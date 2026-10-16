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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 16.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 16.)

Pénzcentrum
2026. október 16. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 16., péntek.

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.12 Ft
CHF: 392.1 Ft
GBP: 431.36 Ft
USD: 324.41 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 41640 Ft
MOL: 5050 Ft
RICHTER: 12710 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.17: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de keleten, illetve nyugaton több lehet a felhő, a keleti megyékben néhány zápor nem kizárt. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -2, +8, a csúcsérték 13 és 17 fok között alakulhat.

2026.10.18: Több órás napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten jelentéktelen eső nem kizárt. Az északias szél megélénkül. Hajnalban 0, +9, délután 14, 19 fok várható.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.16. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért egyesek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak, mint például fejfájást, migrént, nehézkes gondolkodást, vérnyomáscsökkenést. (2026.10.15)

Akciók

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