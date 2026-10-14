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Meglépték a MÁV-nál: fontos új funkció érkezett a vonatokra és buszokra, erre rengeteg utas várt

Pénzcentrum
2026. október 14. 19:13

Elérhetővé vált a grafikus helyfoglalás a MÁVPlusz alkalmazás legújabb frissítésében, így az utasok ezentúl a kocsirajzon maguk választhatják ki a szabad ülőhelyeket a belföldi és nemzetközi vonatokon, valamint a helyközi autóbuszokon. Az újításról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Az újítás révén a helyjegyköteles járatoknál a felhasználók közvetlenül a vizuális kocsirajzon jelölhetik ki a kívánt ülést. A fejlesztés a webes felülethez képest is rugalmasabbá vált, hiszen ha az utas olyan helyet választ, amelyre a korábban megadott paraméterek alapján a jegye nem lenne érvényes, az alkalmazás egyetlen érintéssel felkínálja a beállítások módosítását. "A felméréseink szerint az utasok ezt a funkciót várták a leginkább az új alkalmazásban" – mutatott rá a miniszter.

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A MÁVPlusz applikáció az elmúlt hónapokban több jelentős funkcióval bővült. Júniusban a nemzetközi vasúti jegyvásárlás vált elérhetővé, júliusban pedig a valós idejű térképes utastájékoztatás fejlesztésével a vonatok, HÉV-ek és tram-train járatok mellett a helyközi autóbuszok elhelyezkedése, valamint a járművek típusa és azonosítója is követhetővé vált. A fejlesztők az új funkciók indítását követően kiemelten figyelnek a rendszer stabilitására, miközben a lakossági visszajelzések feldolgozása is zajlik. "Rengeteg konkrét és hasznos javaslat érkezett, ezek alapján is folytatjuk a fejlesztéseket" – fogalmazott a miniszter.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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