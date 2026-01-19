Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet

Zenélő társasjáték, gyorsan növekvő sportvállalkozás, friss kézműves magtejek, egy potenciálisan életmentő szenzor és bőrápolási termékek is bemutatkoztak a Cápák között e heti adásában. Bár több ötlet is komoly elismerést kapott a Cápák részéről, nem minden vállalkozó távozott befektetéssel a stúdióból. Volt, akinek a számokkal, másnak az üzleti modellel, megint másnak a vállalkozói szerepfelfogással gyűlt meg a baja. A hét egyik legnagyobb sikertörténete egy bőrápolási márkához kötődik, amely végül két Cápát is megnyert magának.

A Cápák között e heti adásában Lakatos István, Orbók Ilona, Bojinka Miklós, Balogh Péter, valamint Balogh Levente várta a vállalkozókat (az első rész befektetéseiről itt, a másodikról pedig itt olvashatsz részletesen).

Ezúttal Sőnfeld Mátyás gyógypedagógus és zeneterapeuta, a Zenebatyu élményprogram megalkotója lépett először a stúdióba. Mátyás célja, hogy megmutassa az embereknek, hogy a zene valójában pofon egyszerű, és szeretné, hogy a zene élménye és szeretete eljusson mindenhová. Ezért csinált egy terméket, a Xilofunt, ami egy zenetársas. Mint mondta, elsősorban zeneterapeutának tartja magát, és ahhoz hogy egy terméket eladjon, még segítségre van szüksége, ezért jött a Cápákhoz. A pitchét különlegesnek ígérte, és valóban nem volt mindennapi, hiszen egy rövid kis zenés produkciót is előadott, melyben az ajánlata is elhangzott: 6 milliót szeretett volna kérni a Cápáktól cége 10 százalékáért cserébe.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos a helyzet: egyre több az ilyen magyar gyerek, meg van pecsételve a jövőjük? Minél korábban kezdődik a zenei nevelés, annál jobb, csak óvatosan kell vele bánni, hogy ne elvárásként jelenjen meg, hanem megmaradjon az élmény - mondta Sőnfeld Mátyás.

Mátyás Lakatos István kérdésére arról is beszélt, hogy a 6 milliót arra szeretné szánni, hogy olcsóbban tudja értékesíteni a termékeket, mivel a jelenlegi áruk 25 ezer forint, amit magasnak tart. A Cápáknak nagyon tetszett a társasjáték, és többen is azt javasolták, hogy Mátyás keressen olyan szakembert, aki segít neki abban, hogy nagy mennyiségben és jó minőségben tudja legyártatni a termékét. Végül, bár mindenki nagyon dicsérte az ötletet, nem történt befektetés.

Kerekes Péter egész életében sporttal foglalkozott, így nem véletlen, hogy a Cápák elé is egy sportos vállalkozással, a Premier Padellel érkezett. A padel egy olyan sport, ami lényegében a fallabda és a tenisz szerelemgyereke. Péter elmondta, hogy a klub három helyszínen 10 pályával rendelkezik, és a cégük 360 milliós bruttó bevétel mellett termel 110 millió a nettó profitot. Ugyanakkor nem akarnak itt megállni, az élen szeretnének maradni, és Debrecenben is terjeszkednének. Ehhez Péter a Cápáktól 70 milliós befektetést kért 25 százalékos tulajdonrészért cserébe. Mint kiderült, jelenleg több cégük is van, mely a padellel foglalkozik, és az újonnan, Debrecenben megalakulóba szeretnék kérni a befektetést, ahová a három másik tulajdonos is beletesz összesen 70 milliót, plusz a licencet. Balogh Petya gyors számítása szerint így a licence 140 millió forintot ér, melyet több Cápa is sokallott. Balogh Leventének nem tetszett, hogy csak az újonnan alakuló cégbe vennék be a Cápákat, Orbók Ilona sokallotta, hogy a befektetése 5 év múlva térülne csak meg, így mindkét Cápa és Bojinka Miklós is kiszállt. Lakatos István a számokkal nem volt kibékülve, így tett egy ellenajánlatot, a 70 millióért cserébe 50 százalékos tulajdonrészt szeretett volna, emellett ajánlata része volt, hogy royalty-t megegyezés alapján fizessenek a jogtulajdonosnak. Végül kis gondolkodás után Péter azt mondta, hogy a royalty méretétől függően az ajánlatot elfogadja.

