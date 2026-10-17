A Pénzcentrum 2026. október 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kevesen tudják, mi történik a magyar fiatalok bankszámláján: minden egy irányba mutat
A pénzügyi önállósodás egyre korábban kezdődik a fiataloknál: míg 12 éves korban még csak minden negyedik gyermek rendelkezik bankszámlával, 14 évesen már a gyerekek több mint fele. Egy friss kutatás szerint a bankszámlával rendelkező gyerekek aktív pénzügyi felhasználóknak számítanak és havonta átlagosan 14 bankkártyás vásárlást hajtanak végre. A számlájukra érkező havi jóváírások medián összege 33 ezer forint, ami jól mutatja, hogy a mindennapi pénzügyek egyre nagyobb része digitális csatornákon keresztül zajlik már a tizenévesek körében is.
A legfrissebb adatokból az látszik, hogy a 12 és 14 éves kor között következik be jelentős ugrás a bankszámla-birtoklásban: az érintettek aránya 28 százalékról 55 százalékra emelkedik - derült ki a K&H megbízásából készített kutatásból.
A bank saját ügyféladatai szerint eközben a 6–17 éves ügyfélkör létszáma is 2023 óta folyamatosan növekszik.
Bankkártyával költenek a fiatalok
A könnyű és gyors bankolási megoldásokkal a digitális fizetés is egyre inkább népszerűvé válik - mutatnak rá az adatok.
A gyermekek bankkártyás vásárlásainak havi összértéke ugyanis átlagosan közel 46 ezer forint, egy tranzakció átlagos értéke pedig hozzávetőleg 3200 forint. Készpénzt átlagosan mindössze havi 1,2 alkalommal vesznek fel.
A gyerekek pénzügyi önállósodása fokozatos folyamat: a bankszámla megjelenésével nemcsak a saját pénz kezelése válik egyre kézzelfoghatóbbá, hanem a digitális fizetés és a megtakarítás is a mindennapok részévé válhat. A szülőknek ebben fontos szerepük van, hiszen a számla és a bankkártya lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek biztonságos keretek között szerezzenek saját tapasztalatot a pénzügyi döntésekről
– mondta Rammacher Zoltán, a K&H lakossági marketingvezetője.
A megtakarítás már 14 éves kor előtt megjelenik
A gyermekek számlájára érkező havi jóváírások medián összege 33 ezer forint, a beérkező tranzakciók medián száma pedig havi kettő. A megtakarítás már a fiatalabb korosztályban is megjelenik. A 14 év alatti ügyfelek 36 százaléka rendelkezik megtakarítási számlával, míg a 14–18 éves korosztályban ez az arány 9 százalék.
Utóbbiaknál ezzel párhuzamosan a bankkártya- és mobilbankhasználat már meghaladja a 78–80 százalékot. Az adatok arra utalhatnak, hogy az életkor előrehaladtával a napi, tranzakciós pénzhasználat egyre hangsúlyosabbá válik.
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
Mindössze 30 dollárért vásárolt meg egy festményt egy michigani hagyatéki vásáron egy szerencsés műtárgyvadász.
Bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó évente akár 40 millió forintot is elvihet a milliárdokból.
A kezdő megtakarítóktól a tapasztalt befektetőkig három különböző ügyféligényre kínál megoldást a K&H Bank.
Péntek délelőtt tovább erősödött a forint, az euró jegyzése átmenetileg 363 alá került, a dolláré pedig 323 környékére süllyedt.
Vadiúj trükkel fosztják ki a csalók a magyarok bankszámláit: nem csak a hiszékeny idősek, ma már bárki lehet áldozat
Már olyan kifinomultak az online csalások, hogy akárkit át tudnak verni a kiberbűnözők, ha rossz pillanatában kapják el. Hamis illúzió, hogy ha valaki elég gyanakvó,...
Többségében emelkedéssel indították a pénteki kereskedést az európai tőzsdék, a magyar piac pedig egyelőre keresi az irányt.
Kiderült, mire kell leginkább a hitel a magyaroknak: sok családnak már egy háztartási gép is gondot okoz
Bár az elmúlt években valamelyest javult a magyar háztartások anyagi helyzetének megítélése, a mindennapi megélhetés továbbra is komoly kihívást jelent.
Az amerikai tőzsdéken a technológiai részvények vezetésével folytatódott a lejtmenet csütörtökön.
Erős kereslet mellett csökkentek a magyar állam hitelfelvételi költségei a csütörtöki állampapír-aukción.
A válaszadók jelentős része már fiatalon elkezdte volna a nyugdíjtervezést, és azok közül is sokan rendszeres megtakarításba kezdenének, akik jelenleg egyáltalán nem tesznek félre.
Kisebb kilengések mellett a szerdai szint közelében mozgott a forint csütörtök délelőtt.
Vagyonadó kalkulátor 2027: itt a hivatalos vagyonadó számítás és a vagyonadó törvénytervezet részletei
Hogyan érinti a vagyonadó bevezetése a magyar lakosság ingatlanjait, céges részesedéseit és megtakarításait?
A gyenge nyitás után látványosan fordított az OTP, és csütörtök délelőttre mind a négy hazai blue chip emelkedésbe kapcsolt
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
Kellemetlen helyzetbe hozhatja a magyar lakossági állampapírokat az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás, amely a hazai papírok adóelőnyét kifogásolja.
A vártnál magasabb amerikai infláció rontotta el a tőzsdei hangulatot szerdán: kilőtt a dollár, megugrottak a kötvényhozamok, miközben zuhanni kezdtek a nemesfémek.
Három hete nem látott szintre erősödött a forint az euróval szemben szerdán.
Szeptember végére a magyar háztartásoknál lévő állampapír-állomány elérte a 14 663 milliárd forintot. Népszerű befektetési forma manapság, de meddig lesz ilyen csábító?
Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a bankautomatákat (ATM) üzemeltető Euronetre.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.