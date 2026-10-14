Vallottak az európai lakosok: elképesztő igazság derült ki a tömegturizmusról

Bár a turizmus sok európai nagyvárosban lakhatási, közlekedési és életminőségi vitákat vált ki, egy friss nemzetközi felmérés szerint a kontinens lakói összességében továbbra is pozitívan viszonyulnak az idegenforgalomhoz. Az MMGY 2026-os Resident Sentiment Index Survey eredményei alapján az európai válaszadók jelentős része büszke arra, ha messziről érkezők látogatnak el a lakóhelyére, és a többség a jövőben is szívesen fogadna több nemzetközi turistát.

A turizmus megítélése Európában az elmúlt években egyre összetettebb kérdéssé vált. Miközben számos népszerű úti célon a helyiek a túlzsúfoltságra, az emelkedő lakhatási költségekre, a zajterhelésre vagy a városi szolgáltatások túlterheltségére panaszkodnak, a legfrissebb adatok arra utalnak, hogy a turistákkal szembeni általános elutasítás korántsem vált meghatározóvá. A Statista által ismertetett, az MMGY 2026-os Resident Sentiment Index Survey alapján készült kutatás szerint az európai lakosság nagy része továbbra is értéknek tekinti a turizmust, és pozitív kapcsolatot lát a látogatók jelenléte és a helyi közösségek élete között.

A felmérés 30 ezer, Európa 18 országában élő lakos véleményét vizsgálta. Az eredmények alapján a válaszadók 81 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a jövőben szívesen látna legalább ugyanannyi, vagy akár több nemzetközi látogatót a lakóhelyén. Ugyancsak 81 százalék mondta azt, hogy büszkeséggel tölti el, ha távolról érkező turisták keresik fel azt a települést vagy térséget, ahol él.

Ez azért figyelemre méltó, mert az európai turizmus körüli közbeszédet az utóbbi időszakban gyakran az elégedetlenség, a tömegturizmus és a helyi lakosság kiszorulásának problémái határozták meg. A kutatás azonban arra utal, hogy a lakossági attitűd ennél árnyaltabb: sokan egyszerre érzékelhetik a turizmus negatív következményeit, miközben annak gazdasági, kulturális és közösségi előnyeit is elismerik.

A válaszadók 78 százaléka szerint az adott desztinációnak továbbra is népszerűsítenie kellene magát a látogatók körében. Ez azt jelzi, hogy a helyiek jelentős része nem a turizmus visszaszorításában, hanem inkább annak fenntarthatóbb, jobban szervezett formájában lehet érdekelt. A turizmus ugyanis számos térségben fontos bevételi forrás, munkahelyeket teremt, támogatja a vendéglátást, a kereskedelmet, a kulturális intézményeket és a helyi szolgáltatásokat.

A kutatás szerint a lakosok személyes szinten is nyitottak a turisták felé. A megkérdezettek 74 százaléka azt mondta, szívesen ad tanácsot vagy útbaigazítást a látogatóknak. Ez különösen fontos mutató, mert nem csupán elvont gazdasági előnyökről szól, hanem arról is, hogy a helyiek jelentős része a mindennapi találkozásokban is támogatóan viszonyul az érkezőkhöz.

A felmérés egy másik eredménye szerint a válaszadók 73 százaléka úgy látja, hogy a turizmus hozzájárul a közösség sokszínűségéhez. Ez arra utal, hogy a látogatók jelenléte nem kizárólag forgalmi vagy gazdasági kérdésként jelenik meg a lakosság szemében, hanem kulturális és társadalmi értékként is. A turisták révén egy-egy település vagy város nemzetközibbé válhat, a helyiek pedig közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek más országokból, kultúrákból érkező emberekkel.