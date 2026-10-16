Ennyibe kerül egy wellness-hétvége a 2026-os őszi szünetben: beindult a roham a magyar szállodákban

2026-ban október 23-a péntekre esik, így önmagában egy háromnapos hosszú hétvégével lehet számolni. A családosoknak viszont ennél is jobb a helyzet: az iskolai őszi szünet a legtöbb intézményben október 23-tól november 1-ig tart, az első tanítási nap november 2., hétfő. Megnéztük, milyen belföldi wellness- és családi csomagokat, kirándulós programokat és külföldi városlátogatásokat lehet még találni, és mennyiből jöhet ki egy utolsó pillanatos őszi pihenés.

Aki még nem foglalt szállást az október 23-i hosszú hétvégére vagy az azt követő őszi szünetre, annak érdemes gyorsan lépnie: a kiemelt időszak miatt sok szálloda minimum 2-3 éjszakás foglalást kér, a családbarát és wellnesshotelekben pedig gyorsan fogynak a jobb árú szobák. A 2026/2027-es tanév rendje szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2., hétfő, vagyis a családoknak akár tíznapos pihenőidőszak is adódik.

Az árak alapján idén is három nagy kategória látszik: a legolcsóbb belföldi őszi pihenések 20-30 ezer forint/fő/éj környékéről indulnak, a klasszikus wellness-hosszúhétvégék jellemzően 35-55 ezer forint/fő/éj körül mozognak, a külföldi buszos városlátogatások pedig nagyjából 85-170 ezer forint/fő ársávban kezdődnek. Fontos: a szállás- és utazási árak dinamikusan változnak, ezért az alábbiak október 16-i online gyűjtésnek tekinthetők.

Belföldi wellness: két főnek már 120-170 ezer forint körül is van opció

Aki nem akar messzire menni, annak a belföldi wellness továbbra is a legkényelmesebb választás. Az október 23-i csomagok között több olyan ajánlat is szerepel, amely félpanzióval, wellnesshasználattal és családi programokkal együtt foglalható.

A Szállás.hu-csoport október 23-i ajánlatai között például Siófokon a Prémium Hotel Panoráma két főre, két éjszakára 135 800 forinttól kínál csomagot teljes panzióval, gyerekprogramokkal, szaunaszeánszokkal és késői kijelentkezéssel. Zalacsányban a Batthyány Kastélyszálló ajánlata 126 756 forinttól indul két főre, két éjszakára félpanzióval, Ráckevén a Duna Relax Hotel két főre, két éjszakára 167 880 forinttól kínál félpanziós wellnesscsomagot.

A nagyobb fürdővárosokban ennél magasabb árakkal is lehet találkozni. Sárváron a Park Inn by Radisson október 23-i ajánlata két főre, három éjszakára 343 800 forinttól érhető el all inclusive ellátással és napi fürdőbelépéssel a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe. Ugyanitt az akciós csomagoldalak 52 200 forint/fő/éj indulóárat jeleznek teljes ellátásos csomagokra.

Aki termálvizes pihenést keres, több klasszikus fürdővárosban is talál ajánlatot: az Ensana Thermal Hotel Sárvár csomagja 37 535 forint/fő/éjtől, az Ensana Thermal Hotel Hévíz 36 942 forint/fő/éjtől, a Hungarospa Thermal Hotel Hajdúszoboszló 36 765 forint/fő/éjtől kínál október 23-i ajánlatokat. Ezek többnyire félpanzióval, wellness- vagy fürdőhasználattal, illetve egyes helyeken élményfürdő-belépővel együtt értendők.

Hol lehet olcsóbban megúszni?

Az árérzékenyebb utazóknak érdemes a nagy fürdővárosok mellett kisebb városokat, kastélyszállókat vagy kevésbé ismert wellnesshoteleket is nézni. A Hunguest őszi szüneti ajánlatai között például Kőszegen 18 500 forint/fő/éj, Hajdúszoboszlón a Hotel Apollo esetében 21 000 forint/fő/éj, Balatonalmádiban a BÁL Resortban 25 000 forint/fő/éj, Tapolcán a Hotel Pelionban 27 900 forint/fő/éj indulóár szerepel. A drágább, fürdőbelépős vagy all inclusive csomagok 40-50 ezer forint/fő/éj felett kezdődnek.

A Balaton ősszel kifejezetten jó ár-érték arányú lehet, mert a nyári szezonhoz képest csendesebb, de a wellness- és családi programok sok helyen megmaradnak. A balatonalmádi Hunguest BÁL Resort őszi szüneti csomagja például félpanziót, animációs programokat, esti élőzenét és wellnesshasználatot tartalmaz; az ajánlat október 22. és 31. között érvényes, október 22-ét vagy 23-át érintő foglalásnál minimum 3 éjszakával.

Családosoknak: fürdő, animáció, Halloween, játszóház

A családos utazóknál a legfontosabb kérdés nemcsak az ár, hanem az is, hogy rossz idő esetén legyen beltéri program. Ebből a szempontból a fürdővárosok és az élményfürdős szállodák a legbiztosabb választások.

