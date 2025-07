Elképesztő költségek, szigorú szabályok: ezzel aligha számolt, aki kutyát, macskát tart Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kisállatok sokszor nem csupán házi kedvencek, hanem hűséges társak, családtagok, sőt, lelki támaszaink is a mindennapokban, éppen ezért elvesztésük mély gyászt és komoly érzelmi űrt hagy maga után. Nem csoda tehát, ha egyre többen szeretnék tudatosan és méltóságteljesen megválasztani a búcsúztatás módját, mely a gyászfeldolgozásnak is fontos része. A megfelelően megválasztott mód, végső nyughely vagy emléktárgy pedig segíthet a feldolgozás folyamatában. Magyarországon több lehetőség is létezik a kisállatok humánus és jogszerű eltemetésére vagy hamvasztására. Az ilyen szolgáltatások azonban nemcsak érzelmi, de anyagi szempontból is megfontolást igényelnek. Milyen lehetőségek közül választhatunk? Mennyibe kerül egy kisállat temetése vagy hamvasztása, és milyen előírásoknak kell megfelelnünk? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Címlapkép: Getty Images

