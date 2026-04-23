Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis. A korábbi tagadások ellenére ugyanis kiderült, hogy a Duna-parti védett területek szomszédságában akkumulátoripari tevékenység is zajlik. A szakaszosan engedélyeztetett beruházás kapcsán egyre nő a feszültség az átláthatóság hiánya, a környezeti terhelés és az ellentmondásos céges kommunikáció miatt.
Bár a beruházó CTP hálózatvezetője április közepén még határozottan tagadta, hogy a parkban akkumulátorokhoz kapcsolódó munka folyna, egy későbbi lakossági fórumon már elismerte a tevékenységet. A területet bérlő NXT Logis Kft. akkumulátorok logisztikájával foglalkozik, alvállalkozója, az MTSC Hungary Kft. pedig a beérkező modulok minőségellenőrzését végzi. Állításuk szerint ez roncsolásmentes eljárást, vagyis vizuális átvizsgálást és szoftveres feszültségmérést jelent. A csarnokban megjelenik a dél-koreai SK Group érdekeltségébe tartozó FSK L&S Hungary Kft. is. Ez a vállalat a már legyártott, új akkumulátorokat tárolja a járművekbe történő beszerelés előtt - közölte a Portfolio.
A folyamat során a nem megfelelő feszültségű, eltérő paraméterű modulokat visszaküldik a gyárba. Ugyanakkor a visszáru kezeléséről és a selejt veszélyes hulladékká minősítésének feltételeiről sem a beruházó, sem a bérlő nem adott érdemi tájékoztatást. Ez a hallgatás azért is visszás, mert a CTP korábban jogszabályilag kizártnak nevezte a veszélyes anyagok helyi kezelését. Vita övezi a tárolás biztonsági besorolását is. Míg a beruházó szerint nem történik veszélyes áru tárolása, a lakosok felhívták a figyelmet egy fontos ellentmondásra. Az akkumulátorok közúti szállítása ugyanis szigorú nemzetközi szabályokhoz (ADR) kötött, így a raktározás során is hasonló óvintézkedéseket várnának el. Az MTSC Hungary Kft. mindenesetre állítja: nem bontanak akkumulátort, és nem használnak vegyszert, így nem végeznek engedélyköteles, veszélyes tevékenységet sem.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a helyi jegyző egy egyelőre nem jogerős határozatban megtiltotta az ipari tevékenységet a telepen. A CTP szerint ez nem jelent problémát, mivel álláspontjuk alapján ők csupán logisztikát folytatnak, nem pedig gyártást. A környezetvédelmi aggályokat mindeközben felerősíti a beruházás szakaszos engedélyeztetése. A Levegő Munkacsoport arra figyelmeztetett, hogy a terület apránkénti fejlesztésével a beruházó elkerülheti a jelentős környezeti hatások együttes, átfogó vizsgálatát. Ráadásul a bázisra nehezedő tehergépjármű-forgalom komoly zaj- és légszennyezéssel járhat. Ennek mértékéről szintén eltérő adatokat közöltek: a beruházó napi 50, míg az önkormányzat 300 kamionnal számol. Ez a terhelés fokozottan veszélyezteti a közeli Natura 2000-es ökológiai folyosót és a környéken élőket.
Az érdi és budafok-tétényi határban zajló eset jól példázza a hazai akkumulátoripari terjeszkedés tipikus konfliktusait. Míg az ipari szereplők az előírások betartására és a tevékenység veszélytelen jellegére hivatkoznak, az elhallgatott információk, a fogalmi viták és a várható forgalomnövekedés miatti félelmek folyamatosan rontják a bizalmat. Amíg a lakosság és az érintett önkormányzatok nem kapnak egyértelmű, dokumentumokkal alátámasztott válaszokat a nyitva maradt kérdésekre, a bizonytalanság borítékolhatóan megmarad a térségben.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Egy egyszerű fűnyírás is meglepően drága lehet 2026-ban, mutatjuk, mennyibe kerül ma a kertünk rendben tartása, ha kiszerveznénk a munkát.
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi...
Rengeteg magyar kap fontos üzenetet az adóhivataltól: kiderül, kinek kell fizetnie és ki kaphat vissza pénzt
Április 20-ától kezdi kiküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak.
Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.
Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban.
Nem mindennapi dolgot fogott a NAV: kész szerencse, kiszúrták ezt a dolgot - ki tudja mi lett volna a vége?
Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.
Megéri kiszervezni a tavaszi nagytakarítást? Az árak mellett az is számít, mit kapunk a pénzünkért.
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
Hiába csak 1,8 százalék az éves infláció, bizonyos esetekben, a boltokban egészen más számok fogadják a vásárlókat.
A legújabb adatok szerint egy bizonyos cégcsoport nagyon borúlátó lett Magyarországon: mit fognak lépni 2026-ban?
A hazai kis- és középvállalkozások jövőbe vetett bizalma enyhén csökkent az év elején, de a szektor alapvetően ellenálló maradt.
A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalatok egyszerre szembesülnek költségnyomással, keresletingadozással és szabályozási változásokkal.
Alattomos csalással gomboltak le sok magyarról több millió forintot: nagyon vigyázz, nehogy veled is megtörténjen!
hatóság azt kéri, hogy mindenki kezelje fenntartásokkal a hasonló telefonos megkereséseket.
A Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének soron következő közgyűlése
Vége a filléres rendelések aranykorának: az elszabaduló fuvardíjak padlóra küldhetik a kedvenc tengerentúli webshopjaidat
Ha a nemzetközi drágulás tartós marad, a csomagszállítási piacon elkerülhetetlen lesz a díjak korrekciója.
Mi folyik a bankkártyás fizetések körül Magyarországon? Lecsapott a hatóság, minden egy irányba mutat
Bankkártya-terminál üzemeltető cégek kerültek a Gazdasági Versenyhivatal célkeresztjébe, vélhetően megtévesztik üzletfeleiket.
Az 5000 forintos kötelezettség könnyen többszörösére nőhet, mivel a végrehajtási költségek gyorsan megdobhatják a számlát.
Több ígéretes vállalkozás is bemutatkozott, ám csak két projekt nyerte el a Cápák támogatását.
Itt az új DIMOP Plusz KKV-pályázat: akár 12 millió forintot is kaphatnak a cégek digitális infrastruktúra fejlesztésre
Megjelent az új DIMOP Plusz KKV-pályázat! Akár 12 millió forint vissza nem térítendő KKV-támogatás igényelhető digitális fejleszés eszközökre és szoftverekre.
Valami nagyon megváltozott a magyar cégeknél: hiába kötik sorra az üzleteket, teljesen eltűntek a gigavagyonok
Bár 2025-ben nőtt a hazai vállalatfelvásárlások és fúziók száma, a jelentős értékű tranzakciók elmaradása miatt a piac összértéke mintegy hetven százalékkal zuhant az előző évhez...
-
-
-
