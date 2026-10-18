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Kutyások, figyelem! Virágzik Magyarország egyik legmérgezőbb növénye, minden állatra halálos veszélyt jelent
Országszerte virágzik hazánk egyik legmérgezőbb növénye, az őszi kikerics. A domb- és hegyvidékeken, valamint az Alföldön egyaránt előforduló, megtévesztően szép vadvirág minden része erősen toxikus, ráadásul méreganyagát még megszáradva is megőrzi.
A rózsaszínes virágú őszi kikerics augusztustól októberig – így ezekben a hetekben is – díszíti a hazai réteket. Különlegessége a szokatlan életciklusában rejlik, virágzásakor ugyanis teljesen levéltelen, zöld hajtásait és termését csak tavasszal hozza el. Emiatt a múltban sokfelé külön nevet adtak a tavaszi és az őszi hajtásoknak, mivel nem ismerték fel, hogy ugyanarról a fajról van szó.
A kikerics elsősorban hegy- és dombvidékeken gyakori, de az Alföld láprétjein, mocsárrétjein és erdei tisztásain is megél. Bár a késő ősszel nyíló virág a szépség és az elmúlás szimbóluma – amely feltételezhetően Arany János Őszikék című versciklusát is ihlette –, a dekoratív külső komoly veszélyt rejt.
Erre utal egyik sokatmondó népi elnevezése, a kutyadöglesztőfű is.
A növény minden része rendkívül mérgező a benne található kolchicin nevű alkaloid miatt - írja a National Geographic.
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Mivel ez a méreganyag a szárítás során sem bomlik le, a lekaszált szénába keveredve a háziállatokra is halálos veszélyt jelenthet.
Tudományos neve, a Colchicum az ókori Kolkhiszra, a görög mitológiából ismert Médeia hazájára utal, aki a mondák szerint szintén ezt a növényt használta varázslataihoz és mérgező főzeteihez.
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