Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
AI Mesterséges intelligencia technológia az adatelemzéshez, kutatáshoz, tervezéshez és a munka generálásához. Az ember laptopot és AI asszisztens műszerfalat használ. Technológia intelligens robot AI ügynökök és ügynöki munkafolyamatok
Ezermilliárd dolláros üzlet a láthatáron: ez lehet 2026 top befektetése, ha minden összeáll?

2026. március 18. 12:46

Megugrottak a kínai mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények, miután Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója optimista nyilatkozatokat tett az AI-ágensek jövőjéről és az OpenClaw platformról. Az ázsiai technológiai szektor egésze is erősödött a vállalat chiprendeléseire vonatkozó előrejelzések nyomán - közölte a Cnbc.

Huang kedden úgy fogalmazott, hogy az OpenClaw "egyértelműen a következő ChatGPT". A nyílt forráskódú mesterséges intelligencia ágenst olyan áttörésként értékelte, amely nagymértékben bővíti a felhasználók lehetőségeit. Az OpenClaw-t egyre szélesebb körben használják Kínában, számos helyi technológiai cég integrálja saját szolgáltatásaiba, és épít rá egyedi megoldásokat.

A hongkongi tőzsdén a MiniMax részvényei 22 százalékot, a Csepuként is ismert Knowledge Atlas Technology papírjai pedig 14 százalékot emelkedtek. Mindkét vállalat a kínai "AI-tigrisek" közé tartozik. Ezek a cégek saját nagy nyelvi modelleket fejlesztenek, és az OpenAI-jal, illetve az Anthropickal kívánnak versenyezni. A két társaság a közelmúltban az OpenClaw-ra épülő eszközöket is piacra dobott.

A Csepu a múlt hónapban mutatta be GLM-5 nevű, nyílt forráskódú nagy nyelvi modelljét. Ezt erősebb programozási képességekkel és kiterjesztett ágensalapú feladatok támogatásával tervezték. A cég szerint a modell teljesítménye a kódolási teszteken megközelíti az Anthropic Claude Opus 4.5-öt, egyes mérésekben pedig meghaladja a Google Gemini 3 Prót is. 

A korábban arcfelismerő rendszereiről ismert, mára AI-szoftverplatformokra átállt SenseTime árfolyama 2,43 százalékot erősödött, miután egyik AI-asszisztensét nemrég integrálta az OpenClaw-val. A sanghaji tőzsdén jegyzett UCloud Technology felhőszolgáltató részvényei 13 százalékkal emelkedtek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Moody's friss elemzésében kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia gyors kínai elterjedése megerősíti az ország pozícióját a világ vezető AI-piacai között. Azonban azt is hozzátették, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásának mértéke egyenetlen a különböző ágazatokban. Jelenleg a nagy technológiai cégek járnak az élen, míg a fogyasztói és ipari szektorban szelektívebb a technológia bevezetése.

Az ázsiai technológiai szektor egészét is feljebb húzták Huang kijelentései. A vezérigazgató szerint a Blackwell és a Vera Rubin chiparchitektúrákra vonatkozó megrendelések értéke 2027-ig elérheti az ezermilliárd dollárt. Ennek hatására az SK Hynix közel 9, a Samsung Electronics pedig 7,53 százalékot erősödött.
