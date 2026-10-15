Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 15.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 15.

Névnap

Teréz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.88 Ft

CHF: 391.01 Ft

GBP: 429.75 Ft

USD: 324.54 Ft



Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. október 14.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 7, 12, 18, 22, 26, 27

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 58 db

5-ös találat: 2635 db

4-es találat: 35628 db



OTP: 41470 Ft

MOL: 4974 Ft

RICHTER: 12590 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.16: Napos idő valószínű gomolyfelhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül. Hajnalban -2, +8, délután 13, 18 fok várható.

2026.10.17: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de keleten több lehet a felhő, arrafelé előfordulhat néhány zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -2, +8, a csúcsérték 14 és 19 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.15. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.14)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!