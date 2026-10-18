Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy

Több milliárd forintosra nőhetett a gyűjthető kártyák hazai piaca, ahol egy-egy ritka lapért akár milliós összeget is elkérhetnek. A gyerekkori kedvenceikhez visszatérő felnőttek mellett játékosok és befektetési céllal vásárlók is hajtják a keresletet, de a magasra értékelt darabok eladása korántsem mindig egyszerű. Heinczinger Zorán, a Vatera és a Jófogás operatív vezetője a Pénzcentrumnak beszélt a magyar gyűjtők szokásairól, a különleges adásvételekről és arról, mitől válhat igazán értékessé egy kártya.

A gyerekkorban gyűjtött tárgyakhoz sokan felnőttként is szívesen visszatérnek, ilyenkor azonban már egészen más összegeket tudnak kedvenc hobbijukra fordítani. A kártyák világában ez különösen látványos: az egykor csereberélt lapok mellett mára a ritka kiadásoknak és a bontatlan csomagoknak is komoly piaca alakult ki, amelyben a nosztalgia és a pénzkereseti lehetőség egyaránt szerepet kap.

A kártyagyűjtés Európában és Magyarországon is egyre népszerűbb, a pandémia éveiben pedig sok új gyűjtő csatlakozott ehhez a közösséghez. Heinczinger Zorán tájékoztatása alapján a gyűjthető kártyajátékok, vagyis a TCG-k és a sportkártyák hazai piaca az elmúlt években kereskedelmi szempontból is jelentős területté vált. A bontatlan termékek és az egyedi lapok belföldi adásvételének együttes éves értéke becslések szerint már több milliárd forint lehet, a gyűjtők és játékosok tábora pedig több tízezer főt számlálhat.

Egyre többen gyűjtenek kártyákat

A szakember a hazai forgalom és a rendezvények látogatottsága esetében is 15–25 százalékos növekedést tart elképzelhetőnek. A Vaterán idén nyáron a gyűjthető kártyák kategóriája bekerült a tíz legnagyobb lezárt forgalmú gyűjtői terület közé. A piactér néhány hónapja külön felületet is indított Vatera Collect néven a különleges lapok másodpiaci kereskedésére.

A vásárlók között meghatározó szerepet töltenek be azok a húszas–negyvenes éveikben járó felnőttek, akik az 1990-es és a 2000-es évek kártyás hullámán nőttek fel. Ma már saját jövedelemből, megtakarításból költenek a hobbira, így a drágább ritkaságokat, prémium kiadásokat és a bontatlan gyűjtői dobozokat is meg tudják vásárolni.

Más szempontok vezetik a versenyeken induló játékosokat: számukra elsősorban azok a lapok vonzóak, amelyekkel az aktuális játékkörnyezetben eredményesebben szerepelhetnek. A Magic: The Gathering, a One Piece és a Pokémon mellett a magyar Hatalom Kártyái Kártyajátéknak is aktív versenyzői közössége van. A szakember a League of Legends világára épülő Riftboundot, valamint az animés Union Arenát is az erős táborral rendelkező játékok közé sorolta.

A kereskedési vagy befektetési céllal vásárlók ugyanakkor vagyontárgyként tekintenek a kártyákra, és gyakran minősíttetik is a lapjaikat, hogy növeljék azok értékét. A fiatalabb belépők közül sokan a közösségi médiában találkoznak először a hobbival: a YouTube-on és a TikTokon látható csomag- és dobozbontások hozzák meg a kedvüket a gyűjtéshez.

Szoboszlai kártyáiért is komoly pénzeket adnak

A Vaterán idén eladott gyűjthető kártyák 60 százaléka sportkártya volt, elsősorban a Panini és a Topps termékei, a fennmaradó rész pedig a gyűjthető kártyajátékokból került ki. Ez az arány ugyanakkor a piactér saját forgalmát mutatja: Heinczinger Zorán a teljes magyar piacon jóval nagyobbra becsüli a TCG-k súlyát. A népszerű márkák között a Pokémon, a Magic: The Gathering, a One Piece és a Disney Lorcana is megtalálható.