EZ IS ÉRDEKELHET Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!

Kuszkó Gábor élelmiszermérnök azért érkezett a Cápákhoz, mert friss, kézműves vállalkozásába, a PlantSoulba szeretne partnert, hogy tovább terjeszkedjen a cége, és még több emberhez eljussanak a termékei. A Cápáktól ezért 12 millió forintos befektetést kért 20 százalékos tulajdonrészért cserébe. Pitchében elmondta, hogy egy átlagos boltban jellemzően csak UHT-s növényi tejek találhatóak, ezért hozta létre a PlantSoul firss magtejeket. Mint kiemelte, termékei frissen, főzés nélkül kerülnek feldolgozásra, és a sajtolási technika, amit alkalmaz, is a sajátja. Lakatos István hamar kiszállt, Balogh Petya bár nagyon dicsérte a terméket, de ő sem fektetett be.

Balogh Levente szerint Gábor nem vállalkozó, hanem menedzser, ezért ő is kiszállt. Orbók Ilona viszont meglepő ajánlatot tett, mivel egyetértett Leventével abban, hogy Gábor sokkal inkább menedzser, 12 millió forintért meg szerette volna vásárolni az egész céget, melyben Gábor továbbra is a termékért felelős, de nem maradna tulajdonos. Bojinka Miklós ezt az ajánlatot picit lágyította, ő szeretett volna Orbók Ilona mellé beszállni: ajánlata az volt, hogy ő és Cápatársa 40-40 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznének, és Gábornak meghagynának 20 százalékot. Orbók Ilona viszont ezt nem szerette volna, és végül az eredeti ajánlatát is visszavonta, Gábor pedig befektetés nélkül távozott a stúdióból.

Varsányi Péter a Preionnal, egy olyan fejlesztéssel érkezett a Cápák elé, ami akár életeket is menthet. A Preion egy szenzorral működő figyelmeztető rendszer, mely a lítiumion-akkumulátor tüzek észlelése esetén a tűz megjelenése előtt körülbelül 8-10 perccel jelez, és az eszköz 98 százalékos pontossággal tudja megmondani az akkumulátor hibát. Péter elmondta, hogy az eszköz bevezetésére sok tőkére van szükség, a Cápáktól 20 százalékos tulajdonrészért cserébe kért 37 millió forintot. Péter azt is elmondta, hogy ha egy lítiumion-akkumulátor kigyullad, azt nem lehet egyszerűen vízzel eloltani. Balogh Levente fel is tette a kérdést, hogy akkor mit lehet tenni, miután jelzett az eszköz, mire Péter elmondta, hogy effektíve az eszköz életeket menthet és csökkentheti a környezeti károkat. Bojinka Miklós szkeptikus volt, nem értette, hogy az autóipar miért nem használja az eszközt, majd felvetette Péternek, hogy adja el egy gyártónak a termékét. Négy cápa meglehetősen gyorsan elúszott, viszont Balogh Petya érdeklődő volt, és végül tett is ajánlatot, 37 millió forintért a cég 25 százalékát kérte, melyet Péter el is fogadott.

Orbán Cintia bőrápolási márkáját, a Sébiologie-t mutatta be a Cápáknak. Vállalkozásának ötlete onnan jött, hogy saját maga is bőrproblémával, seborrheával küzdött korábban, és erre igyekezett megoldást találni. Vegyésztechnikus és kozmetikus képzésekre is beiratkozott, majd elkezdte saját bőrápolási termékeit fejleszteni, a Sébiologie termékek receptúráját vegyész ismerősével közösen fejlesztették. Cintia elmondta, hogy hamarosan megnyitja az első gyógykozmetikai szalonját, de szeretne a francia és a német piac felé is lépni a jövőben. A Cápákhoz 6 millió forintos befektetésért érkezett cége 20 százalékos tulajdonrészéért cserébe. A Cápáknak nagyon tetszett a koncepció és a termékek, Balogh Levente azonnal be is szállt, azzal a feltétellel, hogy egy másik Cápa is társul hozzá, mire Orbók Ilona is beszállt mellé. Lakatos István is hosszasan dicsérte Cintiát, majd ő is tett ajánlatot, de Cintia végül Leventéék ajánlatát fogadta el.

