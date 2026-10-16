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Valósággal tépik az autórészvényeket a tőzsdéken – Kilőtt a Tesla és a német prémiumgyártók
Emelkedéssel telt a pénteki kereskedés az európai tőzsdéken, különösen az autógyártók részvényei teljesítettek kiemelkedően. Az amerikai nyitás után a Dow Jones erősödött, az S&P 500 stagnált, a Tesla árfolyama pedig az új Roadster leleplezését követően került feljebb.
Felemás nyitás a Wall Streeten, szárnyaló európai autógyártók
Az amerikai kereskedés elején a Dow Jones 0,6 százalékos pluszban járt, miközben az S&P 500 stagnálással indította a hét utolsó kereskedési napját. A Tesla részvényei 1,3 százalékkal emelkedtek. Európában kora délutánra az autógyártók kerültek az élre: a Porsche, a BMW, a Mercedes, a Renault és a Volkswagen árfolyama egyaránt több mint 3 százalékkal nőtt.
Az autógyártók vezették az emelkedést
Az európai részvénypiacokon már dél körül kifejezetten kedvező volt a hangulat. A német DAX akkor 1 százalékos, a francia CAC 40 pedig 0,4 százalékos emelkedést mutatott. A magyar tőzsde, a BUX index 0,2 százalékos pluszban állt, miközben a vezető hazai blue chipek árfolyamában csak mérsékelt elmozdulások látszottak.
Az autóipari részvények menetelését részben az előző hetek jelentős árfolyamesése utáni technikai korrekció és felpattanás magyarázta, amelyet a kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulat is támogatott. Emellett a Tesla és a Porsche legutóbbi modellbemutatói ismét az ágazat felé terelték a befektetők figyelmét: a Tesla esetében az új Roadster szupersportautó prezentációját követte a tengerentúli nyitás utáni árfolyam-emelkedés.
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