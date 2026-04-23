Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől

2026. április 23. 15:28

Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis. A korábbi tagadások ellenére ugyanis kiderült, hogy a Duna-parti védett területek szomszédságában akkumulátoripari tevékenység is zajlik. A szakaszosan engedélyeztetett beruházás kapcsán egyre nő a feszültség az átláthatóság hiánya, a környezeti terhelés és az ellentmondásos céges kommunikáció miatt.

Bár a beruházó CTP hálózatvezetője április közepén még határozottan tagadta, hogy a parkban akkumulátorokhoz kapcsolódó munka folyna, egy későbbi lakossági fórumon már elismerte a tevékenységet. A területet bérlő NXT Logis Kft. akkumulátorok logisztikájával foglalkozik, alvállalkozója, az MTSC Hungary Kft. pedig a beérkező modulok minőségellenőrzését végzi. Állításuk szerint ez roncsolásmentes eljárást, vagyis vizuális átvizsgálást és szoftveres feszültségmérést jelent. A csarnokban megjelenik a dél-koreai SK Group érdekeltségébe tartozó FSK L&S Hungary Kft. is. Ez a vállalat a már legyártott, új akkumulátorokat tárolja a járművekbe történő beszerelés előtt  - közölte a Portfolio.

A folyamat során a nem megfelelő feszültségű, eltérő paraméterű modulokat visszaküldik a gyárba. Ugyanakkor a visszáru kezeléséről és a selejt veszélyes hulladékká minősítésének feltételeiről sem a beruházó, sem a bérlő nem adott érdemi tájékoztatást. Ez a hallgatás azért is visszás, mert a CTP korábban jogszabályilag kizártnak nevezte a veszélyes anyagok helyi kezelését. Vita övezi a tárolás biztonsági besorolását is. Míg a beruházó szerint nem történik veszélyes áru tárolása, a lakosok felhívták a figyelmet egy fontos ellentmondásra. Az akkumulátorok közúti szállítása ugyanis szigorú nemzetközi szabályokhoz (ADR) kötött, így a raktározás során is hasonló óvintézkedéseket várnának el. Az MTSC Hungary Kft. mindenesetre állítja: nem bontanak akkumulátort, és nem használnak vegyszert, így nem végeznek engedélyköteles, veszélyes tevékenységet sem.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a helyi jegyző egy egyelőre nem jogerős határozatban megtiltotta az ipari tevékenységet a telepen. A CTP szerint ez nem jelent problémát, mivel álláspontjuk alapján ők csupán logisztikát folytatnak, nem pedig gyártást. A környezetvédelmi aggályokat mindeközben felerősíti a beruházás szakaszos engedélyeztetése. A Levegő Munkacsoport arra figyelmeztetett, hogy a terület apránkénti fejlesztésével a beruházó elkerülheti a jelentős környezeti hatások együttes, átfogó vizsgálatát. Ráadásul a bázisra nehezedő tehergépjármű-forgalom komoly zaj- és légszennyezéssel járhat. Ennek mértékéről szintén eltérő adatokat közöltek: a beruházó napi 50, míg az önkormányzat 300 kamionnal számol. Ez a terhelés fokozottan veszélyezteti a közeli Natura 2000-es ökológiai folyosót és a környéken élőket.

Az érdi és budafok-tétényi határban zajló eset jól példázza a hazai akkumulátoripari terjeszkedés tipikus konfliktusait. Míg az ipari szereplők az előírások betartására és a tevékenység veszélytelen jellegére hivatkoznak, az elhallgatott információk, a fogalmi viták és a várható forgalomnövekedés miatti félelmek folyamatosan rontják a bizalmat. Amíg a lakosság és az érintett önkormányzatok nem kapnak egyértelmű, dokumentumokkal alátámasztott válaszokat a nyitva maradt kérdésekre, a bizonytalanság borítékolhatóan megmarad a térségben.
#vállalkozás #önkormányzat #Budapest #hulladék #beruházás #akkumulátor #környezetvédelem #kamion #ipar #pest megye #légszennyezés

ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.

