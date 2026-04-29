2026. április 29. szerda Péter
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy kotrógépről az építkezésen. Kotrógép földet ás földmunkákhoz és építőipari vállalkozáshoz. Kotrógép munka közben. Nehézgépek földmunkához és építkezéshez
Vállalkozás

Vaskos bírságot kaphat rengeteg magyar: közeleg a két legfontosabb dátum, ketyeg az óra

Pénzcentrum
2026. április 29. 12:28

Két fontos határidőre kell figyelniük a vállalkozóknak a következő hetekben. Május 20. és június 1. kulcsdátum az adózási kötelezettségek teljesítésében, hívta fel a figyelmet a Számlázz.hu.

Május 20-ig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást a 2025-ös adóévre. Ez a határidő a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az őstermelők többségére vonatkozik. A NAV által készített bevallási tervezet az eSZJA felületen érhető el, ott lehet elfogadni vagy szükség esetén módosítani. A vállalkozóknak különösen fontos ellenőrizniük az adatokat, mert a tervezet nem minden esetben tartalmaz minden bevételt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • Ugyanez a határidő vonatkozik az 1+1 százalékos felajánlásokra is. Az adózók egy százalékot civil szervezetnek, egy százalékot pedig egyház vagy vallási közösség részére ajánlhatnak fel.
  • A második kulcsdátum eredetileg május 31., de mivel ez vasárnapra esik, a határidő június 1-re tolódik.

Eddig az időpontig kell a társas vállalkozásoknak benyújtaniuk a társasági adó bevallást, és rendezniük az esetleges adókülönbözetet. Ugyancsak június 1 a határideje az éves számviteli beszámoló benyújtásának és közzétételének.

Kapcsolódó cikkeink:

Az iparűzési adó esetében a normál szabályok szerint adózó vállalkozóknak szintén eddig kell beadniuk az éves bevallást az önkormányzathoz. Az egyszerűsített rendszert választóknál a befizetés esedékes, de bevallási kötelezettség nem minden esetben van.

A kisvállalati adó alá tartozó cégeknek is június 1-ig kell bevallaniuk és befizetniük a KIVA-t.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A határidők elmulasztása következményekkel járhat. Az adóhatóság felszólíthatja az érintetteket, és bizonyos esetekben bírságot is kiszabhat. A szakértők szerint ezért érdemes időben átnézni a szükséges adatokat és benyújtani a bevallásokat.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #adóbevallás #NAV #iparűzési adó #adó #határidő #cégek #személyi jövedelemadó #vállalkozások #nav bevallási határidők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:27
13:15
12:58
12:44
12:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
2026. április 29.
Gerendai Károly: ijesztőek voltak a Sziget tavalyi számai, komoly vérfrissítés jön a fesztiválon
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
2
5 napja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
3
3 hónapja
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
4
2 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
6 napja
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 12:58
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 12:03
Figyelem! Csalók élhetnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével: csúnyán lehúzzák, aki bedől nekik
Agrárszektor  |  2026. április 29. 12:31
Rendkívüli a helyzet Magyarországon: vészjósló dolog bukkant elő a Dunából
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm