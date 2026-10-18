Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon

Mi lesz a magyarok megtakarításaival, és mennyi esély van a négynapos munkahétre? A Pénzcentrum 42. heti hírösszefoglalójában ezek mellett a dohányzás áráról és a legszegényebb háztartások rezsicsökkentési lehetőségeiről, valamint az euró lehetséges bevezetési időpontjáról is szó lesz. Kiderül az is, mennyit hozhat a plazmaadás, és milyen gyűjtőkártyák érhetnek akár egymillió forintot is, és emellett még sok minden másról is. A cikkeket a linkekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva tudod elolvasni.

Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?

Kellemetlen helyzetbe hozhatja a magyar lakossági állampapírokat az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás, amely a hazai papírok adóelőnyét kifogásolja. A kormánynak 60 napja van válaszolni Brüsszel aggályaira, lapunk kérdésére a Pénzügyminisztérium elárulta: már vizsgálja a lehetséges megoldásokat. Magyar Péter és Vitézy Dávid azonban egyelőre a kedvezmény fenntartása mellett érvelt a kormányzati tájékoztatón. Nem ez az első ilyen jogvita: Portugáliát 2011-ben már elmarasztalta az Európai Unió Bírósága, amiért egy adórendezési programban kedvezőbb elbánást biztosított a saját állampapírjainak. Bagdi Lajos, a Niveus partnere lapunknak arról beszélt: a magyar adómentesség megszüntetése érdemben átrendezhetné a megtakarítási piacot, de egyelőre korai biztosra venni, hogy a lakosság adóterhei emelkednek. A kormány előtt ugyanis többféle megoldás állhat, és az eljárás megindítása önmagában még nem változtatja meg a befektetők adózási feltételeit. Ha az ügy az uniós bíróság elé is kerül, évek múlva születhet ítélet.

Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon? Erre nem számítottak a dolgozók

Ha a péntek is szabadnap lenne a dolgozók számára, sokak életében egészen más helyet foglalhatna el a munka intézménye. A változatlan fizetés melletti négynapos munkahét néhány magyar cégnél már működik, miközben a legismertebb hazai, nagyvállalati kísérleteknek véget vetettek. A mesterséges intelligencia akár új lehetőséget is teremthet a rövidebb munkahétre, de a hatékonyabb munkából nem feltétlenül lesz több szabadidő. Antal Miklós ökológiai közgazdásszal, az ELTE TáTK New Vision kutatócsoportjának vezetőjével arról beszélgettünk, min múlik az átállás sikere, és milyen ára lehet a plusz pihenőnapnak.

Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy

A magyarok több mint ötöde naponta dohányzik, a fiatal felnőttek körében pedig minden negyedik ember rendszeresen rágyújt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2025-ös adataiból. Bár az elmúlt másfél évtizedben csökkent a dohányzók aránya, jelentős területi és társadalmi különbségek maradtak fenn, miközben a tüdőrák és a COPD egyre komolyabb problémát jelent a nők körében. A hagyományos dohányzás mellett az új nikotintermékek terjedése is aggodalomra ad okot, különösen a fiatalabb korosztályokban.

EZ IS ÉRDEKELHET A legszegényebb magyaroknak esélyük sincs a valódi rezsicsökkentésre: vagyonokba kerül, hogy ne az utcát fűtsék Megnéztük, mennyibe kerülhet rendbe tenni egy régi családi házat, hol lehet a legtöbbet spórolni, és mi akadályozza, hogy a támogatások valóban eljussanak a rászorulókhoz.

EZ IS ÉRDEKELHET Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni Az OKSZ szerint az árréstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop lazítása, a hulladékgazdálkodási törvény és a palackvisszaváltás rendezése elengedhetetlen.

Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente

Egyetlen plazmaadásért akár több tízezer forint értékű juttatást is kaphatnak a magyarok, a rendszeres donorok pedig éves szinten akár több százezer forinthoz juthatnak. A plazmaközpontok különböző bónuszokkal, hűségprogramokkal és újdonor-akciókkal igyekeznek megszólítani a jelentkezőket, az elérhető összegek között azonban jelentős különbségek vannak. Megnéztük, hogyan zajlik a vérplazmaadás, kik vehetnek részt rajta, milyen egészségügyi kockázatokkal kell számolni, és hol mekkora juttatást kínálnak a donoroknak.

