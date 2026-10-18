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Fordulat jön az időjárásban: napokon belül kiadós eső éri el Magyarországot
Szerda-csütörtök környékén érkezhet nagyobb területet érintő eső, mennyisége azonban még bizonytalan - írja előrejelzésében az Időkép.
A meteorológiai modellek friss futtatásai alapján úgy tűnik, hogy a szárazabb napokat követően jövő hét közepére ismét növekedhet a csapadékhajlam hazánk térségében.
Az előrejelzések szerint nyugat, délnyugat felől ciklonális mező húzódhat fölénk, ami szerdán és csütörtökön többfelé okozhat esőt, záporokat. Bár a légköri folyamatok kedvező irányba mutatnak, a csapadék pontos területi eloszlása és várható mennyisége jelenleg még jelentős bizonytalansággal terhelt.
A várható csapadék mennyisége kulcsfontosságú lenne a mezőgazdaság számára, a múlt hétvégi jelentősebb csapadéknak köszönhetően a talaj felső részei átnedvesedtek, a mélyebb rétegek regenerálódásához azonban további jelentős mennyiségű esőre van szükség. Amennyiben a ciklonális tevékenység a jelenleg valószínűsített forgatókönyv szerint alakul, úgy tovább mérséklődhet az aszályhelyzet - zárul az Időkép elemzése.
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