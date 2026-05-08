Szeged, Magyarország - 2022. augusztus 01.: Big Locker tárolódobozok Fox Posta szolgáltatás a Tesco szupermarketben és bevásárlóközpontban történő küldemények átvételéhez.
Vásárlás

Erre figyelj szombat este, ha csomagot vársz: nem minden Foxpost automata lesz elérhető

Pénzcentrum
2026. május 8. 12:02

Május 11-én este hatórás karbantartást tart a Foxpost: az A-Box csomagautomaták 21 órától másnap hajnali 3 óráig nem lesznek elérhetők, miközben a weboldal és a Z-Box hálózat zavartalanul működik - számolt be a HVG.

A Foxpost közlése szerint május 11-én, szombaton este 9 órától másnap hajnali 3 óráig karbantartást és rendszerfrissítést végeznek, ezért ebben az időszakban az A-Box csomagautomaták nem lesznek használhatók. A vállalat hangsúlyozta, hogy a leállás kizárólag ezeket az automatákat érinti, a weboldal és a Z-Box egységek a teljes időtartam alatt zavartalanul üzemelnek.

A Foxpostot 2024-ben vásárolta fel a Packeta, de Magyarországon továbbra is a Foxpost márkanév marad használatban. A két csomagküldő szolgáltató integrációja már zajlik: az eredeti Foxpost-automaták A-Box néven, míg a korábban Packeta néven működő egységek Foxpost Z-Box megjelöléssel üzemelnek tovább.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #cég #csomagküldés #leállás #csomagautomata #csomag #karbantartás #szállítás #csomagszállítás #szolgáltatás #logisztika #foxpost

