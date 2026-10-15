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Innsbruck, Ausztria – 2020. augusztus 1.: ÖBB RailJet mozdonyvonat az innsbrucki főpályaudvaron, az Österreichische Bundesbahnen (Ausztriai Állami Vasutak) területén.
Utazás

Ennek rengeteg magyar utas örülhet: decembertől átszállás nélkül utazhatunk Münchenbe ebből a nagyvárosból

Pénzcentrum
2026. október 15. 09:22

Idén december 13-tól közvetlen Railjet-járatok közlekednek München és Miskolc között. Az osztrák állami vasúttársaság (ÖBB) legújabb menetrendi bővítésének köszönhetően egy újabb kelet-magyarországi nagyváros kap átszállásmentes vasúti összeköttetést Ausztriával és Dél-Németországgal - írta meg a Telex.

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Bár a menetrend életbe lépéséig az időpontok még kismértékben módosulhatnak, a foglalási rendszerekben elérhető adatok alapján a napi járatok menetrendje már körvonalazódott. A müncheni főpályaudvarról 13:28-kor induló szerelvény 22:51-re érkezik meg a Miskolc-Tiszai pályaudvarra. Ellenkező irányban a vonat kora reggel, 7:03-kor hagyja el Miskolcot, és délután 16:34-kor érkezik meg a bajor fővárosba.

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Az új nemzetközi járat a két végállomás között számos kiemelt hazai és külföldi közlekedési csomópontot érint. Magyarországon Füzesabony, Hatvan, Budapest-Keleti, Budapest-Kelenföld, Tatabánya, Győr, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom állomásokon lehet fel- és leszállni. A határt átlépve a szerelvény megáll a bécsi főpályaudvaron és Wien Meidling állomáson, emellett St. Pölten, Linz, Salzburg, valamint a németországi Freilassing érintésével közlekedik.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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