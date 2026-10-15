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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 15.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 15.)

Pénzcentrum
2026. október 15. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 15.

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.88 Ft
CHF: 391.01 Ft
GBP: 429.75 Ft
USD: 324.54 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 14.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>3, 7, 12, 18, 22, 26, 27</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 58 db<br> 5-ös találat: 2635 db<br> 4-es találat: 35628 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41470 Ft
MOL: 4974 Ft
RICHTER: 12590 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.16: Napos idő valószínű gomolyfelhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül. Hajnalban -2, +8, délután 13, 18 fok várható.

2026.10.17: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de keleten több lehet a felhő, arrafelé előfordulhat néhány zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -2, +8, a csúcsérték 14 és 19 fok között alakulhat.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.15. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.14)

Akciók

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