5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
Március végén lejárt a kötelező kamarai hozzájárulás befizetési határideje. Aki elmulasztja, annak a NAV közreműködésével is behajthatják a tartozást. Bírságot ugyan nem szabnak ki, de az eljárás végrehajtási költségei jelentősen növelhetik az eredeti összeget.
Március 31-én lejárt az éves, 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás befizetésének határideje. Azok a vállalkozások, amelyek ezt elmulasztotják, számíthatnak rá, hogy a tartozást a kamara és Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve, adó módjára hajtják be.
A hozzájárulás megfizetése minden olyan vállalkozás számára kötelező, amely kamarai tagsággal rendelkezik, vagy arra jogosult. Az összeg a kereskedelmi és iparkamarák működését finanszírozza, és hozzájárul a különféle szolgáltatások – például jogi, üzleti vagy adótanácsadás – fenntartásához.
Bár a befizetés elmulasztása önmagában nem jár bírsággal, a következmények így is jelentősek lehetnek. A kamarák ellenőrzik a nyilvántartásokat, és ha hiányosságot találnak, felszólítják az érintetteket a pótlásra. Ha ez nem történik meg, a regisztrációt hivatalból elvégzik, majd elindulhat a behajtási eljárás.
A ki nem fizetett hozzájárulás köztartozásnak minősül, így a NAV akár azonnali beszedési megbízást (inkasszót) is indíthat a vállalkozás bankszámlájára. Már az eljárás megindítása is többletköltséggel jár: egy 5000 forintos végrehajtási költségátalányt kell megfizetni, amelyet további díjak követhetnek.
Amennyiben a tartozás rendezése során további intézkedésekre van szükség – például foglalásra vagy helyszíni eljárásra –, ezek mind újabb költségeket jelentenek, akár alkalmanként szintén több ezer forintos nagyságrendben.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Vannak azonban kivételek: nem kell hozzájárulást fizetniük azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik egész évben szüneteltették tevékenységüket, valamint bizonyos speciális, például agrárkamarai tagsággal működő vállalkozásoknak sem.
A szakértők szerint érdemes minél előbb rendezni az elmaradást, mert a kezdetben alacsony összegű kötelezettség a végrehajtási költségek miatt gyorsan jelentősen megemelkedhet.
