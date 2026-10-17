Kevesen tudják, mi történik a magyar fiatalok bankszámláján: minden egy irányba mutat

A pénzügyi önállósodás egyre korábban kezdődik a fiataloknál: míg 12 éves korban még csak minden negyedik gyermek rendelkezik bankszámlával, 14 évesen már a gyerekek több mint fele. Egy friss kutatás szerint a bankszámlával rendelkező gyerekek aktív pénzügyi felhasználóknak számítanak és havonta átlagosan 14 bankkártyás vásárlást hajtanak végre. A számlájukra érkező havi jóváírások medián összege 33 ezer forint, ami jól mutatja, hogy a mindennapi pénzügyek egyre nagyobb része digitális csatornákon keresztül zajlik már a tizenévesek körében is.

A legfrissebb adatokból az látszik, hogy a 12 és 14 éves kor között következik be jelentős ugrás a bankszámla-birtoklásban: az érintettek aránya 28 százalékról 55 százalékra emelkedik - derült ki a K&H megbízásából készített kutatásból.

A bank saját ügyféladatai szerint eközben a 6–17 éves ügyfélkör létszáma is 2023 óta folyamatosan növekszik.

Bankkártyával költenek a fiatalok

A könnyű és gyors bankolási megoldásokkal a digitális fizetés is egyre inkább népszerűvé válik - mutatnak rá az adatok.

A gyermekek bankkártyás vásárlásainak havi összértéke ugyanis átlagosan közel 46 ezer forint, egy tranzakció átlagos értéke pedig hozzávetőleg 3200 forint. Készpénzt átlagosan mindössze havi 1,2 alkalommal vesznek fel.

A gyerekek pénzügyi önállósodása fokozatos folyamat: a bankszámla megjelenésével nemcsak a saját pénz kezelése válik egyre kézzelfoghatóbbá, hanem a digitális fizetés és a megtakarítás is a mindennapok részévé válhat. A szülőknek ebben fontos szerepük van, hiszen a számla és a bankkártya lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek biztonságos keretek között szerezzenek saját tapasztalatot a pénzügyi döntésekről

– mondta Rammacher Zoltán, a K&H lakossági marketingvezetője.

A megtakarítás már 14 éves kor előtt megjelenik

A gyermekek számlájára érkező havi jóváírások medián összege 33 ezer forint, a beérkező tranzakciók medián száma pedig havi kettő. A megtakarítás már a fiatalabb korosztályban is megjelenik. A 14 év alatti ügyfelek 36 százaléka rendelkezik megtakarítási számlával, míg a 14–18 éves korosztályban ez az arány 9 százalék.

Utóbbiaknál ezzel párhuzamosan a bankkártya- és mobilbankhasználat már meghaladja a 78–80 százalékot. Az adatok arra utalhatnak, hogy az életkor előrehaladtával a napi, tranzakciós pénzhasználat egyre hangsúlyosabbá válik.