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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 17.)
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Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 17.)

Pénzcentrum
2026. október 17. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. október 17., szombat.

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USD: 323.23 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 16.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>12, 24, 25, 29, 45</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 13 db<br> 4-es találat: 26 db<br> 3+2-as találat: 34 db<br> 3+1-as találat: 670 db<br> 2+2-es találat: 421 db<br> 3-as találat: 1434 db<br> 1+2-es találat: 2234 db<br> 2+1-es találat: 9396 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 42430 Ft
MOL: 5075 Ft
RICHTER: 12470 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.18: Többórás napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten jelentéktelen eső nem kizárt. Hajnalban ködfoltok is lehetnek. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -1, +9, délután általában 16, 19 fok várható.

2026.10.19: Napos idő várható fátyol- és kevés gomolyfelhővel, de hajnalra a Dunántúlon kisebb-nagyobb foltokban köd, rétegfelhőzet is képződhet, de ezek napközben megszűnnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél megélénkül, északkeleten helyenként meg is erősödik. Kora reggel -1, +9, délután 14, 19 fok valószínű.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.17. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért hidegfront jellegű változásokat is tapasztalhatunk. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2026.10.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
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