Meredeken emelkedett a nyersolaj ára pénteken, miután a Hormuzi-szorosban sorra hajtottak végre akciókat az irániak.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 17.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 17., szombat.
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Friss hírek
- Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
- A legszegényebb magyaroknak esélyük sincs a valódi rezsicsökkentésre: vagyonokba kerül, hogy ne az utcát fűtsék
- Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás
- Hiába jársz rosszul, mégis fizeted tovább ezeket a számlákat? Őszintén, miért halogatod a váltást?
- Ennyibe kerül egy wellness-hétvége a 2026-os őszi szünetben: beindult a roham a magyar szállodákban
- Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
Deviza árfolyam
EUR: 363.29 Ft
CHF: 392.3 Ft
GBP: 430.83 Ft
USD: 323.23 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42430 Ft
MOL: 5075 Ft
RICHTER: 12470 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.18: Többórás napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten jelentéktelen eső nem kizárt. Hajnalban ködfoltok is lehetnek. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -1, +9, délután általában 16, 19 fok várható.
2026.10.19: Napos idő várható fátyol- és kevés gomolyfelhővel, de hajnalra a Dunántúlon kisebb-nagyobb foltokban köd, rétegfelhőzet is képződhet, de ezek napközben megszűnnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél megélénkül, északkeleten helyenként meg is erősödik. Kora reggel -1, +9, délután 14, 19 fok valószínű.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.17. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért hidegfront jellegű változásokat is tapasztalhatunk. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2026.10.16)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Végre átszállás nélkül juthatnak el a magyarok erre a közkedvelt úticélra: új charterjárat indul télen Budapestről
Jövő télen közvetlen repülőjárat indul Budapestről a thaiföldi Phuket szigetére, így az utazóknak nem kell átszállással bajlódniuk.
Október 26-tól november harmadik hetéig több ütemben dolgoznak az autópályákon, több csomópontnál is korlátozásokra kell készülni.
Ne már! Alig búcsúztattuk el a vénasszonyokat, máris jön a havazás: már látszik a radikális fordulat az időjárásban
A meteorológiai modellek szerinte novemberben már lesz hó, de egyelőre még nagy a bizonytalanság.
2026-ban október 23-a péntekre esik, így önmagában egy háromnapos hosszú hétvégével lehet számolni.
A Pénzcentrum 2026. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Továbbra sem várható érdemi csapadék Magyarországon az Európa felett kialakult úgynevezett Omega-blokk miatt.
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Rendkívül kedvező árú repülőjegy-akciókat gyűjtött össze a Budapestről induló járatokra a hazai utazói közösség.
Egyre több magyar jön rá, nem itt kell parkolni, ha spórolni akarsz: tömegével pártoltak el ezektől a helyektől
Kevesebb magyar autós parkol a bécsi repülőtér közelében, miközben a pozsonyi légikikötő utasforgalma közel megduplázódott.
Újabb bizonytalanság övezi a MOL szerbiai terjeszkedését, miután a szerb elnök szerint amerikai befektetők is megszerezhetik a NIS orosz tulajdonosainak részesedését.
Ennek rengeteg magyar utas örülhet: decembertől átszállás nélkül utazhatunk Münchenbe ebből a nagyvárosból
Idén december 13-tól közvetlen Railjet-járatok közlekednek München és Miskolc között.
A Pénzcentrum 2026. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony időjárással indul a csütörtök, de a nap folyamán sokfelé felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap Magyarországon.
Elérhetővé vált a grafikus helyfoglalás a MÁVPlusz alkalmazás legújabb frissítésében, így az utasok ezentúl a kocsirajzon maguk választhatják ki a szabad ülőhelyeket.
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a kontinens lakói összességében továbbra is pozitívan viszonyulnak az idegenforgalomhoz.
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300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
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Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.