Számos ismert gyógyszernek létezik azonos hatóanyagú, kevésbé ismert alternatívája, amelyek között jelentős árkülönbségek lehetnek.
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
Mi lesz a magyarok megtakarításaival, és mennyi esély van a négynapos munkahétre? A Pénzcentrum 42. heti hírösszefoglalójában ezek mellett a dohányzás áráról és a legszegényebb háztartások rezsicsökkentési lehetőségeiről, valamint az euró lehetséges bevezetési időpontjáról is szó lesz. Kiderül az is, mennyit hozhat a plazmaadás, és milyen gyűjtőkártyák érhetnek akár egymillió forintot is, és emellett még sok minden másról is. A cikkeket a linkekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva tudod elolvasni.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
Kellemetlen helyzetbe hozhatja a magyar lakossági állampapírokat az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás, amely a hazai papírok adóelőnyét kifogásolja. A kormánynak 60 napja van válaszolni Brüsszel aggályaira, lapunk kérdésére a Pénzügyminisztérium elárulta: már vizsgálja a lehetséges megoldásokat. Magyar Péter és Vitézy Dávid azonban egyelőre a kedvezmény fenntartása mellett érvelt a kormányzati tájékoztatón. Nem ez az első ilyen jogvita: Portugáliát 2011-ben már elmarasztalta az Európai Unió Bírósága, amiért egy adórendezési programban kedvezőbb elbánást biztosított a saját állampapírjainak. Bagdi Lajos, a Niveus partnere lapunknak arról beszélt: a magyar adómentesség megszüntetése érdemben átrendezhetné a megtakarítási piacot, de egyelőre korai biztosra venni, hogy a lakosság adóterhei emelkednek. A kormány előtt ugyanis többféle megoldás állhat, és az eljárás megindítása önmagában még nem változtatja meg a befektetők adózási feltételeit. Ha az ügy az uniós bíróság elé is kerül, évek múlva születhet ítélet.
Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók
Ha a péntek is szabadnap lenne a dolgozók számára, sokak életében egészen más helyet foglalhatna el a munka intézménye. A változatlan fizetés melletti négynapos munkahét néhány magyar cégnél már működik, miközben a legismertebb hazai, nagyvállalati kísérleteknek véget vetettek. A mesterséges intelligencia akár új lehetőséget is teremthet a rövidebb munkahétre, de a hatékonyabb munkából nem feltétlenül lesz több szabadidő. Antal Miklós ökológiai közgazdásszal, az ELTE TáTK New Vision kutatócsoportjának vezetőjével arról beszélgettünk, min múlik az átállás sikere, és milyen ára lehet a plusz pihenőnapnak.
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
A magyarok több mint ötöde naponta dohányzik, a fiatal felnőttek körében pedig minden negyedik ember rendszeresen rágyújt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2025-ös adataiból. Bár az elmúlt másfél évtizedben csökkent a dohányzók aránya, jelentős területi és társadalmi különbségek maradtak fenn, miközben a tüdőrák és a COPD egyre komolyabb problémát jelent a nők körében. A hagyományos dohányzás mellett az új nikotintermékek terjedése is aggodalomra ad okot, különösen a fiatalabb korosztályokban.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
Egyetlen plazmaadásért akár több tízezer forint értékű juttatást is kaphatnak a magyarok, a rendszeres donorok pedig éves szinten akár több százezer forinthoz juthatnak. A plazmaközpontok különböző bónuszokkal, hűségprogramokkal és újdonor-akciókkal igyekeznek megszólítani a jelentkezőket, az elérhető összegek között azonban jelentős különbségek vannak. Megnéztük, hogyan zajlik a vérplazmaadás, kik vehetnek részt rajta, milyen egészségügyi kockázatokkal kell számolni, és hol mekkora juttatást kínálnak a donoroknak.
Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy
Több milliárd forintosra nőhetett a gyűjthető kártyák hazai piaca, ahol egy-egy ritka lapért akár milliós összeget is elkérhetnek. A gyerekkori kedvenceikhez visszatérő felnőttek mellett játékosok és befektetési céllal vásárlók is hajtják a keresletet, de a magasra értékelt darabok eladása korántsem mindig egyszerű. Heinczinger Zorán, a Vatera és a Jófogás operatív vezetője a Pénzcentrumnak beszélt a magyar gyűjtők szokásairól, a különleges adásvételekről és arról, mitől válhat igazán értékessé egy kártya.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
Az áprilisi választások után Magyarország előtt új lehetőség nyílhat az európai gazdasági felzárkózásra: az új kormány az eddiginél piacbarátabb gazdaságpolitikát és EU-pártibb külpolitikát ígér. A magyar gazdaság ugyanakkor számos területen lemaradásban van, a hazai vállalkozások versenyképességét pedig a kiszámíthatatlan szabályozás és a gyenge innovációs teljesítmény is fékezheti. A Portfolio Back to Europe 2026 konferenciáján megszólaló szakértők szerint Európa továbbra is a legjobb kitörési pont Magyarország számára, de a felzárkózáshoz elengedhetetlen a termelékenység növelése, a beruházások ösztönzése és az uniós kapcsolatok rendezése.
