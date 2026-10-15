Ennek rengeteg magyar utas örülhet: decembertől átszállás nélkül utazhatunk Münchenbe ebből a nagyvárosból

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Idén december 13-tól közvetlen Railjet-járatok közlekednek München és Miskolc között. Az osztrák állami vasúttársaság (ÖBB) legújabb menetrendi bővítésének köszönhetően egy újabb kelet-magyarországi nagyváros kap átszállásmentes vasúti összeköttetést Ausztriával és Dél-Németországgal - írta meg a Telex.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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