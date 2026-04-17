A leállás ideje alatt sem a fizikai bankkártyás fizetés, sem az online tranzakciók nem működnek.
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak. Mintegy 350 ezer érintett kap tájékoztatást, amelynek elején rögtön látható, hogy tartozás vagy túlfizetés szerepel az adószámlán, vagyis szükséges-e befizetés, illetve visszaigényelhető-e az összeg.
Értesítést csak azok kapnak, akiknél az adótartozás meghaladja az 5 ezer forintot, vagy a túlfizetés az 1 ezer forintot, és az adott évben még nem kaptak késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást.
Az adószámla aktuális állapota bármikor elérhető a NAV Ügyfélportálján. Az adatok értelmezéséhez a hivatal külön információs felületet is biztosít a honlapján.
A tartozás rendezésére a leggyorsabb megoldás az átutalás, de más befizetési módok is elérhetők, amelyekről a NAV oldalán található részletes tájékoztatás.
Túlfizetés esetén az összeg kiutalása vagy más adóra történő átvezetése az „Átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapon kérhető. Ez az Ügyfélportálon keresztül egyszerűen elérhető, az adószámla lekérdezése után a „Túlfizetés rendezése” gombbal, külön program telepítése nélkül, akár mobiltelefonról is intézhető.
