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Egy autó kipufogógázokat bocsát ki az aszfaltra, ami látható füstfelhőt képez. A jelenet a szabadban játszódik, háttérben füves területtel és tiszta égbolttal.
Autó

Haladékot kaptak a magyar autósok: elmarad a teljes kitiltás, de nem mindenhol úszható meg a bírság

Pénzcentrum
2026. október 18. 15:04

Jó hír az Olaszországba autóval utazóknak: ismét elhalasztották az idősebb dízelautók kitiltását Észak-Olaszország négy régiójában, így az Euro 5-ös járművekre vonatkozó újabb szigorítások legkorábban 2027 októberében léphetnek életbe. A döntés azonban nem jelent teljes szabadságot az autósoknak, több nagyvárosban ugyanis már most is érvényben vannak behajtási tilalmak, amelyek megszegése komoly bírságot vonhat maga után.

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Jó hírt kaptak az Olaszországba autóval utazók, egyelőre ugyanis elmarad az idősebb dízelautókra vonatkozó korlátozások tervezett szigorítása Észak-Olaszországban. Négy régióban is az Euro 5-ös dízeljárművek közlekedésének korlátozását tervezték, ám a bevezetés határidejét ismét elhalasztották. A térségek inkább alternatív intézkedésekkel javítanának a levegő minőségén, a már érvényben lévő behajtási tilalmak azonban továbbra is hatályosak maradnak - írja az ADAC.

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A tervek szerint Emilia-Romagna, Lombardia, Piemont és Veneto régióban 2026. október 1-jétől szigorították volna az idősebb dízelautókra vonatkozó szabályokat. Az Euro 5-ös besorolású járművek kitiltásának ötlete nem új: az intézkedést eredetileg már 2025-ben bevezették volna, ám a határidőt azóta többször is módosították.

Súlyos légszennyezettséggel küzd Észak-Olaszország

Észak-Olaszországban különösen a téli hónapokban jelent komoly problémát a légszennyezés. A helyzet gyakran a Pó-síkságon a legsúlyosabb, ahol a szálló por koncentrációja rendszeresen meghaladja az egészségügyi határértékeket. A dízelautókra vonatkozó szigorítások célja az lett volna, hogy a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentésével javítsanak a térség levegőminőségén.

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Az új intézkedések azonban egyelőre váratnak magukra. A szeptember 24-én kiadott rendelet alapján a szigorítások legkorábban 2027 októberében léphetnek életbe. A négy régió közös célja, hogy más módszerekkel érjék el a kibocsátás csökkentését, és lehetőség szerint elkerüljék az Euro 5-ös dízelautók általános kitiltását.

Alternatív megoldásokkal csökkentenék a kibocsátást

Piemont régió már 2026 júliusának végén kidolgozott egy alternatív intézkedéscsomagot, amellyel a dízelautók kitiltása nélkül teljesítenék a kibocsátási célokat. A tervek között szerepel a HVO-típusú üzemanyagok használata a helyi közlekedésben, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, valamint a forgalom mesterséges intelligencián alapuló irányítása.

A régió nemcsak a közlekedésben szeretné mérsékelni a környezetterhelést: a mezőgazdaságban is kibocsátáscsökkentő intézkedéseket terveznek. A jelenlegi elképzelések szerint Piemontban 2027 októberétől sem vezetnének be további szigorításokat az Euro 5-ös dízelautókra.

Emilia-Romagna, Lombardia és Veneto szintén olyan megoldásokat keres, amelyekkel javíthatják a levegő minőségét anélkül, hogy teljes körűen kitiltanák az érintett dízelüzemű személyautókat.

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Milánóban már most is érvényben vannak korlátozások

Fontos azonban, hogy a regionális szigorítás elhalasztása nem jelenti azt, hogy Olaszországban mindenhol szabadon közlekedhetnek az Euro 5-ös dízelautók. Egyes városokban ugyanis már korábban bevezettek olyan helyi szabályokat, amelyek továbbra is érvényesek.

Milánóban például 2023 óta önkormányzati szinten is korlátozzák az Euro 5-ös dízelüzemű személyautók közlekedését. A részletes előírások a város hivatalos honlapján érhetők el. Emilia-Romagnában pedig magas légszennyezettség esetén ideiglenes korlátozásokat alkalmaznak az érintett járművekre.

Indulás előtt érdemes tájékozódni

Az Olaszországba saját autóval utazóknak ezért továbbra is ajánlott előzetesen ellenőrizniük a célállomásra vonatkozó szabályokat. A behajtási tilalmak, a környezetvédelmi zónák és az időszakosan elrendelt korlátozások településenként eltérhetnek, így nem elegendő kizárólag a regionális előírásokat figyelembe venni.

A szabályok megszegése jelentős pénzbírságot vonhat maga után, ezért különösen azoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk, akik idősebb dízelautóval keresik fel az olasz nagyvárosokat. Bár az újabb regionális szigorításokat elhalasztották, a már meglévő behajtási tilalmakat továbbra is be kell tartani.
Címlapkép: Getty Images
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