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Húzós napok várnak a magyarokra: a fagyos reggelek után nem várt fordulat jön a hétvégén
Az előttünk álló hét első felében még hűvös, szeles időre és fagyos hajnalokra kell készülni, csütörtöktől azonban jelentős felmelegedés kezdődik. A hétvégére visszatér a kellemes, napos őszi idő, a legmelegebb órákban akár 22 fokos csúcshőmérséklettel.
Hétfő hajnalban többfelé pára és köd képződhet, napközben viszont a gomolyfelhők mellett már többnyire napos idő várható. A csúcshőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, a tartósabban felhős keleti tájakon azonban ennél hűvösebb maradhat a levegő. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb a délelőtti órákban fordulhat elő néhol kisebb eső a nyugati és északkeleti országrészben. A Dunántúlon és a középső megyékben az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Késő estére 6 és 14 fok közé hűl a levegő.
Kedden folytatódik a jellemzően napos, száraz időjárás, a nappali csúcsértékek 13 és 18 fok között várhatók. A reggelek ugyanakkor egyre csípősebbek lesznek, a legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, a Tiszántúlon pedig még élénk, esetenként erős marad az északi szél.
A leghidegebb reggelt a szerda hajnal hozza el, ekkor a hőmérséklet országosan 0 és 7 fok közé esik vissza, a szélvédett, fagyra hajlamos völgyekben pedig gyenge talaj menti fagy is előfordulhat.
A hét második felére jelentősen megnyugszik a légkör. A szél mérséklődik, és visszatér a száraz, kellemes őszi idő. Csütörtöktől határozott melegedés veszi kezdetét, amelynek köszönhetően a hétvégén már a szabadtéri programoknak kedvező, kifejezetten enyhe időben és akár 22 fokos csúcshőmérsékletben is részünk lehet - olvasható a HungaroMet előrejelzésében.
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