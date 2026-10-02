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Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
Egészség

Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!

Pénzcentrum
2026. október 2. 18:45

Összeugrik a gyomrod, amikor munkába indulsz, mégsem keresel másik állást? Régóta tudod, hogy életmódot kellene váltanod, de mindig akad valami fontosabb? Drágának érzed a szolgáltatásodat, mégsem néztél utána, van-e kedvezőbb ajánlat? Az Erstével közös olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, miért maradunk benne olyan helyzetekben is, amelyekkel már nem vagyunk elégedettek, és mi az, ami végül mégis visszatart a változtatástól.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szinte mindenkinek van olyan ügye, amelyet újra és újra későbbre tol. Lehet ez egy egészségügyi vizsgálat, magánéleti vagy munkahelyi döntés, szolgáltatócsere, pénzügyi kérdés vagy akár egy régóta tervezett nagyobb vásárlás. A helyzetek különböznek, a minta viszont gyakran ugyanaz.

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A halogatás közben észrevétlenül sokba kerülhet

Tudjuk, hogy érdemes lenne változtatni, mégsem jutunk el a döntésig. Fizethetünk tovább egy kedvezőtlenebb szolgáltatásért, lemaradhatunk jobb lehetőségekről, vagy hónapokon át vihetjük magunkkal egy megoldatlan helyzet feszültségét. A veszteség nem mindig forintban mérhető. Időt, energiát és nyugalmat is elvihet az, amit már régóta rendezni szeretnénk.

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Arra keressük most a választ, hogy mennyire erős a megszokás, mi kell ahhoz, hogy végül változtassunk, és mely területeken halogatják leginkább a lépést az olvasóink.

>> A kérdőív kitöltése ITT <<

A kitöltés legfeljebb 5 percet vesz igénybe, a válaszokat 2026. október 2-26. között várjuk. A válaszadás anonim. A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készül. Az eredményeket a lezárás után külön cikkben mutatjuk be.
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