Egymillió forintot érhet ebből a gyűjtögetős kártyából egyetlen példány is: bármelyik magyar polcán ott lapulhat egy

Több milliárd forintosra nőhetett a gyűjthető kártyák hazai piaca, ahol egy-egy ritka lapért akár milliós összeget is elkérhetnek. A gyerekkori kedvenceikhez visszatérő felnőttek mellett játékosok és befektetési céllal vásárlók is hajtják a keresletet, de a magasra értékelt darabok eladása korántsem mindig egyszerű. Heinczinger Zorán, a Vatera és a Jófogás operatív vezetője a Pénzcentrumnak beszélt a magyar gyűjtők szokásairól, a különleges adásvételekről és arról, mitől válhat igazán értékessé egy kártya.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon

Az áprilisi választások után Magyarország előtt új lehetőség nyílhat az európai gazdasági felzárkózásra: az új kormány az eddiginél piacbarátabb gazdaságpolitikát és EU-pártibb külpolitikát ígér. A magyar gazdaság ugyanakkor számos területen lemaradásban van, a hazai vállalkozások versenyképességét pedig a kiszámíthatatlan szabályozás és a gyenge innovációs teljesítmény is fékezheti. A Portfolio Back to Europe 2026 konferenciáján megszólaló szakértők szerint Európa továbbra is a legjobb kitörési pont Magyarország számára, de a felzárkózáshoz elengedhetetlen a termelékenység növelése, a beruházások ösztönzése és az uniós kapcsolatok rendezése.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó Új uniós szabályok jöhetnek a rövid távú lakáskiadásra és a második otthonokra. A változások érinthetik Budapest és a Balaton ingatlanpiacát.

EZ IS ÉRDEKELHET Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput Bár a hatályos szabályok szerint a lottónyeremény után nem kell nyereményadót fizetni, de a tervezett vagyonadó évente akár 40 millió forintot is elvihet a milliárdokból.

Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?

Az ukrajnai háború kezdete óta számos olyan incidens történt Európában, amely az Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyére irányította a figyelmet. A NATO-tagállamokat érintő légtérsértések és szabotázsakciók mellett az orosz vezetés fenyegető nyilatkozatai is erősítik az aggodalmakat. A közelmúlt eseményei fokozott készültséget hoztak az európai országok hadseregeinél, sőt, Németország egyenesen erőszakos konfliktustól tart. Cikkünkben a legfontosabb eseményeket tekintjük át az elmúlt egy hétből.

Vagyonadó kalkulátor 2027: itt a hivatalos vagyonadó számítás és a vagyonadó törvénytervezet részletei

Társadalmi egyeztetésre került a Pénzügyminisztérium által közzétett vagyonadó tervezet. A jogszabályi tervek alapján az új közteher az egymilliárd forintot meghaladó nettó magánvagyonra terjed ki. Az adókötelezettség pontos felméréséhez és az időben történő felkészüléshez elengedhetetlen a szakszerű vagyonadó számítás, hiszen a 2027-es első vagyonadó bevallás benyújtásakor már vagyonelemenként kell megadni a kiszámított értékeket és a törvényi értékelési módszereket. Hogyan érinti a változás a magyar lakosság ingatlanjait, céges részesedéseit és megtakarításait? Használd a Pénzcentrum vagyonadó kalkulátor eszközét, amely a vagyonadó törvénytervezet hivatalos képletei alapján azonnal kiszámítja a várható adókötelezettséget!

Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok

Az őszi járványszezonban ismét előkerülnek a házi patikákból a fájdalomcsillapítók, torokfertőtlenítők és köhögés elleni készítmények, amelyekért sokszor több ezer forintot fizetünk a gyógyszertárakban. Pedig számos ismert gyógyszernek létezik azonos hatóanyagú, kevésbé ismert alternatívája, amelyek között jelentős árkülönbségek lehetnek. Megnéztük, milyen készítményekkel helyettesíthető több népszerű gyógyszer, és mire érdemes figyelni, ha spórolni szeretnénk a patikában.