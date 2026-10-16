2026. október 16. péntek Gál
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Téli felvétel egy nagyon szép termál-tóról, a magyarországi Hévről
Utazás

Ennyibe kerül egy wellness-hétvége a 2026-os őszi szünetben: beindult a roham a magyar szállodákban

Gosztola Judit
2026. október 16. 13:01

2026-ban október 23-a péntekre esik, így önmagában egy háromnapos hosszú hétvégével lehet számolni. A családosoknak viszont ennél is jobb a helyzet: az iskolai őszi szünet a legtöbb intézményben október 23-tól november 1-ig tart, az első tanítási nap november 2., hétfő. Megnéztük, milyen belföldi wellness- és családi csomagokat, kirándulós programokat és külföldi városlátogatásokat lehet még találni, és mennyiből jöhet ki egy utolsó pillanatos őszi pihenés.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Aki még nem foglalt szállást az október 23-i hosszú hétvégére vagy az azt követő őszi szünetre, annak érdemes gyorsan lépnie: a kiemelt időszak miatt sok szálloda minimum 2-3 éjszakás foglalást kér, a családbarát és wellnesshotelekben pedig gyorsan fogynak a jobb árú szobák. A 2026/2027-es tanév rendje szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2., hétfő, vagyis a családoknak akár tíznapos pihenőidőszak is adódik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árak alapján idén is három nagy kategória látszik: a legolcsóbb belföldi őszi pihenések 20-30 ezer forint/fő/éj környékéről indulnak, a klasszikus wellness-hosszúhétvégék jellemzően 35-55 ezer forint/fő/éj körül mozognak, a külföldi buszos városlátogatások pedig nagyjából 85-170 ezer forint/fő ársávban kezdődnek. Fontos: a szállás- és utazási árak dinamikusan változnak, ezért az alábbiak október 16-i online gyűjtésnek tekinthetők.

Belföldi wellness: két főnek már 120-170 ezer forint körül is van opció

Aki nem akar messzire menni, annak a belföldi wellness továbbra is a legkényelmesebb választás. Az október 23-i csomagok között több olyan ajánlat is szerepel, amely félpanzióval, wellnesshasználattal és családi programokkal együtt foglalható.

A Szállás.hu-csoport október 23-i ajánlatai között például Siófokon a Prémium Hotel Panoráma két főre, két éjszakára 135 800 forinttól kínál csomagot teljes panzióval, gyerekprogramokkal, szaunaszeánszokkal és késői kijelentkezéssel. Zalacsányban a Batthyány Kastélyszálló ajánlata 126 756 forinttól indul két főre, két éjszakára félpanzióval, Ráckevén a Duna Relax Hotel két főre, két éjszakára 167 880 forinttól kínál félpanziós wellnesscsomagot.

A nagyobb fürdővárosokban ennél magasabb árakkal is lehet találkozni. Sárváron a Park Inn by Radisson október 23-i ajánlata két főre, három éjszakára 343 800 forinttól érhető el all inclusive ellátással és napi fürdőbelépéssel a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe. Ugyanitt az akciós csomagoldalak 52 200 forint/fő/éj indulóárat jeleznek teljes ellátásos csomagokra. 

Aki termálvizes pihenést keres, több klasszikus fürdővárosban is talál ajánlatot: az Ensana Thermal Hotel Sárvár csomagja 37 535 forint/fő/éjtől, az Ensana Thermal Hotel Hévíz 36 942 forint/fő/éjtől, a Hungarospa Thermal Hotel Hajdúszoboszló 36 765 forint/fő/éjtől kínál október 23-i ajánlatokat. Ezek többnyire félpanzióval, wellness- vagy fürdőhasználattal, illetve egyes helyeken élményfürdő-belépővel együtt értendők. 

Hol lehet olcsóbban megúszni?

Az árérzékenyebb utazóknak érdemes a nagy fürdővárosok mellett kisebb városokat, kastélyszállókat vagy kevésbé ismert wellnesshoteleket is nézni. A Hunguest őszi szüneti ajánlatai között például Kőszegen 18 500 forint/fő/éj, Hajdúszoboszlón a Hotel Apollo esetében 21 000 forint/fő/éj, Balatonalmádiban a BÁL Resortban 25 000 forint/fő/éj, Tapolcán a Hotel Pelionban 27 900 forint/fő/éj indulóár szerepel. A drágább, fürdőbelépős vagy all inclusive csomagok 40-50 ezer forint/fő/éj felett kezdődnek. 

