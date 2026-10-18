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Gazdaság

Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon

Pénzcentrum
2026. október 18. 19:04

Mi lesz a magyarok megtakarításaival, és mennyi esély van a négynapos munkahétre? A Pénzcentrum 42. heti hírösszefoglalójában ezek mellett a dohányzás áráról és a legszegényebb háztartások rezsicsökkentési lehetőségeiről, valamint az euró lehetséges bevezetési időpontjáról is szó lesz. Kiderül az is, mennyit hozhat a plazmaadás, és milyen gyűjtőkártyák érhetnek akár egymillió forintot is, és emellett még sok minden másról is. A cikkeket a linkekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva tudod elolvasni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?

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Kellemetlen helyzetbe hozhatja a magyar lakossági állampapírokat az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás, amely a hazai papírok adóelőnyét kifogásolja. A kormánynak 60 napja van válaszolni Brüsszel aggályaira, lapunk kérdésére a Pénzügyminisztérium elárulta: már vizsgálja a lehetséges megoldásokat. Magyar Péter és Vitézy Dávid azonban egyelőre a kedvezmény fenntartása mellett érvelt a kormányzati tájékoztatón. Nem ez az első ilyen jogvita: Portugáliát 2011-ben már elmarasztalta az Európai Unió Bírósága, amiért egy adórendezési programban kedvezőbb elbánást biztosított a saját állampapírjainak. Bagdi Lajos, a Niveus partnere lapunknak arról beszélt: a magyar adómentesség megszüntetése érdemben átrendezhetné a megtakarítási piacot, de egyelőre korai biztosra venni, hogy a lakosság adóterhei emelkednek. A kormány előtt ugyanis többféle megoldás állhat, és az eljárás megindítása önmagában még nem változtatja meg a befektetők adózási feltételeit. Ha az ügy az uniós bíróság elé is kerül, évek múlva születhet ítélet.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

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Címlapkép: Getty Images
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50 perce
Igen, örömkönnyes búcsút, ha valaha eljön a pillanat.
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