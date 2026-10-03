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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 3.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 3.)

Pénzcentrum
2026. október 3. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 3., szombat.

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Friss hírek

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CHF: 395.29 Ft
GBP: 433.71 Ft
USD: 327.58 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 2.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>4, 6, 7, 17, 45</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 17 db<br> 4-es találat: 40 db<br> 3+2-as találat: 28 db<br> 3+1-as találat: 909 db<br> 2+2-es találat: 446 db<br> 3-as találat: 1786 db<br> 1+2-es találat: 2321 db<br> 2+1-es találat: 12583 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40250 Ft
MOL: 4852 Ft
RICHTER: 12230 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.04: Derült, napos, száraz idő valószínű kevés fátyolfelhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -2 és +12, délután 23 és 26 fok között alakul.

2026.10.05: Gyengén vagy változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 és +12, délután általában 21 és 25 fok között alakul, de északkeleti tájainkon kissé hűvösebb lesz.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja kissé megemelkedhet. (2026.10.03. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.02)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
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