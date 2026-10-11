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A palackvadászok nyírhatják ki végleg Budapest turizmusát? Így húzott el Bécs és Prága a főváros mellett
A járvány óta Budapest turizmusa nehezen talál vissza korábbi lendületéhez, miközben a régiós versenytársak, például Bécs vagy Prága, sok tekintetben már erősebb pozícióban vannak. A Pénzcentrum Cashtag című műsorában Tóth Ildikó üzletasszony és Hlatky-Schlichter Hubert, a Kiosk és a Bábel éttermek vezetője arról beszéltek, miért lett drágább, de nem feltétlenül jobb Budapest, hogyan küzdenek a vendéglátósok a költségekkel, és mit kellene tenni ahhoz, hogy a főváros ne csak romkocsmás hétvégi célpontként éljen tovább a turisták fejében.
Az elmúlt időszak turisztikai adatai alapján Budapest és a hazai turizmus sem tudott olyan erősen teljesíteni, mint ahogy azt sokan várták. A műsorban elhangzott: augusztusban a turisztikai szálláshelyek forgalma gyengén alakult, a belföldi vendégek egy része inkább külföldön költ, miközben a külföldiek számára Magyarország már nem számít annyira olcsó célpontnak, mint korábban.
Tóth Ildikó szerint Budapest egyik legnagyobb problémája éppen az, hogy elvesztette korábbi ár-előnyét, miközben a szolgáltatások minősége nem minden esetben nőtt ezzel arányosan.
Nyilván az egyik nagyon jelentős szempont az, hogy drágábbak lettünk. Ha az ember Magyarországon eszik egy jó steaket egy steakházban, vagy Ausztriában eszik, sajnos Ausztriában sokszor lényegesen olcsóbban talál hasonló szolgáltatást. Az olcsóságunk tűnt el, viszont a színvonalat nem adjuk hozzá minden esetben.
A szakember szerint korábban Budapest egyik nagy vonzereje az volt, hogy a város kulturális kínálata – például az Operaház – nemzetközi összevetésben is magas színvonalú, mégis megfizethető volt. Ma viszont szerinte több szolgáltatás ára már a bécsi szinthez közelít, miközben a turista nem feltétlenül kapja meg ugyanazt az élményt.
„Elkopott minden”: vendéglátós szemmel nehéz év van mögöttünk
Hlatky-Schlichter Hubert a vendéglátás oldaláról jóval borúsabban látja a helyzetet. Szerinte az elmúlt év különösen nehéz volt: a helyi vendégek visszafogták a költéseiket, a külföldiek egy része elmaradt, a középkategóriás vendéglátóhelyek pedig különösen nehéz helyzetbe kerültek.
Az elmúlt időszakban, nagyjából az utolsó egy évben, szinte minden elkopott. Januárig jött egy hatalmas hideg, utána áprilisig pedig teljesen katasztrofális állapot volt a vendéglátásban. Tényleg annyira eltűnt mindenki, és morálisan annyira lent voltak az emberek, hogy a helyiek sem mentek étterembe.
A vendéglátós szerint a probléma nem csak az, hogy kevesebben járnak étterembe, hanem az is, hogy a költségszint közben drasztikusan megemelkedett. A céges energiaárak, a bérköltségek, az alapanyagárak és az adóterhek olyan terhet jelentenek, amit sok vállalkozás már alig tud kigazdálkodni.
A legnehezebb helyzetben szerinte a középkategória van: az olcsóbb helyeknél még megvan a tömeg, a prémiumszegmensben pedig akad fizetőképes kereslet, de a kettő között egyre szűkebb a mozgástér.
Luxusdesztináció lenne Budapest? A vendégek nem ezt látják
A műsorban szóba került az is, hogy Budapest az elmúlt években sokszor próbálta magát prémium vagy luxusdesztinációként pozicionálni. Tóth Ildikó szerint azonban ez csak akkor működhetne, ha a város egészének szolgáltatási színvonala, tisztasága, közbiztonsága és turisztikai infrastruktúrája is ezt támasztaná alá.
Budapest adottságai szerinte vitathatatlanul erősek: a Duna, a hidak, a Gellért-hegy, az Andrássy út, a Vár és a városszerkezet olyan alapot adnak, amellyel kevés európai város tud versenyezni. Csakhogy önmagában a látvány nem elég, ha a vendég közben nem talál megfelelő árú szállást, kiszámítható szolgáltatást és rendezett városi környezetet.
