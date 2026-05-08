Budapest főtájépítésze szerint a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a fővárosban.
Kemény rendeletet hozott az egyik budapesti kerület vezetése: ezt mostantól mindenhogyan tilos
A XXII. kerületi önkormányzat április végén olyan rendeletet fogadott el, amely gyakorlatilag minden akkumulátorral kapcsolatos gazdasági tevékenységet megtilt a kerületben. A szabályozás azonban olyan tág megfogalmazású, hogy az autószerelőktől a mobilszervizekig számos helyi vállalkozást hozhat bizonytalan helyzetbe - írta meg a Telex.
A budafok-tétényi képviselő-testület április 30-án fogadta el a rendeletmódosítást, amely május 1-jétől tiltja az akkumulátorok és részegységeik előállítását, összeszerelését, szétszerelését, kezelését, vizsgálatát, csomagolását, raktározását és tárolását. Ugyanez vonatkozik az ezekből származó hulladék kezelésére és ártalmatlanítására is, amennyiben mindez gazdasági tevékenység keretében történik a kerületben.
A jogszabály közvetlen előzménye, hogy a kerület határánál épült logisztikai központ egyik csarnokába egy akkumulátoripari cég költözött be. Az ezzel kapcsolatos információkat sokáig áttételes bérleti konstrukciók mögé rejtették, ami gyanút keltett a helyiekben, és rövid idő alatt komoly tiltakozást váltott ki. Az önkormányzat tiltó rendelete erre adott gyors, tűzoltó jellegű választ, végül pedig a cég is visszalépett a betelepüléstől.
A rendelet szövege azonban olyan széles körű tiltást tartalmaz, hogy szigorú értelmezés mellett nemcsak az ipari méretű akkumulátorgyártást, hanem a mindennapi, kiskereskedelmi és szerviztevékenységeket is érintheti. Így például autószerelők, autókereskedők, barkácsgépeket árusító boltok, valamint mobiltelefonokat javító és forgalmazó cégek működése is megkérdőjelezhető lenne, hiszen mindannyian vizsgálnak, tárolnak vagy szétszerelnek akkumulátorokat.
Már a testületi ülésen is felmerültek aggályok. Pajin Bálint György képviselő indítványában arra figyelmeztetett, hogy a tervezet megfogalmazása túl tág, és a gyakorlatban indokolatlan korlátozásokat eredményezhet a helyi vállalkozások – különösen az autóalkatrész-kereskedések – számára. Az indítványt azonban a kerületi jegyző formai okokra hivatkozva hibásnak minősítette, ezért nem támogatta annak tárgyalását.
Nemrég Perlai Zoltán alpolgármester is megszólalt az ügyben. Közösségi oldalán azt írta: a szabályozás célja – vagyis hogy ne legyen akkumulátorgyártás és -tárolás a kerületben – egyértelmű és támogatandó, de az önkormányzat nem eshet át a ló túloldalára. Szerinte nem hozhat olyan rendeletet, amely hátrányos helyzetbe hozza a helyi vállalkozásokat, és jogbizonytalanságot teremt. Javasolta, hogy rövid határidővel vizsgálják felül és pontosítsák a jogszabályt.
A kerület polgármesterének kabinetvezetője, Varga-Kovács Emese közölte: a rendelet célja a jövőbeni ipari tevékenységek korlátozása, nem pedig a kereskedelmi és lakossági szolgáltatások tiltása. Hozzátette, hogy a jogszabálynak nincs visszaható hatálya, vagyis nem vonatkozik a már engedéllyel vagy bejelentéssel rendelkező, nyilvántartásba vett ipari tevékenységekre. Ugyanakkor elismerte: az önkormányzat folyamatosan figyeli a rendelet társadalmi és gazdasági hatásait, és szükség esetén kész módosítani azt.
Az érintett helyi vállalkozások egyelőre tájékozódnak a helyzetről. Rigó Lajos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XXII. kerületi tagcsoportjának elnökhelyettese – aki egy budafoki autójavító műhely tulajdonosa – elmondta, hogy hallott a változásról, de az egész ügyet jelenleg meglehetősen zavarosnak tartja. Ezért a következő szakbizottsági ülésre készül elmenni, ahol tudomása szerint a rendelet is napirendre kerül majd.
