Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást

Egy friss kutatás szerint míg a nők és az idősebbek inkább a házhoz szállítás kényelmét, addig a férfiak és a fiatalok a csomagautomaták rugalmasságát választják.
Világszerte egyre szigorúbbak az adózási szabályok, ami jelentősen növeli a jogviták számát és bonyolultságát. A kihívások kezelésére mind a vállalatok, mind az adóhatóságok – köztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – egyre gyakrabban alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. A technológia forradalmasítja az adatelemzést és a kockázatelemzést. Ugyanakkor a szakmai tapasztalatot és a stratégiai gondolkodást továbbra sem tudja kiváltani.
Az EY közel kétezer felsővezető bevonásával készült felmérése rávilágít, hogy a globális adóreformok drasztikusan növelik a cégek adminisztrációs terheit. Ilyen reform például a globális minimumadó bevezetése és a szigorodó transzferár-szabályozás.
A válaszadók kilencven százaléka számít arra, hogy az adóügyi jogviták a következő években sokkal összetettebbé válnak. A megoldást a legtöbben a mesterséges intelligenciában (MI) látják. A vállalatok az új rendszereket elsősorban a hatalmas mennyiségű adózási dokumentum gyors feldolgozására használják. Emellett a hatósági megkeresések megválaszolásában és a lehetséges kockázatok előzetes azonosításában is nagy szerepet kap a technológia. A tapasztalatok szerint azok a cégek, amelyek beépítik folyamataikba az MI-t, számottevően elégedettebbek a vitarendezési hatékonyságukkal.
A technológiai fejlődéssel a hatóságok is lépést tartanak. Az OECD adatai szerint a szervezet harmincnyolc tagállamából idén már huszonkilenc használ valamilyen MI-alapú megoldást. Ezen esetek közel nyolcvan százalékában a technológiát kifejezetten az adócsalások felderítésére alkalmazzák.
Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is mesterséges intelligencia segítségével elemzi a beérkező információkat. Ezek az adatok jellemzően az Online Számla rendszerből, az online pénztárgépekből, valamint egyéb hazai és nemzetközi adatszolgáltatásokból származnak. A célzott ellenőrzéseket támogató rendszer rendkívül gyorsan ismeri fel a csalásra utaló mintázatokat. A hatóság így sok esetben már az érintett számla kiállításakor kiszűrheti a kockázatos vállalkozásokat, jóval a hivatalos adóbevallás benyújtása előtt.
Bár a mesterséges intelligencia kulcsfontosságú eszközzé vált a folyamatosan változó adózási környezetben, a szakértők szerint önmagában nem elegendő. A sikeres jogszabályi megfeleléshez és a hatósági eljárások zökkenőmentes kezeléséhez a technológia mellett emberi erőforrásra is szükség van. Továbbra is elengedhetetlen marad a mély adójogi szaktudás, a hatósági joggyakorlat átfogó ismerete, valamint a tapasztalaton alapuló stratégiai szemlélet.