Egy ritkább Pokémon- vagy One Piece-lap, illetve egy számozott, limitált sportkártya ára néhány tízezer forinttól több százezer forintig terjedhet. A Vaterán például Szoboszlai Dominik Topps-kártyái is ebben az ársávban találtak gazdára.

A nemzetközileg elismert minősítőcégek által hitelesített, különösen kis példányszámú daraboknál már milliós nagyságrendről is szó lehet. Ebbe a körbe tartozhatnak az ismert sportolók aláírásával vagy mezük egy darabjával ellátott lapok. A Vatera Collect kínálatában a válaszadás idején olyan futballkártyákra is lehetett licitálni, amelyek ára már napokkal az árverés lezárása előtt 800 ezer, illetve egymillió forint körül járt.

Az árak mellett az adásvételek formája is tartogathat meglepetést:

Szokatlan adásvételre is van példa itthon: a legelső hazai Hungarian Card Expo kártyagyűjtős rendezvényen például két résztvevő között egy kosárlabdakártya-kollekció egy ingatlanért cserélt gazdát

– mondta Heinczinger Zorán.

Magyar kártyák, magyar gyűjtők

A nemzetközi sikermárkák mellett vannak kifejezetten a hazai közönségre épülő kártyajátékok is. Ezek közül az egyik legismertebb a Beholder Kft. által 1995-ben elindított Hatalom Kártyái Kártyajáték. A magyar nyelvű fantasyjáték körül hűséges közösség, versenysorozatok és önálló másodpiac alakult ki, külföldi terjedését azonban a nyelv és a nemzetközi forgalmazás hiánya korlátozza.

Hasonlóan erős hazai kötődésű az 1997-ben indult M.A.G.U.S. Kártyajáték, amely az ismert magyar szerepjáték világára támaszkodik. Régebbi, bontatlan kiegészítői és egyedi lapjai a hazai gyűjtői körben magas áron cserélhetnek gazdát, amiben a szerepjátékos nosztalgiának is komoly szerepe van.

A magyar bajnoksághoz és a válogatotthoz kapcsolódó matricás és kártyás sorozatok szintén elsősorban a hazai futballszurkolókat érdeklik. A nemzetközi gyűjtők számára ezek általában kevésbé vonzóak, bár egy-egy kiemelkedő külföldi játékos korai lapja kivételt jelenthet.

Fordított példák is akadnak: az észak-amerikai baseball- és NFL-kártyák itthon jóval kevésbé keresettek, mint saját piacukon. A magyar sportkártyagyűjtők figyelme elsősorban a labdarúgásra, a Formula–1-re és a kosárlabdára irányul. A krikett- és ausztrálfutball-relikviák, valamint egyes, hazai hivatalos forgalmazás nélküli japán kártyajátékok ugyancsak szűkebb közönséget érnek el.

Mitől lesz értékes egy kártya?

Az érték meghatározásánál több különböző szempont találkozik: „Egy gyűjtői kártya értékét a ritkasága, a fizikai állapota, a kulturális jelentősége és a versenyszintű használhatósága határozza meg” – fogalmazott a szakember.

A másodpiaci árakhoz a ténylegesen lezárt adásvételek adnak támpontot. A korábbi eladások például a Cardmarket oldalán követhetők, a minősített kártyáknál pedig a PSA és a Beckett nyilvános adatbázisa segíthet annak megítélésében, mennyire különleges egy adott állapotú példány. Ezekben azt tartják nyilván, hogy egy lapból hány kapott például 10-es, 9-es vagy 8-as osztályzatot az adott minősítőnél.

A hazai börzéken, szakboltokban és gyűjtői csoportokban is a nemzetközi árakból indulnak ki: a Cardmarket vagy az eBay euróban, illetve dollárban kialakult árait váltják át forintra. Heinczinger Zorán tapasztalatai alapján készpénzes vásárlásnál vagy közvetlen cserénél a felek rendszerint a nemzetközi piaci átlagár 80–90 százalékának megfelelő értéken állapodnak meg.

