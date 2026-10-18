Ki kell használni: eddig marad az indián nyár Magyarországon, nem sok van hátra

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A jövő hét elején is még nyugodt, őszi idő várható 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel és sok napsütéssel, majd a hét közepén többfelé lehet eső, zápor. Az október 23-ai nemzeti ünnepen, pénteken azonban csökken a felhőzet és 13-19 fok várható a délutáni órákban - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből
Hétfőn a napsütést az észak felől megnövekvő fátyolfelhőzet szűrheti, amely az északi tájakon átmenetileg meg is vastagodhat. Csapadék nem várható. Az északias szelet a nyugati határvidéken élénk, északkeleten pedig erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Kedden hajnalban ködfoltok lehetnek, majd a változó felhőzet mellett többórás napsütés valószínű, néhol kisebb eső, zápor nem kizárt. A délkeleti szél megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában 2 és 8 fok között lesz, a fagyzugokban valószínű ennél pár fokkal hidegebb idő. Délután 13-19 fok várható.
Szerdán a változó felhőzet mellett jórészt többórás napsütés valószínű, délnyugat felől elszórtan elered az eső, illetve záporok érkeznek. A déli, délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel 2 és 10 fok között valószínű, de a szeles - főként észak-dunántúli - tájakon enyhébb maradhat az idő. Délután 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
Csütörtökön összességében felhősebb idő, kevesebb napsütés várható, inkább a keleti országrészben valószínű eső, zápor. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik. Reggel 5-14, délután 13-22 fokra lehet számítani, északnyugaton az alacsonyabb, keleten, délkeleten a magasabb értékekkel.
Pénteken, az október 23-ai nemzeti ünnepen nyugat felől csökkenhet a felhőzet, a legtovább keleten, északkeleten maradhat felhős az ég, azonban ott is egyre inkább megszűnő jelleggel fordulhat elő további csapadék. A déliesre forduló szél helyenként megélénkül. Reggel 2 és 12, délután 13 és 19 fok között alakulhat a hőmérséklet.
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Szombaton változóan felhős idő valószínű, csak kissé növekszik az eső, zápor előfordulási esélye. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt lesz. Reggel 2-12, délután 13-19 fok várható.
Vasárnap is változó felhőzetre, helyenként esőre, záporesőre lehet számítani. A délies szél néhol élénkülhet meg. A minimum-hőmérséklet 0 és plusz 10, a csúcsérték 13 és 19 fok között valószínű.
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