A Balaton ősszel kifejezetten jó ár-érték arányú lehet, mert a nyári szezonhoz képest csendesebb, de a wellness- és családi programok sok helyen megmaradnak. A balatonalmádi Hunguest BÁL Resort őszi szüneti csomagja például félpanziót, animációs programokat, esti élőzenét és wellnesshasználatot tartalmaz; az ajánlat október 22. és 31. között érvényes, október 22-ét vagy 23-át érintő foglalásnál minimum 3 éjszakával. 

Családosoknak: fürdő, animáció, Halloween, játszóház

A családos utazóknál a legfontosabb kérdés nemcsak az ár, hanem az is, hogy rossz idő esetén legyen beltéri program. Ebből a szempontból a fürdővárosok és az élményfürdős szállodák a legbiztosabb választások.

Budapesten az Aquaworld az őszi szünet alatt október 23. és november 1. között mindennap 10 és 18 óra között vizes animációs programokat hirdet, este pedig minidiscóval, show-műsorokkal és halloweenes programokkal készül. Október 23-án Lui Magic show, október 24-én táncshow, október 30-31-én pedig halloweenes műsorok és gyerekprogramok szerepelnek a programlistában.

Miskolctapolca környékén az Avalon Resort őszi szüneti ajánlata október 23. és november 1. között minimum két éjszakára foglalható, és külön halloweeni programokat, kézműves foglalkozásokat, sportprogramokat, a Maya játszóházat, valamint wellnesshasználatot is tartalmaz.

Döntöttek a Miskolctapolca Barlangfürdő végleges sorsáról: erre készülhetnek a látogatók
EZ IS ÉRDEKELHET
Döntöttek a Miskolctapolca Barlangfürdő végleges sorsáról: erre készülhetnek a látogatók
A Miskolc Holding Zrt. igazgatósága megtárgyalta és jóváhagyta a Barlangfürdő működtetésével kapcsolatos előterjesztést csütörtökön.

A dél-dunántúli Harkány is jó választás lehet azoknak, akik wellness mellé kirándulást is terveznek. A Dráva Hotel október 23-i hétvégi csomagja félpanziót, wellnesshasználatot, szaunavilágot, tematikus vacsoraestet, gyerekfoglalkozásokat és október 24-én éjfélig tartó wellnesshosszabbítást ígér. A hotelnél 5 éves korig ingyenes a csomag legalább két felnőttel, 5-14 éves kor között pedig 50 százalékos kedvezményt adnak azonos szobás elhelyezésnél. 

Programok, ha nem csak a hotelben ülnél

Az őszi szünet egyik előnye, hogy nem muszáj klasszikus nyaralásban gondolkodni: egy-két napos kirándulásokkal is ki lehet használni a hosszú hétvégét.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesten az őszi szünetre összegyűjtött családi programok között múzeumi foglalkozások, színházi előadások, állatkerti programok és gyerekfoglalkozások is szerepelnek. A Blipest gyűjtése október 23. és november 1. között 45 budapesti programot listáz, köztük állatkerti eseményeket, Kolibri Színház-előadásokat, kézműves programokat és művelődési házi foglalkozásokat. 

A természetközeli élmények közül kiemelkedik a Hortobágy: a daruvonulás az őszi időszak egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Hortobágyi Nemzeti Park Darufesztivál-oldala vezetett túrákat, természetismereti játékokat, kézműves foglalkozásokat és pásztorhagyományokat bemutató programokat hirdet.

A Tisza-tónál a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum szintén jó egynapos program lehet. A 2026-os jegyárak szerint az alap felnőtt belépő 4 800 forint, a kedvezményes 4 500 forint, a 3D-s belépő 5 500, illetve 5 200 forint, a „Mindent Bele” jegy pedig 6 900, illetve 6 600 forint. 

A Tisza-tó az új Balaton? Úgy veszik most itt a házakat a magyarok, mintha nem lenne holnap
EZ IS ÉRDEKELHET
A Tisza-tó az új Balaton? Úgy veszik most itt a házakat a magyarok, mintha nem lenne holnap
Nagy karriert futott be az egykori Kiskörei Víztározó, mára kiemelt turisztikai jelentősége lett a területnek.

Hajdúszoboszló környékén a fürdőzés mellé könnyen beilleszthető hortobágyi kirándulás is. A Hungarospa Thermal Hotel programajánlója október 23-25. között a Hortobágyi Daru Fesztivált ajánlja, október 31-re pedig Halloween Partyt hirdet az Aqua-Palace Élményfürdőben zenés esti fürdőzéssel és lézershow-val. 

