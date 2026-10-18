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Egy nő eperpalántákat ültet a kertben / A woman plants strawberries in the garden
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Eper ültetése ősszel: így lesznek erősek a palánták, és bőséges az epertermés jövőre

Pénzcentrum
2026. október 18. 19:27

A következő évi eperszüretre már ősszel elkezdhetünk készülni, hiszen ilyenkor is ültethetünk új palántákat a kertbe. Az eper ültetése ősszel ráadásul nem igényel különösebb kertészeti tapasztalatot, néhány fontos szabályt azonban be kell tartanunk, ha erős, egészséges növényeket szeretnénk nevelni. Cikkünkben megmutatjuk, milyen palántákat válasszunk, hogyan készítsük elő a talajt, miként végezzük el az ültetést, és hogyan óvjuk meg az új töveket a téli hidegtől.

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Eper ültetése ősszel – mikor van itt az ideje?

A kora ősz az egyik legjobb időszak arra, hogy új eperpalántákat ültessünk a kertbe. A talaj ilyenkor még őrzi a nyári meleget, a hűvösebb idő pedig kedvez a növények megerősödésének. Ha időben elültetjük őket, még a téli fagyok előtt meggyökeresedhetnek, tavasszal pedig már szépen fejlődhetnek. Sőt, a következő évben akár az első termést is leszüretelhetjük róluk.

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Az eper ültetése ősszel leginkább szeptemberben ajánlott, de ha az időjárás engedi, októberben sem feltétlenül késő belevágni. Ilyenkor már jobb a fejlett gyökérzetű, konténeres palántákat választani, amelyek könnyebben megtelepednek az új helyükön. Arra viszont figyeljünk, hogy a növényeknek még a tartós fagyok előtt legyen idejük begyökeresedni. Ha már beköszöntött a tartós hideg, az ültetést inkább halasszuk tavaszra.

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Milyen eperpalántát válasszunk az őszi ültetéshez?

Az őszi ültetés sikeréhez fontos, hogy egészséges, jól fejlett eperpalántákat válasszunk. Vásárláskor nézzük meg a növények leveleit és tövét is: az egészséges palántának ép, erős központi hajtásrésze és megfelelő gyökérzete van, levelein pedig nem láthatók nagy foltok vagy betegségre utaló elváltozások. A fonnyadt, rothadó vagy erősen sérült növényeket inkább hagyjuk a kertészetben.

Az ültetéshez többféle palánta közül választhatunk:

  • Konténeres vagy földlabdás palánta: a gyökerei már földben fejlődtek, ezért az átültetés kevésbé viseli meg. Őszi ültetéshez, különösen októberben, ez az egyik legbiztosabb választás, hiszen ilyenkor már kevesebb idő marad a begyökeresedésre.
  • Szabadgyökerű palánta: általában kedvezőbb áron beszerezhető, de ültetéskor jobban kell figyelni arra, hogy a gyökerei ne száradjanak ki. Lehetőleg minél hamarabb kerüljön földbe.
  • Indáról nevelt palánta: ha már van eper a kertünkben, a növények által fejlesztett indákról is nevelhetünk új töveket. Az átültetéshez olyan fiatal növényeket válasszunk, amelyek már saját gyökereket növesztettek, és önállóan is képesek fejlődni.
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Hová ültessük az epret, és hogyan készítsük elő a talajt?

Az eper a napos, világos helyeket kedveli, ezért lehetőleg olyan területet válasszunk neki, ahol naponta legalább 6–8 órán át éri a napfény. A talajjal szemben sem különösebben kényes, de a laza, tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű földben fejlődik a legszebben. A tartósan nedves, pangó vizes területeket kerüljük, mert a gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak. Ha a kertünk talaja nagyon kötött, és nehezen vezeti el a vizet, az epret inkább enyhén megemelt ágyásba ültessük.

Az ültetés előtt a talajt elő kell készíteni, hogy az új palánták megfelelő körülmények között kezdjenek fejlődni. Ehhez a következő lépéseket kövessük:

  • Távolítsuk el a gyomokat: alaposan tisztítsuk meg a területet, és lehetőleg a gyomok gyökereit is szedjük ki, hogy később ne akadályozzák az eper növekedését.
  • Lazítsuk fel a talajt: ásóval vagy ásóvillával dolgozzuk át a földet körülbelül 20–25 cm mélyen, és törjük szét a nagyobb rögöket.
  • Javítsuk a talaj szerkezetét és tápanyagtartalmát: dolgozzunk a földbe érett komposztot vagy jól lebomlott szerves trágyát.
  • Egyengessük el a talajt: gereblyével törjük szét a megmaradt rögöket, és alakítsunk ki egyenletes, könnyen beültethető talajfelszínt.
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Eper ültetése ősszel lépésről lépésre

Ha kiválasztottuk az egészséges palántákat, és előkészítettük számukra a megfelelő helyet, kezdődhet az ültetés. Az eper ültetése ősszel nem különösebben bonyolult feladat, de a palánták közötti távolságra és az ültetési mélységre mindenképpen figyeljünk, mert ezek a növények későbbi fejlődését is befolyásolják.

