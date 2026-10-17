Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 17.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 17., szombat.

Névnap

Hedvig

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.29 Ft

CHF: 392.3 Ft

GBP: 430.83 Ft

USD: 323.23 Ft



Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. október 16.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 24, 25, 29, 45

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 13 db

4-es találat: 26 db

3+2-as találat: 34 db

3+1-as találat: 670 db

2+2-es találat: 421 db

3-as találat: 1434 db

1+2-es találat: 2234 db

2+1-es találat: 9396 db



OTP: 42430 Ft

MOL: 5075 Ft

RICHTER: 12470 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.18: Többórás napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten jelentéktelen eső nem kizárt. Hajnalban ködfoltok is lehetnek. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -1, +9, délután általában 16, 19 fok várható.

2026.10.19: Napos idő várható fátyol- és kevés gomolyfelhővel, de hajnalra a Dunántúlon kisebb-nagyobb foltokban köd, rétegfelhőzet is képződhet, de ezek napközben megszűnnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél megélénkül, északkeleten helyenként meg is erősödik. Kora reggel -1, +9, délután 14, 19 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.17. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért hidegfront jellegű változásokat is tapasztalhatunk. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2026.10.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!