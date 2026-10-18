Haladékot kaptak a magyar autósok: elmarad a teljes kitiltás, de nem mindenhol úszható meg a bírság

Jó hír az Olaszországba autóval utazóknak: ismét elhalasztották az idősebb dízelautók kitiltását Észak-Olaszország négy régiójában, így az Euro 5-ös járművekre vonatkozó újabb szigorítások legkorábban 2027 októberében léphetnek életbe. A döntés azonban nem jelent teljes szabadságot az autósoknak, több nagyvárosban ugyanis már most is érvényben vannak behajtási tilalmak, amelyek megszegése komoly bírságot vonhat maga után.

Jó hírt kaptak az Olaszországba autóval utazók, egyelőre ugyanis elmarad az idősebb dízelautókra vonatkozó korlátozások tervezett szigorítása Észak-Olaszországban. Négy régióban is az Euro 5-ös dízeljárművek közlekedésének korlátozását tervezték, ám a bevezetés határidejét ismét elhalasztották. A térségek inkább alternatív intézkedésekkel javítanának a levegő minőségén, a már érvényben lévő behajtási tilalmak azonban továbbra is hatályosak maradnak - írja az ADAC.

A tervek szerint Emilia-Romagna, Lombardia, Piemont és Veneto régióban 2026. október 1-jétől szigorították volna az idősebb dízelautókra vonatkozó szabályokat. Az Euro 5-ös besorolású járművek kitiltásának ötlete nem új: az intézkedést eredetileg már 2025-ben bevezették volna, ám a határidőt azóta többször is módosították.

Súlyos légszennyezettséggel küzd Észak-Olaszország

Észak-Olaszországban különösen a téli hónapokban jelent komoly problémát a légszennyezés. A helyzet gyakran a Pó-síkságon a legsúlyosabb, ahol a szálló por koncentrációja rendszeresen meghaladja az egészségügyi határértékeket. A dízelautókra vonatkozó szigorítások célja az lett volna, hogy a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentésével javítsanak a térség levegőminőségén.

Az új intézkedések azonban egyelőre váratnak magukra. A szeptember 24-én kiadott rendelet alapján a szigorítások legkorábban 2027 októberében léphetnek életbe. A négy régió közös célja, hogy más módszerekkel érjék el a kibocsátás csökkentését, és lehetőség szerint elkerüljék az Euro 5-ös dízelautók általános kitiltását.

Alternatív megoldásokkal csökkentenék a kibocsátást

Piemont régió már 2026 júliusának végén kidolgozott egy alternatív intézkedéscsomagot, amellyel a dízelautók kitiltása nélkül teljesítenék a kibocsátási célokat. A tervek között szerepel a HVO-típusú üzemanyagok használata a helyi közlekedésben, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, valamint a forgalom mesterséges intelligencián alapuló irányítása.

A régió nemcsak a közlekedésben szeretné mérsékelni a környezetterhelést: a mezőgazdaságban is kibocsátáscsökkentő intézkedéseket terveznek. A jelenlegi elképzelések szerint Piemontban 2027 októberétől sem vezetnének be további szigorításokat az Euro 5-ös dízelautókra.

Emilia-Romagna, Lombardia és Veneto szintén olyan megoldásokat keres, amelyekkel javíthatják a levegő minőségét anélkül, hogy teljes körűen kitiltanák az érintett dízelüzemű személyautókat.

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Milánóban már most is érvényben vannak korlátozások

Fontos azonban, hogy a regionális szigorítás elhalasztása nem jelenti azt, hogy Olaszországban mindenhol szabadon közlekedhetnek az Euro 5-ös dízelautók. Egyes városokban ugyanis már korábban bevezettek olyan helyi szabályokat, amelyek továbbra is érvényesek.

Milánóban például 2023 óta önkormányzati szinten is korlátozzák az Euro 5-ös dízelüzemű személyautók közlekedését. A részletes előírások a város hivatalos honlapján érhetők el. Emilia-Romagnában pedig magas légszennyezettség esetén ideiglenes korlátozásokat alkalmaznak az érintett járművekre.

Indulás előtt érdemes tájékozódni

Az Olaszországba saját autóval utazóknak ezért továbbra is ajánlott előzetesen ellenőrizniük a célállomásra vonatkozó szabályokat. A behajtási tilalmak, a környezetvédelmi zónák és az időszakosan elrendelt korlátozások településenként eltérhetnek, így nem elegendő kizárólag a regionális előírásokat figyelembe venni.

A szabályok megszegése jelentős pénzbírságot vonhat maga után, ezért különösen azoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk, akik idősebb dízelautóval keresik fel az olasz nagyvárosokat. Bár az újabb regionális szigorításokat elhalasztották, a már meglévő behajtási tilalmakat továbbra is be kell tartani.