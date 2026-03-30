5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette

Március végén lejárt a kötelező kamarai hozzájárulás befizetési határideje. Aki elmulasztja, annak a NAV közreműködésével is behajthatják a tartozást. Bírságot ugyan nem szabnak ki, de az eljárás végrehajtási költségei jelentősen növelhetik az eredeti összeget.

Március 31-én lejárt az éves, 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás befizetésének határideje. Azok a vállalkozások, amelyek ezt elmulasztotják, számíthatnak rá, hogy a tartozást a kamara és Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve, adó módjára hajtják be.

A hozzájárulás megfizetése minden olyan vállalkozás számára kötelező, amely kamarai tagsággal rendelkezik, vagy arra jogosult. Az összeg a kereskedelmi és iparkamarák működését finanszírozza, és hozzájárul a különféle szolgáltatások – például jogi, üzleti vagy adótanácsadás – fenntartásához.

Bár a befizetés elmulasztása önmagában nem jár bírsággal, a következmények így is jelentősek lehetnek. A kamarák ellenőrzik a nyilvántartásokat, és ha hiányosságot találnak, felszólítják az érintetteket a pótlásra. Ha ez nem történik meg, a regisztrációt hivatalból elvégzik, majd elindulhat a behajtási eljárás.

A ki nem fizetett hozzájárulás köztartozásnak minősül, így a NAV akár azonnali beszedési megbízást (inkasszót) is indíthat a vállalkozás bankszámlájára. Már az eljárás megindítása is többletköltséggel jár: egy 5000 forintos végrehajtási költségátalányt kell megfizetni, amelyet további díjak követhetnek.

Amennyiben a tartozás rendezése során további intézkedésekre van szükség – például foglalásra vagy helyszíni eljárásra –, ezek mind újabb költségeket jelentenek, akár alkalmanként szintén több ezer forintos nagyságrendben.

Vannak azonban kivételek: nem kell hozzájárulást fizetniük azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik egész évben szüneteltették tevékenységüket, valamint bizonyos speciális, például agrárkamarai tagsággal működő vállalkozásoknak sem.

A szakértők szerint érdemes minél előbb rendezni az elmaradást, mert a kezdetben alacsony összegű kötelezettség a végrehajtási költségek miatt gyorsan jelentősen megemelkedhet.