Külföld: Krakkó, Prága, Isztambul – ennyit kérnek a csomagokért

Akinek belefér a buszos vagy repülős városlátogatás, annak az október 23-i hosszú hétvége külföldi útra is elég lehet. A legolcsóbb ajánlatok jellemzően a közeli közép-európai városokra szólnak.

Krakkóba például több utazási iroda is hirdet október 23-25. közötti buszos hétvégét. A Vivaldi Travel ajánlatában a háromnapos, két éjszakás krakkói út 89 900 forint/fő áron szerepel. 

Prágába és környékére is vannak háromnapos buszos utak: a P&P Tours ajánlata szerint a Prága–Bécs–Pozsony program október 23-25. között 83 300 forint/főtől indul, két éjszaka négycsillagos szállással, reggelivel, autóbuszos utazással, idegenvezetéssel és útlemondási biztosítással. Egy másik, Prága–Kutná Hora program 85 990 forint/főtől érhető el, szintén két éjszakával és reggelivel. 

Fillérekért repülhetünk Európába ősszel: indulhat a roham, már 5459 forintért eljuthatsz ebbe a csodás városba
EZ IS ÉRDEKELHET
Fillérekért repülhetünk Európába ősszel: indulhat a roham, már 5459 forintért eljuthatsz ebbe a csodás városba
Rendkívül kedvező árú repülőjegy-akciókat gyűjtött össze a Budapestről induló járatokra a hazai utazói közösség.

Aki távolabb menne, annak Isztambul lehet az egyik őszi sláger. Buszos útnál a Bravo Travel oldalán október 23-i indulással 165 900 forint/főtől szerepel ajánlat, míg a Hello Utazásnál az őszi szüneti isztambuli út 169 900 forint/főtől foglalható. Repülős városlátogatásnál már jóval magasabb a belépőár: egy október 23-26. közötti, hároméjszakás isztambuli repülős út 267 900 forint/fő áron szerepel egy utazási irodai ajánlatban. 

Mire figyeljünk foglalás előtt?

Az október 23-i hétvége kiemelt időszak, ezért sok szálláshely minimum éjszakaszámot ír elő. Gyakori a 2 vagy 3 éjszakás minimum, és több csomagnál az idegenforgalmi adó, a parkolás, a kisállatdíj vagy egyes programok külön fizetendők. Harkányban például a Dráva Hotel oldalán az idegenforgalmi adó 700 forint/fő/éj, a zárt parkoló 950 forint/autó/nap, a kisállat díja 6 500 forint/éj. 

Érdemes azt is megnézni, hogy a meghirdetett ár pontosan mit tartalmaz: csak reggelit, félpanziót, teljes panziót vagy all inclusive ellátást; benne van-e a fürdőbelépő; jár-e wellnesshasználat az érkezés vagy távozás napján; és milyen lemondási feltételek vonatkoznak a foglalásra.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #wellness #hosszú hétvége #hotel #őszi szünet #programok #szállás #október 23 #belföldi utazás #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:01
12:31
12:12
12:05
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 16. 10:36 Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
október 15. 13:29 Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot
október 15. 10:48 Kemény délelőtt a magyar tőzsdén: talpra állt az OTP a globális vérfürdő közepette
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 16.
A legszegényebb magyaroknak esélyük sincs a valódi rezsicsökkentésre: vagyonokba kerül, hogy ne az utcát fűtsék
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 16.
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
2026. október 15.
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
2026. október 15.
Ledobta a bombát a szerb elnök: elhalászhatják az amerikaiak a MOL elől az óriási üzletet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 16. péntek
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
2
2 hete
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
3
1 hete
Kiadták a rendkívüli téli előrejelzést: olyan fordulat jön, amire 1950 óta nem volt példa
4
6 napja
Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék
5
1 napja
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 16. 11:20
Vadiúj trükkel fosztják ki a csalók a magyarok bankszámláit: nem csak a hiszékeny idősek, ma már bárki lehet áldozat
Pénzcentrum  |  2026. október 16. 11:15
Adósrabszolgaság vagy esély a saját lakásra? Mondd el, mit gondolsz a hitelekről
Agrárszektor  |  2026. október 16. 12:32
Hatalmas drágulás jöhet a műtrágya piacán: elképesztő, mi áll a háttérben