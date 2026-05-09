A Ferencváros hosszabbítás után 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Puskás Arénában rendezett döntőben. A Fradi ezzel története során 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát.
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista
Rachel Entrekin amerikai ultrafutó történelmi teljesítményt nyújtott az arizonai Cocodona 250 ultramaratonon: a mintegy 400 kilométeres távot 56 óra 9 perc 48 másodperc alatt teljesítette, ezzel abszolút pályacsúcsot futott, és az összes férfi indulót is megelőzte - jelentette a BBC Sport.
A 34 éves futónő immár harmadszor diadalmaskodott a versenyen: 2024-ben és tavaly is megnyerte a női mezőnyt, idén pedig már az összetett győzelmet is megszerezte. Tavalyi, több mint 63 órás idejéhez képest közel nyolc órát javított, ami önmagában is rendkívüli előrelépés.
A Cocodona 250 a világ egyik legmegterhelőbb ultratávú terepfutóversenye: a Sonora-sivatagból rajtol, áthalad Sedonán, majd a Flagstaff környéki hegyekben ér célba, összesen mintegy 11 800 méter szintemelkedéssel. Entrekin a több mint két és fél napon át tartó futás alatt mindössze 19 percet aludt: egy frissítőpontnál, a 200. mérföld környékén tartott egy ötpontos pihenőt, majd a 230. mérföld tájékán kétszer hét percre lefeküdt a földre.
A táplálkozás terén a burgonyapüré bizonyult számára a legfontosabb energiaforrásnak.
Egy idő után belefáradsz a rágásba, és nem akarsz plusz energiát pazarolni rá
- mondta Entrekin a BBC Sportnak. Emellett rengeteg energiazselét, édességet, rizst és húslevest fogyasztott, a célba pedig még sprintben is be tudott érkezni.
Entrekin saját bevallása szerint nem hagyományos edzésmódszereket követ: nincs kötött edzésterve, és nem vezeti a heti megtett kilométereket. Egy átlagos hetén nagyjából 110-130 kilométert fut a coloradói Arkansas-völgyben, ahol jelenleg él. Korábban gyógytornászként dolgozott, az elmúlt évek versenyei után pedig már másnap visszatért a rendelőbe - idén azonban már hivatásos terepfutóként készül.
A versenyző szerint ilyen extrém távokon a fizikai felkészültség mellett legalább ennyire számít a mentális hozzáállás és a stressztűrő képesség, és emiatt tudnak kiegyenlítődni a nemek közötti különbségek. Entrekin következő nagy célja az Ultra-Trail du Mont-Blanc Chamonix-ban: a 108 mérföldes táv a mostani eredménye fényében szinte könnyű sétának tűnhet.
