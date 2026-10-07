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Utazás

Kiadták a rendkívüli téli előrejelzést: olyan fordulat jön, amire 1950 óta nem volt példa

Pénzcentrum
2026. október 7. 15:53

Az első szezonális előrejelzések alapján a 2026–2027-es tél Európa-szerte az átlagosnál enyhébbnek ígérkezik, amit jelentősen befolyásol a rendkívül erősnek várható El Niño jelenség. A magasabb átlaghőmérséklet ellenére a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a három hónapos időszak nem lesz fagymentes, így rövidebb, de intenzív hidegbetörésekre és havazásokra továbbra is számítani kell.

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A legfrissebb meteorológiai modellek – köztük az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) és a Copernicus klímaszolgálat adatai – egyaránt azt valószínűsítik, hogy a kontinens déli részén és Közép-Európában is a megszokottnál enyhébb lesz a téli időjárás. Bár a fűtési szezon szempontjából ez kedvező fejlemény, a csapadék eloszlása és a vízgazdálkodás terén összetettebb helyzetet teremthet. Bizonyos térségekben a modellek a szokásosnál több csapadékot jeleznek, ám egyelőre bizonytalan, hogy ez eső vagy hó formájában érkezik-e.

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Az enyhe európai időjárás egyik fő mozgatórugója a Csendes-óceán térségében egyre erősödő El Niño, amely a felszíni vizek felmelegedésével a globális légköri áramlásokat is átrendezi. Az amerikai NOAA klímaközpont legutóbbi, szeptemberi jelentése szerint több mint 90 százalék a valószínűsége annak, hogy a jelenség az idei őszi-téli szezonban rendkívül erős lesz. A szakértők szerint 75 százalékos az esélye annak is, hogy október és december között az intenzitása minden 1950 óta feljegyzett értéket felülmúl - tudósított a nlc.hu.

A csendes-óceáni folyamatok ugyanakkor önmagukban nem határozzák meg Európa időjárását, a tél alakulásában ugyanis az Atlanti-óceán feletti légáramlások is kulcsszerepet játszanak. Ha az erős nyugati áramlás dominál, enyhe és nedves óceáni levegő árasztja el Közép-Európát. Ha viszont a légmozgás legyengül, és egy blokkoló magas nyomású rendszer alakul ki, északról vagy keletről könnyedén a kontinensre zúdulhat a fagyos, sarkvidéki levegő.

A szezonális modellek a hosszabb időszakok átlagos viszonyait mutatják meg, így az egyes napok szélsőségeit nem tudják előre jelezni. Egy enyhébb átlaghőmérsékletű tél egyáltalán nem zárja ki, hogy Magyarországon is egy tavasziasabb időszakot hirtelen zord fagyokat és kiadós havazást hozó napok kövessenek. A hazai tél pontosabb részletei az előttünk álló hetekben, az előrejelzések frissülésével válnak majd világosabbá, az viszont biztos, hogy a tartós ködre, valamint az időszakos hóra és hidegre idén is fel kell készülni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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