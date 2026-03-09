Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást

Világszerte egyre szigorúbbak az adózási szabályok, ami jelentősen növeli a jogviták számát és bonyolultságát. A kihívások kezelésére mind a vállalatok, mind az adóhatóságok – köztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – egyre gyakrabban alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. A technológia forradalmasítja az adatelemzést és a kockázatelemzést. Ugyanakkor a szakmai tapasztalatot és a stratégiai gondolkodást továbbra sem tudja kiváltani.

Az EY közel kétezer felsővezető bevonásával készült felmérése rávilágít, hogy a globális adóreformok drasztikusan növelik a cégek adminisztrációs terheit. Ilyen reform például a globális minimumadó bevezetése és a szigorodó transzferár-szabályozás.

A válaszadók kilencven százaléka számít arra, hogy az adóügyi jogviták a következő években sokkal összetettebbé válnak. A megoldást a legtöbben a mesterséges intelligenciában (MI) látják. A vállalatok az új rendszereket elsősorban a hatalmas mennyiségű adózási dokumentum gyors feldolgozására használják. Emellett a hatósági megkeresések megválaszolásában és a lehetséges kockázatok előzetes azonosításában is nagy szerepet kap a technológia. A tapasztalatok szerint azok a cégek, amelyek beépítik folyamataikba az MI-t, számottevően elégedettebbek a vitarendezési hatékonyságukkal.

A technológiai fejlődéssel a hatóságok is lépést tartanak. Az OECD adatai szerint a szervezet harmincnyolc tagállamából idén már huszonkilenc használ valamilyen MI-alapú megoldást. Ezen esetek közel nyolcvan százalékában a technológiát kifejezetten az adócsalások felderítésére alkalmazzák.

Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is mesterséges intelligencia segítségével elemzi a beérkező információkat. Ezek az adatok jellemzően az Online Számla rendszerből, az online pénztárgépekből, valamint egyéb hazai és nemzetközi adatszolgáltatásokból származnak. A célzott ellenőrzéseket támogató rendszer rendkívül gyorsan ismeri fel a csalásra utaló mintázatokat. A hatóság így sok esetben már az érintett számla kiállításakor kiszűrheti a kockázatos vállalkozásokat, jóval a hivatalos adóbevallás benyújtása előtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a mesterséges intelligencia kulcsfontosságú eszközzé vált a folyamatosan változó adózási környezetben, a szakértők szerint önmagában nem elegendő. A sikeres jogszabályi megfeleléshez és a hatósági eljárások zökkenőmentes kezeléséhez a technológia mellett emberi erőforrásra is szükség van. Továbbra is elengedhetetlen marad a mély adójogi szaktudás, a hatósági joggyakorlat átfogó ismerete, valamint a tapasztalaton alapuló stratégiai szemlélet.