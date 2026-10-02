A daganatos betegségek továbbra is magyar családok tízezreinek életét változtatják meg évről évre, miközben a korai felismerésben és a szűréseken való részvételben jelentős lemaradásban van...
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
Összeugrik a gyomrod, amikor munkába indulsz, mégsem keresel másik állást? Régóta tudod, hogy életmódot kellene váltanod, de mindig akad valami fontosabb? Drágának érzed a szolgáltatásodat, mégsem néztél utána, van-e kedvezőbb ajánlat? Az Erstével közös olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, miért maradunk benne olyan helyzetekben is, amelyekkel már nem vagyunk elégedettek, és mi az, ami végül mégis visszatart a változtatástól.
Szinte mindenkinek van olyan ügye, amelyet újra és újra későbbre tol. Lehet ez egy egészségügyi vizsgálat, magánéleti vagy munkahelyi döntés, szolgáltatócsere, pénzügyi kérdés vagy akár egy régóta tervezett nagyobb vásárlás. A helyzetek különböznek, a minta viszont gyakran ugyanaz.
A halogatás közben észrevétlenül sokba kerülhet
Tudjuk, hogy érdemes lenne változtatni, mégsem jutunk el a döntésig. Fizethetünk tovább egy kedvezőtlenebb szolgáltatásért, lemaradhatunk jobb lehetőségekről, vagy hónapokon át vihetjük magunkkal egy megoldatlan helyzet feszültségét. A veszteség nem mindig forintban mérhető. Időt, energiát és nyugalmat is elvihet az, amit már régóta rendezni szeretnénk.Create your own user feedback survey
Arra keressük most a választ, hogy mennyire erős a megszokás, mi kell ahhoz, hogy végül változtassunk, és mely területeken halogatják leginkább a lépést az olvasóink.
>> A kérdőív kitöltése ITT <<
A kitöltés legfeljebb 5 percet vesz igénybe, a válaszokat 2026. október 2-26. között várjuk. A válaszadás anonim. A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készül. Az eredményeket a lezárás után külön cikkben mutatjuk be.
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Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
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