Budapestnek meg kell találnia a helyét a régióban és a világban. Ezt nem nagy látványos beruházásokkal vagy óriási turisztikai attrakciókkal kell elvégezni, hanem azzal, hogy a város önmagát nyújtja. Közben pedig rendezni kell azokat a problémákat, amelyek a városban léteznek.
Hlatky-Schlichter Hubert is úgy látja, hogy Budapestnek nem feltétlenül luxusvárosként kellene meghatároznia magát. Szerinte szükség van prémium szegmensre és magas minőségű szállodákra, de a város igazi ereje nem ebben van, hanem abban, hogy sokszínű, karakteres, élhető és emlékezetes élményt tud-e adni.
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Közbiztonság, köztisztaság, palackok: apró ügyekből nagy gond lehet
A turisztikai versenyképesség kapcsán mindkét megszólaló kiemelte a közbiztonság és a városkép kérdését. Tóth Ildikó szerint Budapestnek még mindig erős a híre biztonságos városként, de ezt a státuszt könnyű elveszíteni, visszaszerezni viszont már sokkal nehezebb lenne.
A műsorban külön téma volt a visszaváltható palackok ügye is. A beszélgetés szerint a rendszer bizonyos helyeken működhet, de a belvárosi, turisták által sűrűn látogatott utcákban új típusú problémákat okozhat: szemetesebb köztereket, konfliktusokat és rosszabb városképet.
Budapest nemzetközileg is úgy él a köztudatban, mint egy nagyon biztonságos város. Ezt a státuszt viszont percről percre le lehet rombolni. Ha ezt elveszítjük, sokkal nehezebb lesz visszaszerezni, mint most időben kamerákat telepíteni, rendet tartani és turisták számára is érthető megoldásokat bevezetni.
Tóth Ildikó szerint a turisztikai szempontból kiemelt belvárosi utcákban célzott intézkedésekre lenne szükség: jobban látható, nem nyitható hulladékgyűjtőkre, erősebb jelenlétre, kamerázásra és akár turist rendőrségre is.
A vendéglátósok szerint nem elég beszélni a turizmusról
Hlatky-Schlichter Hubert szerint a vendéglátósok azok közé tartoznak, akik nap mint nap ténylegesen „húzzák” a várost: hétvégén, ünnepnapokon, sokszor a családjuktól távol dolgoznak azért, hogy a turisták élményt kapjanak Budapesten. Ehhez képest szerinte kevés érdemi támogatást kapnak.
Akik így dolgoznak a vendéglátásban, mint mi, azok sokszor nincsenek a családjukkal, hogy kiszolgálhassanak másokat, és húzzák a várost előre. Ez a város azért van ott, ahol van, mert a turizmus húzza. Ehhez képest nulla support, nulla valódi segítség van városvezetési és kormányzati oldalról is.
A szerinte a túl magas költségek, az adminisztráció, a teraszdíjak, a szabályozási bizonytalanság és a városi környezet romlása együtt oda vezetnek, hogy egyre kevesebb vállalkozónak van kedve fejleszteni. Márpedig ha a minőségi vendéglátás visszaszorul, az nemcsak az éttermek problémája lesz, hanem Budapest teljes turisztikai vonzerejét gyengíti.
Nem romkocsmás városként kellene beragadni
A beszélgetés egyik központi tanulsága az volt, hogy Budapestnek újra kell definiálnia magát. A főváros adottságai továbbra is kivételesek, de a verseny erős: Bécs, Prága, Varsó vagy akár kisebb régiós célpontok is könnyen elszívhatják azokat a turistákat, akik ár-érték arányban kiszámíthatóbb, tisztább vagy jobban szervezett városi élményt keresnek.
A megszólalók szerint Budapestnek nem kizárólag a luxus irányába kellene menekülnie, és nem is szabadna megmaradnia pusztán buliturista-célpontnak. Egy elérhető, kulturális, sokszínű, jó történettel rendelkező városként lehetne igazán versenyképes – de ehhez a vendéglátás, a szálláshelypiac, a közterek, a közbiztonság és a városmarketing problémáit egyszerre kellene kezelni.
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