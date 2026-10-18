Hétfőn 13 órától ismerteti Magyarország 2027-es költségvetésének alapjait Magyar Péter.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 18.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 18.
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 363.29 Ft
CHF: 392.3 Ft
GBP: 430.83 Ft
USD: 323.23 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42430 Ft
MOL: 5075 Ft
RICHTER: 12470 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.19: Napos idő várható a megnövekvő fátyol-, és kevés gomolyfelhő mellett, de hajnalra a Dunántúlon kisebb-nagyobb foltokban köd képződhet, amely reggel megszűnik. Csapadék nem valószínű. Az északias szél megélénkül, északkeleten helyenként meg is erősödik. Kora reggel -1, +10, délután 14, 19 fok valószínű.
2026.10.20: Hajnalban ködfoltok lehetnek, majd a változó felhőzet mellett többórás napsütés valószínű. Néhol kisebb eső, zápor nem kizárt. A délkeleti szél megélénkül, a Dunántúl északnyugati részein meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban -1, +8, délután 14, 18 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.18. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.10.17)
Akciók
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Szerda-csütörtök környékén érkezhet nagyobb területet érintő eső Magyarországra.
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