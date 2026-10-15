Fillérekért repülhetünk Európába ősszel: indulhat a roham, már 5459 forintért eljuthatsz ebbe a csodás városba

Rendkívül kedvező árú repülőjegy-akciókat gyűjtöttek össze a Budapestről induló járatokra: a kínálatban húsz európai úti cél szerepel 10 919 forintos összeghatár alatt, amelyek a promóció keretében az október közepe és december közepe közötti utazási időszakra foglalhatók. A piaci lehetőségekről az Utazómajom számolt be egy Facebook-bejegyzésben.

A közzétett adatok alapján a legolcsóbb utazási opciót jelenleg Bologna jelenti, ahová már 5459 forintért kínálnak jegyeket a fővárosból. Olaszország különösen nagy arányban képviselteti magát a legkedvezőbb árú ajánlatok között, hiszen Pisa 6189 forinttól, Bari 7599 forinttól, míg Lamezia Terme, Milánó-Bergamo és Velence szintén 10 ezer forint alatti árszinten érhető el. Nápoly és Róma Ciampino repülőtere szintén a 10 ezer forint körüli kategóriába tartozik.

Az olaszországi célállomások mellett Lengyelországba (Gdańsk 8866 forintért, Varsó-Modlin 10 531 forintért) és Németországba (Nürnberg 9746 forintért) is kifejezetten olcsón válthatók repülőjegyek. A népszerűbb nyugat-európai és mediterrán városok, mint Barcelona (9047 Ft), Tirana (10 198 Ft), Marseille (10 495 Ft) vagy Málta (10 713 Ft) szintén kedvező feltételekkel foglalhatók az őszi-kora téli szezonra. A brit és ír viszonylatokon London-Stansted 10 495 forintért, Newcastle 10 857 forintért, Dublin pedig 10 919 forintért szerepel a legolcsóbb lehetőségek között.

A tájékoztatás felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott viteldíjak a szabad kapacitások függvényében gyorsan változhatnak, így a legkedvezőbb árak eléréséhez gyors döntéshozatalra lehet szükség.

Amennyiben az adott napra érvényes legolcsóbb jegyek már elkeltek, a szomszédos időpontok vizsgálatával továbbra is találhatók a promóciós szinthez közeli ajánlatok. A meghirdetett kedvezményes utazási ablak az október közepe és december közepe közötti periódusra terjed ki.