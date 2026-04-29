Vaskos bírságot kaphat rengeteg magyar: közeleg a két legfontosabb dátum, ketyeg az óra

Két fontos határidőre kell figyelniük a vállalkozóknak a következő hetekben. Május 20. és június 1. kulcsdátum az adózási kötelezettségek teljesítésében, hívta fel a figyelmet a Számlázz.hu.

Május 20-ig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást a 2025-ös adóévre. Ez a határidő a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az őstermelők többségére vonatkozik. A NAV által készített bevallási tervezet az eSZJA felületen érhető el, ott lehet elfogadni vagy szükség esetén módosítani. A vállalkozóknak különösen fontos ellenőrizniük az adatokat, mert a tervezet nem minden esetben tartalmaz minden bevételt.

Ugyanez a határidő vonatkozik az 1+1 százalékos felajánlásokra is. Az adózók egy százalékot civil szervezetnek, egy százalékot pedig egyház vagy vallási közösség részére ajánlhatnak fel.

A második kulcsdátum eredetileg május 31., de mivel ez vasárnapra esik, a határidő június 1-re tolódik.

Eddig az időpontig kell a társas vállalkozásoknak benyújtaniuk a társasági adó bevallást, és rendezniük az esetleges adókülönbözetet. Ugyancsak június 1 a határideje az éves számviteli beszámoló benyújtásának és közzétételének.

Az iparűzési adó esetében a normál szabályok szerint adózó vállalkozóknak szintén eddig kell beadniuk az éves bevallást az önkormányzathoz. Az egyszerűsített rendszert választóknál a befizetés esedékes, de bevallási kötelezettség nem minden esetben van.

A kisvállalati adó alá tartozó cégeknek is június 1-ig kell bevallaniuk és befizetniük a KIVA-t.

A határidők elmulasztása következményekkel járhat. Az adóhatóság felszólíthatja az érintetteket, és bizonyos esetekben bírságot is kiszabhat. A szakértők szerint ezért érdemes időben átnézni a szükséges adatokat és benyújtani a bevallásokat.