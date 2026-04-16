Mi a magáncsőd? A magáncsőd eljárás feltételei, menete és minden fontos tudnivaló

Amikor a felhalmozott hitelek és elmaradt számlák összege tartósan meghaladja a fizetőképességet, a magyar jogrendszer biztosít egy hivatalos lehetőséget a pénzügyek rendezésére. Ezt a folyamatot hétköznapi nyelven magáncsőd néven ismerjük, célja pedig az, hogy államilag ellenőrzött keretek között jöjjön létre olyan megállapodás az adós és a hitelezők között, ami kiszámíthatóbbá teszi a törlesztést és törvényes kiutat nyújthat a tartós fizetésképtelenségből. Cikkünkben a bonyolult jogi útvesztők nélkül, érthetően mutatjuk be a rendszer alapjait: tisztázzuk, hogy mik a legfontosabb magáncsőd feltételei, és a gyakorlatban milyen lépésekből épül fel a magáncsőd eljárás.

Mi az a magáncsőd?

A magáncsőd – a jogszabályokban természetes személyek adósságrendezési eljárásaként szereplő fogalom – egy államilag szabályozott adósságrendezési forma. Kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe abban az esetben, ha a felhalmozott tartozásaik összege meghaladja a fizetőképességüket, és önerőből már nem tudják fizetni az aktuális törlesztőrészleteket és a számlákat.

A magáncsőd eljárás célja kettős. Egyrészt biztosítja a hitelezők (például bankok, adóhatóság, közműszolgáltatók) követeléseinek szabályozott és átlátható megtérülését. Másrészt lehetőséget ad az adósnak arra, hogy egy szigorúan felügyelt, éveken át tartó fegyelmezett törlesztési időszak sikeres teljesítése után a bíróság mentesítse a fennmaradó, kifizethetetlen adósságai alól, így az eljárás végén a magánszemély rendezett pénzügyi helyzetbe kerülhet.

A magáncsőd feltételei: Mikor indítható meg az eljárás?

A magáncsőd intézménye nem alkalmazható automatikusan minden pénzügyi nehézség esetén. A törvény szigorú bemeneti követelményeket határoz meg az adósokkal szemben, amelyeknek egyszerre kell teljesülniük.

A tartozás összege: A fennálló adósság teljes összege el kell, hogy érje a 2 millió forintot, de nem haladhatja meg a 80 millió forintot.

Az adósnak rendelkeznie kell legalább egy olyan tartozással, amely már több mint 90 napja lejárt, és ennek az elmaradásnak az összege önmagában is meghaladja az 500 ezer forintot.

A vagyon és az adósság aránya: A tartozások összegének meg kell haladnia az adós adósságrendezésbe bevonható vagyonának 70 százalékát, azonban nem haladhatja meg a belföldön található vagy hozzáférhető vagyon 200 százalékát.

Több hitelező: Az adósság nem állhat fenn egyetlen intézménnyel szemben; legalább két különböző hitelező (például bank, áramszolgáltató, adóhatóság) felé kell tartozni.

Törlesztési képesség: Bár a magáncsőd a fizetésképtelenséget hivatott kezelni, az eljárás nem jelent azonnali és teljes adósságelengedést. Az adósnak igazolható jövedelemmel kell rendelkeznie, amely a jogszabály által meghatározott szerény megélhetés biztosítása mellett elegendő az eljárás során megállapított minimális törlesztőrészletek folyamatos fizetésére.

Kizáró okok hiánya: Nem kezdeményezhető az eljárás például akkor, ha az adós ellen már folyik ilyen eljárás, vagy ha az elmúlt tíz évben már mentesült adósságai alól egy korábbi magáncsőd során.

A csődeljárás menete

A természetes személyek adósságrendezése – szemben a cégeket érintő, végleges megszüntetést célzó felszámolási eljárás nevű folyamattal – a pénzügyi rehabilitációt és az adós mindennapi életbe való visszatérését hivatott elősegíteni. A csődeljárás menete a vonatkozó 2015. évi CV. törvény alapján logikailag egymásra épülő, jól körülhatárolható szakaszokból áll:

1. A kérelem benyújtása

Az eljárás a formanyomtatványok benyújtásával indul. Ha az adósnak lakáscélú jelzáloghitele van, a kérelmet a főhitelezőnél (a legnagyobb zálogjoggal rendelkező banknál) kell leadni. Minden más esetben a Családi Csődvédelmi Szolgálathoz kell fordulni.

2. Bíróságon kívüli adósságrendezés

Az első fázis egy kötelező egyezségi kísérlet. A főhitelező koordinálásával az adós és a hitelezők megpróbálnak megegyezni az adósságrendezés feltételeiben. Ha ez sikerül, a törlesztés bírósági beavatkozás nélkül, az önkéntes megállapodás alapján indul el.

3. Bírósági adósságrendezés

Ha a felek nem tudnak megegyezni, a folyamat bírósági szakaszba lép. A bíróság hivatalosan elrendeli az eljárást és családi vagyonfelügyelőt jelöl ki. Ő méri fel az adós vagyoni helyzetét, majd készít egy kötelező érvényű törlesztési tervet.

4. A mentesítési szakasz

Az adósságtörlesztési terv jellemzően 5 (kivételes esetben 7) évig tart. Ha az adós a tervben foglalt kötelezettségeit ezalatt hiánytalanul teljesíti, a bíróság az eljárás végén hivatalosan is mentesíti a fennmaradó, kifizetetlen adósságai alól.

Milyen mindennapi következményekkel jár a magáncsőd folyamata az adósra nézve?

A magáncsőd eljárás elindulása után az adós pénzügyi önállósága jelentősen korlátozódik. Bár a cél a végső tehermentesítés, a magáncsőd feltételei a teljes, 5-7 éves törlesztési időszak alatt szigorú együttműködést követelnek meg a gyakorlatban. A mindennapokban ez azt jelenti, hogy egy kirendelt családi vagyonfelügyelő ellenőrzi a háztartás pénzügyeit. Ennek keretében nagyobb vagyontárgyak – például ingatlan vagy autó – eladása, vagy bármilyen új hitel felvétele kizárólag a szakember előzetes engedélyével történhet.

A felügyelet mellett az adósnak szigorúan kötött költségvetésből kell gazdálkodnia. A jogszabály pontosan meghatározza azt a keretet, amelyet a mindennapi megélhetésre fordíthat, a jövedelme ezen felüli részét pedig kötelezően a rögzített adósságtörlesztésre kell szánnia. Emellett folyamatos tájékoztatási kötelezettsége is van: minden anyagi helyzetet érintő pozitív változást, például fizetésemelést vagy öröklést azonnal jelentenie kell, ezek az extra bevételek pedig a törlesztés felgyorsítását szolgálják.

A fegyelmezett és szigorú időszak végkimenetele a teljes mentesülés. Ha az adós az előírt szabályokat és a törlesztési tervet az évek során maradéktalanul betartotta, a bíróság a folyamat legvégén hivatalosan is törli a fennmaradó, kifizetetlen adósságait, így a magánszemély tehermentesen, tiszta lappal folytathatja az életét.