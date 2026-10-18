Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 18.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 18.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 17.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

29, 45, 52, 62, 69

Joker: 055665 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 35 db

3-as találat: 1971 db

2-es találat: 54130 db



OTP: 42430 Ft

MOL: 5075 Ft

RICHTER: 12470 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.19: Napos idő várható a megnövekvő fátyol-, és kevés gomolyfelhő mellett, de hajnalra a Dunántúlon kisebb-nagyobb foltokban köd képződhet, amely reggel megszűnik. Csapadék nem valószínű. Az északias szél megélénkül, északkeleten helyenként meg is erősödik. Kora reggel -1, +10, délután 14, 19 fok valószínű.

2026.10.20: Hajnalban ködfoltok lehetnek, majd a változó felhőzet mellett többórás napsütés valószínű. Néhol kisebb eső, zápor nem kizárt. A délkeleti szél megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban -1, +8, délután 14, 18 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.18. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.10.17)

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