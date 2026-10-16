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Kilőttek az európai tőzsdék, de a magyar piacon még keresik az irányt – Mi mozgatja a szálakat?

Pénzcentrum
2026. október 16. 10:36

Többségében emelkedéssel indították a pénteki kereskedést az európai tőzsdék, London azonban kimaradt az erősödésből, a magyar piac pedig egyelőre keresi az irányt. A befektetői hangulatot egyes ázsiai piacok felpattanása és a kötvénypiac stabilizálódása javítja, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások finanszírozása továbbra is aggodalmat kelt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A pénteki nyitás után a német DAX és a francia CAC egyaránt 0,3 százalékkal emelkedett, az olasz FTSE MIB 0,6, a spanyol IBEX pedig 0,5 százalékos pluszban állt. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékkal került feljebb, miközben a brit FTSE 100 ugyanennyit veszített értékéből. Budapesten nem alakult ki határozott irány, a BUX 144 507 ponton, az előző napi záróértéke közelében járt.

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Vegyesen mozognak a magyar részvények

A hazai blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom árfolyama egyaránt 0,3 százalékkal emelkedett a reggeli kereskedésben. Az OTP stagnált, a Mol pedig 0,3 százalékkal lejjebb került. A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok mezőnyében a CIG Pannónia és az Alteo teljesített a legjobban, míg a Duna House és a PannErgy indította a leggyengébben a napot.

A BUX továbbra is a 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik, ami hosszabb távon emelkedő trendet jelez. A 20 és az 50 napos mozgóátlag alá kerülés ugyanakkor rövid és középtávon gyengülésre utal.

Az év egészét nézve továbbra is jelentős a magyar piac előnye. A reggeli összesítés szerint a BUX idei emelkedése 30,1 százalék volt. A vezető hazai részvények közül a Mol 71,8 százalékos drágulással állt az élen, de a mezőny végén szereplő OTP is 18,6 százalékos pluszt mutatott.

Ázsiában sem egységes az irány

Az ázsiai piacokon kora reggel a japán Nikkei 2,14 százalékos, a hongkongi Hang Seng 1,3 százalékos emelkedést mutatott. A kínai szárazföldi részvénypiacot követő CSI 300 ezzel szemben 1,45 százalékkal esett.

Az amerikai tőzsdék csütörtökön vegyesen zártak. A Dow Jones 1,1 százalékkal, az S&P 500 pedig 0,3 százalékkal emelkedett, miközben a Nasdaq 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Péntek kora reggel az amerikai határidős indexek még mérsékelt, 0,2 százalék körüli emelkedést vetítettek előre a délutáni nyitásra.

A csütörtöki technológiai eladási hullám után enyhült az idegesség, de a CoreWeave adósságterhei és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások finanszírozhatósága továbbra is bizonytalanságot okoz.

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Makroadatok is mozgathatják a piacokat

A pénteki hazai adatnaptárban az augusztusi kereseti statisztika szerepel, amely a háztartások vásárlóerejéről és a fogyasztás kilátásairól adhat képet. Az euróövezetből az augusztusi külkereskedelmi adatok, az Egyesült Államokból pedig a szeptemberi export- és importárak, valamint az ipari termelés adatai érkeznek.

Látványos Roadstert mutatott be a Tesla, de a gyorsjelentés fontosabb lehet

A vállalati hírek közül a Tesla újratervezett Roadsterének csütörtöki bemutatója kapott kiemelt figyelmet. A sportautó a SpaceX-szel közösen fejlesztett, rakétahajtóműves hideggáz-fúvókás tolóerőrendszert kapott, a gyártása azonban csak 2028-ban kezdődhet meg. Ez több mint egy évtizedes várakozást jelentene a második generációs prototípus 2017-es bemutatásától számítva.

A vállalat közlése szerint az autó kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsulhat 100 km/órás sebességre, végsebessége pedig meghaladja a 370 km/órát. Az egyetlen töltéssel elérhető, több mint 480 kilométeres hatótáv ugyanakkor kevesebb mint a fele a 2017-ben ígértnek.

A Performance változathoz 50 ezer dolláros, a rakétahajtóműves gyorsítóval felszerelt Thrust kivitelhez 250 ezer dolláros foglalót kérnek. Végleges vételárat egyelőre nem közöltek.

Befektetői szempontból a látványos bemutatónál jóval fontosabb lehet a Tesla október 21-én érkező harmadik negyedéves gyorsjelentése. A vállalat modellpalettájának eladásai az elmúlt két évben csökkentek, bár a magas üzemanyagárak a harmadik negyedévben támogatták a kiszállításokat. A beszámoló így pontosabb képet adhat arról, hogyan alakul a cég alaptevékenységének nyereségessége a robotaxi- és robotfejlesztések mellett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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