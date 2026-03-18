Az Erste Bank március 28-tól megszünteti a George mobilalkalmazás támogatását az Android 9 operációs rendszert futtató okostelefonokon.
Ezermilliárd dolláros üzlet a láthatáron: ez lehet 2026 top befektetése, ha minden összeáll?
Megugrottak a kínai mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, miután Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója optimista nyilatkozatokat tett az AI-ágensek jövőjéről és az OpenClaw platformról. Az ázsiai technológiai szektor egésze is erősödött a vállalat chiprendeléseire vonatkozó előrejelzések nyomán - közölte a Cnbc.
Huang kedden úgy fogalmazott, hogy az OpenClaw "egyértelműen a következő ChatGPT". A nyílt forráskódú mesterséges intelligencia ágenst olyan áttörésként értékelte, amely nagymértékben bővíti a felhasználók lehetőségeit. Az OpenClaw-t egyre szélesebb körben használják Kínában, számos helyi technológiai cég integrálja saját szolgáltatásaiba, és épít rá egyedi megoldásokat.
A hongkongi tőzsdén a MiniMax részvényei 22 százalékot, a Csepuként is ismert Knowledge Atlas Technology papírjai pedig 14 százalékot emelkedtek. Mindkét vállalat a kínai "AI-tigrisek" közé tartozik. Ezek a cégek saját nagy nyelvi modelleket fejlesztenek, és az OpenAI-jal, illetve az Anthropickal kívánnak versenyezni. A két társaság a közelmúltban az OpenClaw-ra épülő eszközöket is piacra dobott.
A Csepu a múlt hónapban mutatta be GLM-5 nevű, nyílt forráskódú nagy nyelvi modelljét. Ezt erősebb programozási képességekkel és kiterjesztett ágensalapú feladatok támogatásával tervezték. A cég szerint a modell teljesítménye a kódolási teszteken megközelíti az Anthropic Claude Opus 4.5-öt, egyes mérésekben pedig meghaladja a Google Gemini 3 Prót is.
A korábban arcfelismerő rendszereiről ismert, mára AI-szoftverplatformokra átállt SenseTime árfolyama 2,43 százalékot erősödött, miután egyik AI-asszisztensét nemrég integrálta az OpenClaw-val. A sanghaji tőzsdén jegyzett UCloud Technology felhőszolgáltató részvényei 13 százalékkal emelkedtek.
A Moody's friss elemzésében kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia gyors kínai elterjedése megerősíti az ország pozícióját a világ vezető AI-piacai között. Azonban azt is hozzátették, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásának mértéke egyenetlen a különböző ágazatokban. Jelenleg a nagy technológiai cégek járnak az élen, míg a fogyasztói és ipari szektorban szelektívebb a technológia bevezetése.
Az ázsiai technológiai szektor egészét is feljebb húzták Huang kijelentései. A vezérigazgató szerint a Blackwell és a Vera Rubin chiparchitektúrákra vonatkozó megrendelések értéke 2027-ig elérheti az ezermilliárd dollárt. Ennek hatására az SK Hynix közel 9, a Samsung Electronics pedig 7,53 százalékot erősödött.
Időzített bomba a globális csipgyártás: ha beüt a krach, brutálisan megdrágulnak a kedvenc elektronikai kütyüink
A Közel-Keleten fokozódó fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros hajózási válsága súlyos veszélybe sodorhatja a globális félvezetőgyártást.
Rém hiteles csalás terjed, még a beépített védelmet is kicselezi a legújabb átverés: így próbálják meg kifosztani a magyarokat
A csalók a tajkártya lejáratával riogatják a Gmail-felhasználókat, hogy érzékeny adataikat ellopják.
Te is kaptál ilyen üzenetet nemrég a telefonodra? Rém hitelesnek tűnik, de rá ne kattints, sok pénzed bánhatja!
A mostani eset első ránézésre különösen riasztó: a szokásos magyartalan megfogalmazások helyett ez egy ékezetekkel operáló, jól központozott, első ránézésre hihető szöveg.
Súlyos dokumentumok szivárogtak ki a TikTok és Meta működéséről: óriási botrány robbant, sok felhasználó kiakadt
Fiatalok tömegei találkoznak nap mint nap erőszakos és gyűlöletkeltő posztokkal, az algoritmusok pedig célzottan radikalizálhatják a sebezhetőbb felhasználókat.
A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről.
Az FBI nyomozást indított egy hacker ellen, aki az elmúlt két évben kártékony kódokkal fertőzött játékokat terjesztett a Steam felületén.
Újabb drágulási hullám jöhet: brutális hatása lehet a közel-keleti háborúnak a mobilokra és laptopokra
A kijelzők gyártásához szükséges anyagok egy része kőolajszármazék, az olaj drágulása ezért közvetlenül érintheti a mobilok és laptopok árát.
Szinte elpusztíthatatlan zombihálózatot építettek kiberbűnözők: kódolva van a katasztrófa az interneten is?
A feltört routerek tulajdonosai szinte semmit sem vesznek észre a behatolásból.
Elképesztő hibát vétett a magyar nő: pillanatok alatt több mint 3 millió forintot emeltek le a számlájáról
A csalók egy korábbi befektetés hozamára hivatkoztak, majd banki adatokat kértek a nőtől.
A mesterségesintelligencia-szoftverek többsége túlságosan együttműködő az esetleges támadókkal a megfelelő fegyver kiválasztásában.
Csütörtökön ismét változékony időre számíthatunk: a napsütés mellett erős gomolyfelhő-képződés, záporok és zivatarok is kialakulhatnak, több vármegyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
A telefonszolgáltatók már 2025 októbere óta ellenőrzik a külföldről a hálózatukba érkező hívásokat.
A rendőrség az adathalászat veszélyére figyelmeztetett, de a közleményben kattintható formában szerepelt a csalók weboldala is.
Elkerülhetetlennek tűnik a klímakatasztrófa: sokkoló adatokat közölt a klímakutató - ezt hogy fogjuk legyűrni?
Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizede.
Mégsem tiltják ki a tizenéveseket a közösségi médiáról: váratlan döntés született, ami milliókat érinthet
A kormány nevében Olivia Bailey oktatási miniszter arra kérte a képviselőket, hogy a teljes tiltás helyett támogassák a rugalmasabb korlátozási keretrendszert.
A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.
Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők
A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának.
Rohamosan terjed a "brushing" átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!
A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.