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Az ukrajnai háború kezdete óta számos olyan incidens történt Európában, amely az Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyére irányította a figyelmet. A NATO-tagállamokat érintő légtérsértések és szabotázsakciók mellett az orosz vezetés fenyegető nyilatkozatai is erősítik az aggodalmakat. A közelmúlt eseményei fokozott készültséget hoztak az európai országok hadseregeinél, sőt, Németország egyenesen erőszakos konfliktustól tart. Cikkünkben a legfontosabb eseményeket tekintjük át az elmúlt egy hétből.
Vagyonadó kalkulátor 2027: itt a hivatalos vagyonadó számítás és a vagyonadó törvénytervezet részletei
Társadalmi egyeztetésre került a Pénzügyminisztérium által közzétett vagyonadó tervezet. A jogszabályi tervek alapján az új közteher az egymilliárd forintot meghaladó nettó magánvagyonra terjed ki. Az adókötelezettség pontos felméréséhez és az időben történő felkészüléshez elengedhetetlen a szakszerű vagyonadó számítás, hiszen a 2027-es első vagyonadó bevallás benyújtásakor már vagyonelemenként kell megadni a kiszámított értékeket és a törvényi értékelési módszereket. Hogyan érinti a változás a magyar lakosság ingatlanjait, céges részesedéseit és megtakarításait? Használd a Pénzcentrum vagyonadó kalkulátor eszközét, amely a vagyonadó törvénytervezet hivatalos képletei alapján azonnal kiszámítja a várható adókötelezettséget!
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
Az őszi járványszezonban ismét előkerülnek a házi patikákból a fájdalomcsillapítók, torokfertőtlenítők és köhögés elleni készítmények, amelyekért sokszor több ezer forintot fizetünk a gyógyszertárakban. Pedig számos ismert gyógyszernek létezik azonos hatóanyagú, kevésbé ismert alternatívája, amelyek között jelentős árkülönbségek lehetnek. Megnéztük, milyen készítményekkel helyettesíthető több népszerű gyógyszer, és mire érdemes figyelni, ha spórolni szeretnénk a patikában.
Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Meredeken emelkedett a nyersolaj ára pénteken, miután a Hormuzi-szorosban sorra hajtottak végre akciókat az irániak.
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
A probléma az, hogy a növekedési tartalékaink kimerültek az előző pár évben. Ahhoz, hogy ebből kijussunk, ahhoz nem elégséges, és nem is szükséges az euro-csatlakozás.
Éles vitát váltott ki az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján a szén-dioxid-kibocsátás árazásának kiterjesztése.
A BÉT részvényindexe, a BUX 969,69 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 144 454,77 ponton zárt csütörtökön.
Az Európai Unió egy új, elrettentő erejű kereskedelmi védelmi eszköz kidolgozásába kezdett
Meglepő számok érkeztek a bérekről: ennyivel nőtt a magyarok fizetése, már 740 ezer felett a bruttó átlagkereset
A nettó átlagkereset már közel 520 ezer forint, a bérek reálértéke pedig 8,6 százalékkal nőtt egy év alatt.
Az euró és a svájci frank drágult, a dollár viszont olcsóbb lett a forinthoz képest péntek reggel.
Ha eurót szeretnénk, akkor a csatlakozás előtti néhány évben egyszámjegyű béremelkedésben kell gondolkodni.
A szervezet a társadalmi egyeztetés keretében hivatalosan is benyújtotta javaslatait a Pénzügyminisztériumnak.
Bár tavasz óta érezhetően javult a kormány és a bankszektor viszonya, a hitelintézetek most már konkrét lépéseket várnak a döntéshozóktól.
Megszólalt Magyar Péter: elfogadhatatlan az új brüsszeli költségvetési javaslat, komoly vita lesz a tagállamok között
A brüsszeli uniós csúcstalálkozó fókuszában a 2028-ban induló hétéves költségvetés áll, amelynek jelenlegi tervezetét Magyar Péter miniszterelnök és a nettó kedvezményezett tagállamok is elfogadhatatlannak tartják.
Az EU soros ír elnöksége egy 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatot terjesztett elő.
A világ másik végéig menekült a toplistás körözött magyar pedofil: ez sem volt elég, már rendőrkézen van
Közép-Amerikában, Antigua és Barbuda szigetállamában fogtak el egy gyermekpornográfia miatt nemzetközileg körözött magyar férfit.
Havi 4,5 milliós fizetést kapott teljes titokban a volt magyar nagykövet: megbizatása lejárta után is utaltak neki
Megbízatásának 2020-as lejárta után még több mint öt évig, egészen idén tavaszig kapott fizetést Nagy István volt svájci nagykövet
A régió szellemi vezetője lehet Magyarország, ha meglépjük az euróbevezetést: elképesztő előnybe kerülhetünk
A szakember szerint a 27 tagállam lassú, demokratikus döntéshozatala hosszú távon valójában előnyt jelent, hazánk pedig a közép-kelet-európai régió szellemi vezetőjévé válhat.
Az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben erősödni tudott.
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300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
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A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
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Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.