Befektetésnek csak kevés kártya jöhet szóba

A gyűjthető kártyákat a ritka órákhoz, érmékhez és műalkotásokhoz hasonlóan a szenvedélybefektetések közé sorolják: a vásárlás mögött a személyes vonzalom és a pénzügyi megtérülés reménye egyszerre állhat. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a tárgyak nem termelnek kamatot, eladhatóságuk korlátozott, értéküket pedig a jövőbeli kereslet és a ritkaságuk alakítja. Utóbbira maguk a gyártók is hatással vannak a különleges és limitált kiadásokkal.

Befektetési szempontból Heinczinger Zorán a piac legfelső, ritka és limitált lapokra épülő szegmensét tartja relevánsnak. Példaként a korai Pokémon-kártyákat, illetve a Magic: The Gathering olyan korai lapjait említette, amelyekre újranyomási tilalom vonatkozik. A sportkártyáknál a mindössze tíz vagy huszonöt példányban létező, esetleg egyetlen darabban kiadott lapok, a sportoló által viselt mez darabját tartalmazó kártyák és a világhírű sportolók saját kezű aláírásai kerülhetnek ebbe a körbe. Lionel Messi, Michael Jordan vagy Lewis Hamilton neve ilyen szempontból is vonzó lehet a gyűjtőknek.

A tömegtermékként elérhető, elsősorban játékra használt lapoknál viszont az érték idővel csökkenhet. A különbség az értékesítésnél is megmutatkozik:

Egy értékesebb gyűjtői kártya értékesítése korántsem olyan magától értetődő, mint mondjuk egy értékpapíré

– hívta fel a figyelmet Heinczinger Zorán.

Az eladás sebességét, költségét és sikerét nagyban befolyásolja, mennyit hajlandó engedni az árból a tulajdonos, és bevizsgáltatta-e a lapot valamelyik elismert minősítőcéggel. A szakember a Pokémon TCG-t nevezte a legkönnyebben értékesíthető kategóriának, de a Magic: The Gathering és a One Piece iránt is stabil keresletről számolt be. Egy több százezer vagy több millió forintos sportkártyánál ugyanakkor már szűkebb a fizetőképes vevőkör.

A hamisítványokat sem mindig könnyű felismerni

A kártyák eredetisége különösen a nagy értékű daraboknál válik fontos kérdéssé. Heinczinger Zorán elmondása alapján a hamisítványok a kilencvenes és a kétezres években komolyabb problémát jelentettek Magyarországon. Azóta az eredeti termékek hozzáférhetősége sokat javult, a gyűjthető kártyák a szaküzletek mellett nagyobb kereskedők kínálatában is megjelentek.

Az olcsó másolatokat gyakran szabad szemmel vagy tapintással is ki lehet szűrni, a ritka lapokról készült profi hamisítványok azonban megtévesztőek lehetnek. Vizsgálatukhoz akár ékszerésznagyítóra, UV-lámpára vagy tizedgrammos mérlegre is szükség lehet.

Ez is magyarázza a minősítőcégek szerepét: a hozzájuk beküldött kártyákat bevizsgálják, osztályozzák, majd védőtokban, hitelesítő címkével lezárva küldik vissza. A szakember beszámolója alapján 2026-ban egy nemzetközileg ismert minősítő szolgáltatásai Magyarországon is elindultak, egyszerűbbé téve a hazai gyűjtők számára az eljárást.

A hitelesítés egy ritka vagy különleges lap értékét is jelentősen növelheti, a tényleges eladási lehetőséget azonban továbbra is a kereslet és az ár együtt határozza meg. A milliós kártyák piacán az eredetiség igazolása mellett azt a gyűjtőt is meg kell találni, aki hajlandó megfizetni az adott darabot.