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  1. Készítsük elő a palántákat: a konténeres növények földlabdája legyen enyhén nedves, hogy könnyen kiemelhessük őket a cserépből. A szabadgyökerű palánták gyökereit óvjuk a kiszáradástól, az ültetésig tartsuk őket nedvesen.
  2. Jelöljük ki az ültetési helyeket: az egyes palánták között hagyjunk körülbelül 30–40 cm távolságot, a sorok között pedig 60–75 cm-t. Így a kifejlett növényeknek is elegendő helyük lesz, mi pedig könnyebben hozzáférünk majd hozzájuk a gondozás és az eperszüret során.
  3. Ássuk ki az ültetőgödröket: a gödrök legyenek valamivel szélesebbek a palánták földlabdájánál, és elég mélyek ahhoz, hogy a gyökerek kényelmesen elférjenek bennük. A szabadgyökerű palánták gyökereit igazítsuk lefelé, ne hajlítsuk vissza vagy gyűrjük össze őket.
  4. Helyezzük a palántákat a gödrökbe: ügyeljünk arra, hogy a növények gyökérnyaka, vagyis a levelek és a gyökerek találkozásánál lévő korona a talajfelszín szintjébe kerüljön. Ha túl mélyre ültetjük, könnyen rothadásnak indulhat, ha pedig túl magasra, a gyökerek kiszáradhatnak.
  5. Töltsük vissza a földet: óvatosan igazítsuk a talajt a gyökerek köré, majd finoman nyomkodjuk le, hogy ne maradjanak nagyobb levegős üregek. Közben ügyeljünk arra, hogy a növények központi részét ne temessük be földdel.
  6. Öntözzük be az elültetett epret: alaposan nedvesítsük át a gyökerek körüli talajt, hogy a növények könnyebben megtelepedjenek az új helyükön. A túlöntözést azonban kerüljük, mert a pangó víz károsíthatja a gyökereket.
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Eper gondozása az őszi ültetés után

Az újonnan elültetett eperpalánták a következő hetekben még némi odafigyelést igényelnek, hogy megfelelően begyökeresedjenek a tél előtt. A legfontosabb a talaj nedvességének megőrzése, de néhány más teendőről sem szabad megfeledkezni.

  • Öntözés: az ültetés utáni pár hétben figyeljük a talaj nedvességét, és ha kezd kiszáradni, öntözzük meg a palántákat. Hűvös, csapadékos őszi időben nincs szükség rendszeres locsolásra.
  • Talajtakarás: a növények köré terített vékony réteg szalma vagy más tiszta, laza szerves mulcs segít megőrizni a talaj nedvességét és visszaszorítani a gyomokat. A korona környékét azonban hagyjuk szabadon, nehogy a tartós nedvesség miatt rothadásnak induljon.
  • Tápanyag-utánpótlás: ha az ültetés előtt megfelelően előkészítettük a talajt, és érett komposztot vagy szerves trágyát dolgoztunk bele, ősszel általában nincs szükség további trágyázásra. Különösen a nagy mennyiségű nitrogéntartalmú műtrágyát kerüljük, mert az az erőteljes lombnövekedést serkentheti a téli felkészülés helyett.
  • Indák és levelek gondozása: ha különálló töveket szeretnénk nevelni, az újonnan fejlődő indákat célszerű eltávolítani, hogy a palánták inkább a gyökérzetük megerősítésére fordítsák az energiájukat. Az egészséges leveleket viszont hagyjuk meg, csak az elszáradt, rothadó vagy beteg részeket szedjük le.

Eper téliesítése – hogyan védjük meg a frissen ültetett palántákat?

Az eper alapvetően jól bírja a magyarországi teleket, de a frissen ültetett palánták még érzékenyebbek lehetnek a tartós fagyokra. Különösen a késő ősszel elültetett, még nem teljesen begyökeresedett tövekre kell odafigyelni, hiszen a hideg mellett a talaj ismételt fagyása és felengedése is károsíthatja a gyökereiket.

A téli védelem egyik legegyszerűbb módja a szalmatakarás, amely segít megóvni a növényeket a nagy hőmérséklet-ingadozásoktól. A vastagabb téli talajtakarással azonban ne siessünk: várjuk meg, amíg a növények nyugalmi állapotba kerülnek, és már több fagyos éjszakán is túl vagyunk. Ekkor terítsünk a növényekre és a környező talajra körülbelül 5–8 cm vastag, tiszta, laza szalmaréteget. A takarás segít megvédeni a töveket a nagy hőmérséklet-ingadozásoktól, és mérsékli a talaj ismételt fagyásának és felengedésének káros hatásait.

A tél folyamán nincs szükség különösebb gondozásra, de tartósan száraz, fagymentes időben ellenőrizzük a talaj nedvességét. Tavasszal, amikor az eper újra növekedésnek indul, a vastag téli takarást óvatosan húzzuk le a növényekről, hogy az új levelek elegendő fényt kapjanak. A szalmát a tövek körül és a sorok között meghagyhatjuk, így később segíthet abban is, hogy az érő eperszemek ne érintkezzenek közvetlenül a földdel.
Címlapkép: Getty Images
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