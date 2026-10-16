Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 16.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 16., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.17: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de keleten, illetve nyugaton több lehet a felhő, a keleti megyékben néhány zápor nem kizárt. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -2, +8, a csúcsérték 13 és 17 fok között alakulhat.

2026.10.18: Több órás napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten jelentéktelen eső nem kizárt. Az északias szél megélénkül. Hajnalban 0, +9, délután 14, 19 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.16. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért egyesek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak, mint például fejfájást, migrént, nehézkes gondolkodást, vérnyomáscsökkenést. (2026.10.15)

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