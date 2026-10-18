Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: nagyot ment a magyar tőzsde

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX pénteken 145,471.12 ponton zárt, 3800,12 ponttal, 2,68 százalékkal magasabban az előző hetinél.

A heti forgalom 146,78 milliárd forint volt az előző heti 192,69 milliárd forint után, a vezető részvények ára emelkedett.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában a több mint 5 százalékot dráguló OTP-papírokkal kapcsolatban kiemelte: az Európai Bizottság kedden jóváhagyta, hogy az OTP Bank megvásárolja az észt Luminor Holdingot, a Luminor Bank anyavállalatát.

A brüsszeli versenyhatóság indoklása szerint a tranzakció nem vet fel versenyjogi aggályokat. Kiemelte azt is, a héten a bank megkezdte a saját részvényvásárlást, október 9. és 15. között mintegy 304 ezer saját részvényt vásárolt vissza 12,7 milliárd forintért.

Ezzel a vállalat az első 5 napon a teljes keret 25 százalékát használta fel - írták. Az összefoglalóban az enyhén erősödő Mol papírokkal kapcsolatos hírek közül azt említették, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, Oroszország végül amerikai befektetőknek adja el az NIS-ben lévő 56,15 százalékos részesedését.

A csaknem egy százalékot dráguló Richter a héten jelentette be: az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) értékelésre befogadta a cég FYLREVY nevű menopauzális készítményére benyújtott törzskönyvezési kérelmét (NDA), a döntés várhatóan 2027 harmadik negyedévéig születik meg. Az Európai Bizottság 2026 márciusában már engedélyezte a készítményt, amelyet jelenleg Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban és Svédországban forgalmaz a vállalat.

A héten a vezető részvények közül a Mol árfolyama 0,40 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 5075 forinton zárt, heti forgalmat meghaladta a 20,5 milliárd forintot.

Az OTP ára a héten 5,29 százalékkal, 42 430 forintra nőtt, heti forgalma meghaladta a 108,4 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 1,67 százalékkal erősödött a héten, a részvény 2562 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 3,5 milliárd forint volt.

A Richter jegyzése a héten 0,98 százalékkal emelkedett, a részvény 12 350 forinton zárt pénteken, heti forgalma 9,5 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,01 százalékkal emelkedett, 9065,75 ponton zárta a hetet.