Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 3.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 3., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. október 2.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 6, 7, 17, 45

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 17 db

4-es találat: 40 db

3+2-as találat: 28 db

3+1-as találat: 909 db

2+2-es találat: 446 db

3-as találat: 1786 db

1+2-es találat: 2321 db

2+1-es találat: 12583 db



OTP: 40250 Ft

MOL: 4852 Ft

RICHTER: 12230 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.04: Derült, napos, száraz idő valószínű kevés fátyolfelhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -2 és +12, délután 23 és 26 fok között alakul.

2026.10.05: Gyengén vagy változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 és +12, délután általában 21 és 25 fok között alakul, de északkeleti tájainkon kissé hűvösebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja kissé megemelkedhet. (2026.10.03. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.02)

Akciók

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