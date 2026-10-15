Változékony időjárással indul a csütörtök, de a nap folyamán sokfelé felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap Magyarországon.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 15.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 15.
Névnap
Teréz
Friss hírek
- Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
- Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
- Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten, 2026-ban
- Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
- 300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
- Megéri még állampapírba rakni a pénzt? Vizsgálódik az EU, mi lesz, ha eltörlik az adómentességet?
Deviza árfolyam
EUR: 363.88 Ft
CHF: 391.01 Ft
GBP: 429.75 Ft
USD: 324.54 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41470 Ft
MOL: 4974 Ft
RICHTER: 12590 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.16: Napos idő valószínű gomolyfelhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül. Hajnalban -2, +8, délután 13, 18 fok várható.
2026.10.17: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de keleten több lehet a felhő, arrafelé előfordulhat néhány zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -2, +8, a csúcsérték 14 és 19 fok között alakulhat.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul. (2026.10.15. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.14)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Elérhetővé vált a grafikus helyfoglalás a MÁVPlusz alkalmazás legújabb frissítésében, így az utasok ezentúl a kocsirajzon maguk választhatják ki a szabad ülőhelyeket.
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a kontinens lakói összességében továbbra is pozitívan viszonyulnak az idegenforgalomhoz.
Közel 20 kilométeren újul meg a Balatoni Bringakör két párhuzamos fejlesztési program keretében.
A Pénzcentrum 2026. október 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemes, kora őszi időjárás vár ránk ezen a szerdai napon, a csúcshőmérséklet akár a 19 Celsius-fokot is elérheti.
A 2022-ben újjáépült erdei szálláshely egész évben nyitva tart, és akár 40 vendéget is fogadhat.
Egyre többet utaznak külföldre a magyarok, a készpénzfelvétel azonban még a legnépszerűbb úti célokon is jelentős többletköltséggel járhat.
Wizz Air utasok, figyelem! Új szabály van a powerbankekre: így lehet mostantól felvinni a fedélzetre
Fontos szabályokra hívta fel az utasok figyelmét a Wizz Air a lítiumakkumulátorral működő elektronikai eszközök szállításával kapcsolatban.
A kormány az intézkedéssel az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó többletterheket kívánja enyhíteni.
A célzott pályakarbantartásoknak, az adatalapú menetrendnek és a hatékonyabb üzemirányításnak köszönhetően csökkentek a késések, az utasforgalom pedig nőtt a balatoni vasútvonalakon.
A kormány döntése értelmében átfogó korszerűsítésen esik át a Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác (71-es) elővárosi vasútvonal.
A Condor német légitársaság 2026/2027-es téli menetrendjében a Karib-térség, az Indiai-óceán, Afrika és Észak-Amerika több célállomása is szerepel.
Akár 10 euróval, vagyis hozzávetőleg 3700 forinttal is kevesebbe kerülhet egy átlagos dízeltankolás Franciaországban novembertől.
A Pénzcentrum 2026. október 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Igazi őszi idővel folytatódik a hét: kedden a reggeli köd feloszlása után többfelé kisüt a nap, a hőmérséklet pedig 13 és 18 fok között alakul.
A legfontosabb küldőpiac továbbra is Németország, ahonnan az érkezők 6,3 millió vendégéjszakája a teljes külföldi forgalom több mint negyedét tette ki.
Szinte teljesen megbénult a légi forgalom ebben az országban, sorra törlik a járatokat a nagy légitársaságok
A fennakadás hétfőre is áthúzódott, a légi közlekedés ugyanis még mindig nem állt helyre, és a járatok mintegy háromnegyede jelenleg sem közlekedik.
Óriási elismerést zsebelt be a Városliget: a világ összes parkját maga mögé utasította ezen a versenyen
A 2026-os World Urban Parks Awards programjára az öt "globális régióból" ötvenöt jelölés érkezett.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.