A nő keze a távirányítót használja, hogy megnyomja, hogy megnézze a programot a televízióban.
Szórakozás

Kiderült, visszatér a tévébe Friderikusz Sándor: ezt a műsort fogja vezetni

Pénzcentrum
2026. március 5. 20:34

Öt év kihagyás után visszatér a képernyőre Friderikusz Sándor. A legendás televíziós személyiség az RTL várhatóan tavasszal induló, új szórakoztató műsorának házigazdája lesz - írta a nlc.hu.

A nézők utoljára az Életünk története című produkcióban láthatták saját tévéműsorral. Azóta leginkább népszerű podcastjában beszélget a legkülönfélébb területek szakértőivel. A story.hu értesülései szerint azonban hamarosan újra a televízióban kap feladatot.

Az RTL új formátuma elsősorban azokat a nézőket célozza meg, akik Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, valamint a Cápák között című műsorokat is kedvelték.

Friderikusz Sándor neve évtizedek óta meghatározó a hazai televíziózásban. Ő honosította meg ugyanis Magyarországon az amerikai típusú késő esti talkshow-k műfaját. Pályafutása során szinte minden tévés műfajban kipróbálta magát. Zsűrizett tehetségkutatókban, valamint vezetett klasszikus kvízműsort és közéleti-politikai háttérműsort is. Kamerák előtti munkássága mellett producerként is tevékenykedett, többek között a Claudia Show létrehozásában.
Címlapkép: Getty Images
