Ha eurót szeretnénk, akkor a csatlakozás előtti néhány évben egyszámjegyű béremelkedésben kell gondolkodni.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 16.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 16., péntek.
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- A legszegényebb magyaroknak esélyük sincs a valódi rezsicsökkentésre: vagyonokba kerül, hogy ne az utcát fűtsék
- Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
- Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
- Ledobta a bombát a szerb elnök: elhalászhatják az amerikaiak a MOL elől az óriási üzletet?
- Aggasztó adatok érkeztek a 65 éves nyugdíjkorhatárról: meddig bírják egészséggel a magyar dolgozók?
- Vagyonadó kalkulátor 2027: itt a hivatalos vagyonadó számítás és a vagyonadó törvénytervezet részletei
Deviza árfolyam
EUR: 364.12 Ft
CHF: 392.1 Ft
GBP: 431.36 Ft
USD: 324.41 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41640 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 12710 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.17: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de keleten, illetve nyugaton több lehet a felhő, a keleti megyékben néhány zápor nem kizárt. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -2, +8, a csúcsérték 13 és 17 fok között alakulhat.
2026.10.18: Több órás napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten jelentéktelen eső nem kizárt. Az északias szél megélénkül. Hajnalban 0, +9, délután 14, 19 fok várható.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.16. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért egyesek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak, mint például fejfájást, migrént, nehézkes gondolkodást, vérnyomáscsökkenést. (2026.10.15)
Akciók
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Fillérekért repülhetünk Európába ősszel: indulhat a roham, már 5459 forintért eljuthatsz ebbe a csodás városba
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Újabb bizonytalanság övezi a MOL szerbiai terjeszkedését, miután a szerb elnök szerint amerikai befektetők is megszerezhetik a NIS orosz tulajdonosainak részesedését.
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Idén december 13-tól közvetlen Railjet-járatok közlekednek München és Miskolc között.
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Változékony időjárással indul a csütörtök, de a nap folyamán sokfelé felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap Magyarországon.
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Egy friss nemzetközi felmérés szerint a kontinens lakói összességében továbbra is pozitívan viszonyulnak az idegenforgalomhoz.
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A Pénzcentrum 2026. október 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
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Wizz Air utasok, figyelem! Új szabály van a powerbankekre: így lehet mostantól felvinni a fedélzetre
Fontos szabályokra hívta fel az utasok figyelmét a Wizz Air a lítiumakkumulátorral működő elektronikai eszközök szállításával kapcsolatban.
A kormány az intézkedéssel az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó többletterheket kívánja enyhíteni.
A célzott pályakarbantartásoknak, az adatalapú menetrendnek és a hatékonyabb üzemirányításnak köszönhetően csökkentek a késések, az utasforgalom pedig nőtt a balatoni vasútvonalakon.
A kormány döntése értelmében átfogó korszerűsítésen esik át a Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác (71-es) elővárosi vasútvonal.
A Condor német légitársaság 2026/2027-es téli menetrendjében a Karib-térség, az Indiai-óceán, Afrika és Észak-Amerika több célállomása is szerepel.
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A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
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Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
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A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
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Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.