A társasjátékok piaca

Mint ahogy eddig is, mostani összefoglalónkban is igyekszünk egy mélyebb piaci kitekintést adni az egyik projekthez. Ezúttal a Xilofun zenetársassal kapcsolatban merülünk el a társasjátékok piacában. Áttekintjük a piac aktuális helyzetét, növekedési trendjeit és főbb üzleti mozgatórugóit, majd a nemzetközi folyamatok mellett a hazai piac sajátosságaira is kitérünk.

A társasjátékok piaca az utóbbi években látványos növekedést produkált. A játékok iránti igény és kereslet főleg a pandémia alatt ugrott meg, és bár Nyugat-Európában a játékpiac 2022-ben visszaesett, 2025-től ismét növekedés látszódik. A piac globálisan 2025-ben elérte a 15,83 milliárd dollárt, szemben a 2024-es 14,37 milliárd dollárral, és az elemzések szerint 2032-ig még nagyobb növekedési ütem prognosztizálható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A növekedést több tényező is hajtja. Egyrészt felnőttek körében is egyre erősödik a játék iránti érdeklődés, és egyre inkább elterjedtek a hibrid játékok (amelyek digitális elemekkel ötvözik a hagyományos játékot), melyek tovább bővítik a célcsoportot. Érdemes még megemlíteni a közösségi játékesteket, rendezvényeket, board game cafékat, de az online közösségek hatása is releváns tényező.

A különféle platformokon – például Kickstarteren vagy más közösségi finanszírozási oldalon – megjelenő új játékok rendszeresen nagy érdeklődést kapnak, ami segít az innováció és a piaci rések feltérképezésében. 2024-ben csak társasjátékos projektekre 220 millió dollár feletti összeg ment a Kickstarteren.

A legnépszerűbb társasjátékokat sokszor több milliós vagy több tízmilliós darabszámnak értékesítik, ugyanakkor sok játék soha nem lépi át az egymást követő újranyomások küszöbét, tehát a gyártók és tervezők szempontjából is a skálázhatóság, valamint a piaci pozicionálás is kulcsfontosságú a hosszú távú üzleti fenntarthatóság érdekében.

A partnerségek például jelentős növekedési lehetőségeket kínálnak a piaci szereplők számára az elérés bővítése és a költségek megosztása révén, és a népszerű franchise-ok nagy rajongótáborai a játék potenciális végfelhasználóivá is válhatnak. Például 2025 februárjában a hollandiai székhelyű Goliath Games játékgyártó cég együttműködött a The Sims-szel, hogy egy, a franchise-on alapuló videojátékot fejlesszenek ki.

A piacon számos közép- és nagyvállalat működik, amelyek többféle stratégiát alkalmaznak, beleértve a termékbevezetést, a partnerségeket és a felvásárlásokat, hogy megszilárdítsák piaci pozíciójukat. A Hasbro például az innovatív, tematikus játékok és szerepjátékok fejlesztését szorgalmazza, de a különböző disztribúciós csatornákba, például a játékboltokba, ajándékboltokba és a vállalat weboldalába való befektetést is fontosnak tartják, mivel az javíthatja a márka láthatóságát. Más kiemelkedő iparági szereplők, köztük a Buffalo Games pedig olyan stratégiákat alkalmaznak, mint a földrajzi terjeszkedés és a felvásárlás, hogy felgyorsítsák növekedésüket.

Magyarországon a piaci szereplők számára különösen nehéz, hogy ugyan évről évre több száz új társasjáték kerül a magyar boltok polcaira, mégis meglepően kevés az, amely hazai ötletből és alkotói munkából születik, többségük külföldi címek fordítása és kiadása.

Szakértők szerint a hazai játékosok körében erős az a berögződés, hogy a magyar fejlesztésű társasjátékok ötletben vagy kivitelezésben elmaradnak a külföldi alkotásoktól, és emiatt a vásárlók inkább a már nemzetközileg sikeres játékokat részesítik előnyben. A nagy kiadók tapasztalata is az, hogy egy külföldön már bizonyított játék magyar változatát gyorsabban lehet sikerre vinni, mint egy teljesen új, magyar fejlesztést.

Fotó: RTL Magyarország