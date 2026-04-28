Hatalmas razzia indult a legnépszerűbb hazai nyaralóhelyeken: erre vadásznak most a titkos ellenőrök

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a nyár végéig tartó, átfogó ellenőrzéssorozatot indított a legnépszerűbb hazai turisztikai célpontokon. A vizsgálatok fókuszában a vendéglátóhelyek, a fesztiválok és a taxisok állnak. A szakemberek élelmiszer-biztonsági, higiéniai és fogyasztóvédelmi szempontból is górcső alá veszik a szolgáltatókat.

Az akció célja a jogszabályok betartatása, valamint a vásárlókat megkárosító, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése. A kereskedőknél az ellenőrök kiemelten figyelnek a mérlegek pontosságára és a megfelelő árfeltüntetésre.

Emellett ellenőrzik a készpénzes és az elektronikus fizetés biztosítását, illetve a repoharak visszaváltásával kapcsolatos tájékoztatást. A személyfuvarozóknál próbautazásokkal tesztelik a szolgáltatást. Ennek során szigorúan vizsgálják a díjtáblázatokat, a taxaméterek működését és az alkalmazott tarifákat.

Az élelmiszer-biztonság garantálása a nyári szezon kritikus pontja, különösen a jelentős forgalmat lebonyolító Balaton környékén. A hatóság a strandbüfékben, a fagyizókban és a fesztiválok ideiglenes árusítóhelyein átfogóan vizsgálja az alapanyagok nyomonkövethetőségét, tárolási körülményeit, valamint az ételek összetételét. Különös hangsúlyt fektetnek a megfelelő allergéntájékoztatásra, az általános tisztaságra és a személyzet higiéniájára.

A fokozott hatósági jelenlétet a korábbi évek tapasztalatai is indokolják. Tavaly nyáron a vizsgált kereskedelmi egységek 28 százalékánál találtak valamilyen szabálytalanságot. A leggyakoribb problémát a mérlegek pontatlansága, illetve az árfeltüntetés hiánya jelentette. A jogsértések miatt összesen 5 millió forint bírságot szabtak ki.

Élelmiszer-biztonsági okokból közel 1200 kilogrammnyi terméket kellett kivonni a forgalomból. Az emiatt kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot. A taxisoknál szintén gyakoriak voltak a visszaélések. Minden ötödik ellenőrzés és minden harmadik próbautazás hatósági eljárást vont maga után.