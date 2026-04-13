Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök április közepétől

Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban. A revizorok elsősorban a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek szabályos használatát, a munkavállalók bejelentését, valamint az áruk eredetét vizsgálják a kereskedelem, a mezőgazdaság és az építőipar különböző területein.

A hatóság által közzétett tervek alapján a Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóság munkatársai április 13. és 25. között a kertészeteket, a faiskolákat és a gazdaboltokat ellenőrzik. Emellett a vetőmagot és műtrágyát árusító vállalkozások is számíthatnak vizsgálatra. A térségben továbbra is kiemelten figyelik a használtautó-kereskedők telephely-bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Baranya vármegyében április 13. és 19. között kedden az orfűi élelmiszerboltok, csütörtökön pedig a kozármislenyi barkácsüzletek számíthatnak a revizorokra. A vármegye egész területén fokozottan figyelik a szezonális zöldséget és gyümölcsöt árusítókat, valamint a jövedéki termékek szabályos forgalmazását.

Hajdú-Bihar vármegyében a hétfővel kezdődő héten a ruha-, cipő- és textilkereskedők kerülnek a hatóság fókuszába. Ezzel párhuzamosan a térség építkezésein folyamatosan ellenőrzik a munkavállalók szabályos foglalkoztatását.

Nógrád vármegyében a mezőgazdasági boltok számíthatnak átfogó ellenőrzésekre. Ezek kiterjednek a megfelelő áfakulcsok alkalmazására, valamint a pénztárgépben lévő készpénzállomány vizsgálatára, azaz a kasszarovancsra is. Az ellenőrök a hét folyamán naponta más térségben dolgoznak: hétfőn a Bátonyterenyei, kedden a Balassagyarmati, szerdán a Salgótarjáni, csütörtökön a Szécsényi, pénteken pedig a Pásztói járásban tartanak helyszíni szemléket.

Somogy vármegyében április 19-ig az építkezéseken dolgozók társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékeket értékesítőket ellenőrzik. A vizsgálatok a vármegye teljes területét érintik, és kiterjednek a nyilvántartások pontos vezetésére is.