Budapesten az Aquaworld az őszi szünet alatt október 23. és november 1. között mindennap 10 és 18 óra között vizes animációs programokat hirdet, este pedig minidiscóval, show-műsorokkal és halloweenes programokkal készül. Október 23-án Lui Magic show, október 24-én táncshow, október 30-31-én pedig halloweenes műsorok és gyerekprogramok szerepelnek a programlistában.

Miskolctapolca környékén az Avalon Resort őszi szüneti ajánlata október 23. és november 1. között minimum két éjszakára foglalható, és külön halloweeni programokat, kézműves foglalkozásokat, sportprogramokat, a Maya játszóházat, valamint wellnesshasználatot is tartalmaz.

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A dél-dunántúli Harkány is jó választás lehet azoknak, akik wellness mellé kirándulást is terveznek. A Dráva Hotel október 23-i hétvégi csomagja félpanziót, wellnesshasználatot, szaunavilágot, tematikus vacsoraestet, gyerekfoglalkozásokat és október 24-én éjfélig tartó wellnesshosszabbítást ígér. A hotelnél 5 éves korig ingyenes a csomag legalább két felnőttel, 5-14 éves kor között pedig 50 százalékos kedvezményt adnak azonos szobás elhelyezésnél.

Programok, ha nem csak a hotelben ülnél

Az őszi szünet egyik előnye, hogy nem muszáj klasszikus nyaralásban gondolkodni: egy-két napos kirándulásokkal is ki lehet használni a hosszú hétvégét.

Budapesten az őszi szünetre összegyűjtött családi programok között múzeumi foglalkozások, színházi előadások, állatkerti programok és gyerekfoglalkozások is szerepelnek. A Blipest gyűjtése október 23. és november 1. között 45 budapesti programot listáz, köztük állatkerti eseményeket, Kolibri Színház-előadásokat, kézműves programokat és művelődési házi foglalkozásokat.

A természetközeli élmények közül kiemelkedik a Hortobágy: a daruvonulás az őszi időszak egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Hortobágyi Nemzeti Park Darufesztivál-oldala vezetett túrákat, természetismereti játékokat, kézműves foglalkozásokat és pásztorhagyományokat bemutató programokat hirdet.

A Tisza-tónál a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum szintén jó egynapos program lehet. A 2026-os jegyárak szerint az alap felnőtt belépő 4 800 forint, a kedvezményes 4 500 forint, a 3D-s belépő 5 500, illetve 5 200 forint, a „Mindent Bele” jegy pedig 6 900, illetve 6 600 forint.

Hajdúszoboszló környékén a fürdőzés mellé könnyen beilleszthető hortobágyi kirándulás is. A Hungarospa Thermal Hotel programajánlója október 23-25. között a Hortobágyi Daru Fesztivált ajánlja, október 31-re pedig Halloween Partyt hirdet az Aqua-Palace Élményfürdőben zenés esti fürdőzéssel és lézershow-val.

Külföld: Krakkó, Prága, Isztambul – ennyit kérnek a csomagokért

Akinek belefér a buszos vagy repülős városlátogatás, annak az október 23-i hosszú hétvége külföldi útra is elég lehet. A legolcsóbb ajánlatok jellemzően a közeli közép-európai városokra szólnak.

Krakkóba például több utazási iroda is hirdet október 23-25. közötti buszos hétvégét. A Vivaldi Travel ajánlatában a háromnapos, két éjszakás krakkói út 89 900 forint/fő áron szerepel.

Prágába és környékére is vannak háromnapos buszos utak: a P&P Tours ajánlata szerint a Prága–Bécs–Pozsony program október 23-25. között 83 300 forint/főtől indul, két éjszaka négycsillagos szállással, reggelivel, autóbuszos utazással, idegenvezetéssel és útlemondási biztosítással. Egy másik, Prága–Kutná Hora program 85 990 forint/főtől érhető el, szintén két éjszakával és reggelivel.

Aki távolabb menne, annak Isztambul lehet az egyik őszi sláger. Buszos útnál a Bravo Travel oldalán október 23-i indulással 165 900 forint/főtől szerepel ajánlat, míg a Hello Utazásnál az őszi szüneti isztambuli út 169 900 forint/főtől foglalható. Repülős városlátogatásnál már jóval magasabb a belépőár: egy október 23-26. közötti, hároméjszakás isztambuli repülős út 267 900 forint/fő áron szerepel egy utazási irodai ajánlatban.

Mire figyeljünk foglalás előtt?

Az október 23-i hétvége kiemelt időszak, ezért sok szálláshely minimum éjszakaszámot ír elő. Gyakori a 2 vagy 3 éjszakás minimum, és több csomagnál az idegenforgalmi adó, a parkolás, a kisállatdíj vagy egyes programok külön fizetendők. Harkányban például a Dráva Hotel oldalán az idegenforgalmi adó 700 forint/fő/éj, a zárt parkoló 950 forint/autó/nap, a kisállat díja 6 500 forint/éj.

Érdemes azt is megnézni, hogy a meghirdetett ár pontosan mit tartalmaz: csak reggelit, félpanziót, teljes panziót vagy all inclusive ellátást; benne van-e a fürdőbelépő; jár-e wellnesshasználat az érkezés vagy távozás napján; és milyen lemondási feltételek vonatkoznak a foglalásra.