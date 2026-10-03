A kormány által bejelentett "állampolgárságot beruházásért cserébe" program "két egyszerű és átlátható" módszert kínál.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 3.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 3., szombat.
Névnap
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Deviza árfolyam
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Befektetés, tőzsde
OTP: 40250 Ft
MOL: 4852 Ft
RICHTER: 12230 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.04: Derült, napos, száraz idő valószínű kevés fátyolfelhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -2 és +12, délután 23 és 26 fok között alakul.
2026.10.05: Gyengén vagy változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 és +12, délután általában 21 és 25 fok között alakul, de északkeleti tájainkon kissé hűvösebb lesz.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja kissé megemelkedhet. (2026.10.03. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.02)
Akciók
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