A miniszterelnök szerint év végéig meglehet a megállapodás a napi 1 millió eurós migrációs büntetésről.
Magyar Péter bemutatja a 2027-es költségvetés alapjait: erre számíthatnak az emberek
Hétfőn 13 órától ismerteti Magyarország 2027-es költségvetésének alapjait Magyar Péter – jelentette be Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a kormány az állam működésén takarítana meg pénzt, miközben több forrást szánna a családokra, a nyugdíjasokra, a magyar vállalkozásokra, az oktatásra és az egészségügyre.
Magyar Péter az eddigi talán legfontosabb felszólalásaként vezette fel a jövő hétfői parlamenti beszédét, amelyben a következő évi költségvetést mutatja be.
Posztját azzal kezdte, hogy a napirend előtti felszólalásai előtt rendszerint egyedül ül ki a Parlament dunai teraszára, és ezúttal is így készül majd.
Az igazságosság és a fejlődés költségvetése hazánk újjáépítéséről fog szólni
– írta.
Az állami működésen spórolnának
Magyar közlése szerint a TISZA-kormány a korábbi évek kárvallottjaira és a közszolgáltatásokra fordítana több pénzt. A családok, a hazai vállalkozások és a nyugdíjasok mellett külön megnevezte az oktatást és az egészségügyet is.
A források átrendezéséről úgy fogalmazott, hogy a 2027-es költségvetés „az állam működésén fog spórolni és milliárdosoktól valamint a szennyező cégektől csoportosít át az eddig magára hagyott milliókhoz”. Konkrét összegeket és az átcsoportosítás részleteit a bejegyzésben még nem ismertette.
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Uniós pénzekből indítanának beruházásokat
A bejelentés szerint a költségvetés stabilizálása mellett uniós forrásokra támaszkodva indítanának beruházásokat a lakhatás, a közlekedés és a vízügy területén. Magyar ezeket „soha nem látott mértékű” fejlesztésekként jellemezte.
A tervek alapjait hétfőn 13 órától mutatja be. Mint írta, ezekre építenék a következő években a „működő és emberséges Magyarországot”.
(Címlapkép - Balogh Zoltán, MTI/MTVA)
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