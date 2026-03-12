Óriási bejelentést tett az RTL vezére: erről mindenki tudjon, akinek előfizetése van a streamingszolgáltatásra

A lineáris csatornák nézettségnövekedése mellett a streamingplatform kiugró sikereinek köszönhetően az RTL Magyarország 148 millió euróra növelte árbevételét 2025-ben. Bár a masszív RTL+-beruházások miatt a cég még veszteséggel zárt, a fizetős előfizetők száma megduplázódott, a vállalat pedig idén már nyereséget vár.

A vállalat legfrissebb üzleti beszámolója szerint a teljes árbevétel egy év alatt 7,2 százalékkal, 138 millióról 148 millió euróra emelkedett. A kiigazított EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) mínusz 3 millió euró lett. Ez komoly javulás a megelőző év 8 millió eurós hiányához képest. A negatív eredményt célzott stratégiai döntések okozták. A társaság ugyanis jelentős forrásokat fordított az RTL+ streamingplatform fejlesztésére, új tartalmak gyártására és sportközvetítési jogok vásárlására. A menedzsment arra épít, hogy a hagyományos televíziózás és a streaming egymást erősítve egy stabil multiplatformos rendszert hoz létre. Ennek köszönhetően a tervek szerint a cég az idei évet már pozitív mérleggel zárhatja.

A tartalomfogyasztási szokások átrendeződésével az RTL+ 2025-re a cégcsoport egyik legmeghatározóbb felületévé lépett elő. Immár több mint 700 ezer előfizetővel rendelkezik. A felületen eltöltött idő megközelítette a 38 millió órát, a teljes fogyasztás pedig 50 százalékkal ugrott meg egyetlen év alatt. Különösen beszédes, hogy a prémiumcsomagok használata 83 százalékkal nőtt, a fizetős felhasználók száma pedig megduplázódott.

A növekedést olyan népszerű, saját gyártású produkciók hajtották, mint az "Exek csatája", a Bróker Marcsi életét feldolgozó sorozat, vagy a "Most Wanted – A hajsza". Emellett a televíziós sikerműsorok – mint az "X-Faktor", a "Nyerő Páros" vagy "Az Árulók" – is kiemelkedően teljesítettek online. A futballjogok megszerzése szintén kifizetődőnek bizonyult. Az év legnézettebb RTL+-os tartalma a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-összecsapás volt.

Vidus Gabriella vezérigazgató értékelése szerint a magyarok napi tévézési ideje nagyjából három óra körül stagnál. A fiatalabbak ugyanakkor már egyértelműen a lekérhető digitális tartalmak felé fordulnak. A nézők több mint negyede már nem a lineáris műsorfolyamot követi a televíziókészülékeken, hanem valamilyen online felületet használ. A cégvezető kiemelte: a streamingüzletág vesztesége a terveknek megfelelően csökken, a fő cél pedig az egyértelmű nyereségesség elérése.

A digitális térhódítás mellett továbbra is a lineáris televíziózás jelenti a vállalat működésének alapját. A 18–59 éves célcsoportban az RTL csatornáinak együttes főműsoridős közönségaránya a megelőző évi 29,8 százalékról 31,2 százalékra emelkedett. Ebből a főcsatorna 15,3 százalékot hasított ki. Az RTL Híradó eközben megőrizte pozícióját az ország legnézettebb hírműsoraként az említett korosztályban. A kábelcsatornák szintén remekeltek: együttes, 16 százalékos napi közönségarányuk 2017 óta a portfólió legjobb eredményének számít.