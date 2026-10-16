Ne már! Alig búcsúztattuk el a vénasszonyokat, máris jön a havazás: már látszik a radikális fordulat az időjárásban

A hosszabb távú meteorológiai előrejelzések szerint november második felében már megjelenhetnek az első hópelyhek Magyarországon. Esőként a magasabban fekvő hegyvidéki területeken lehet esély a hóra, a síkvidéken azonban továbbra is inkább az eső dominálhat. A pontos dátum még bizonytalan, és az sem garantált, hogy a lehulló hó meg is marad.

A friss meteorológiai modellfutások alapján november második fele lehet az az időszak, amikor már lehet számítani a hóra. Az EaseWeather előrejelzése november 22-re és 23-ra is könnyű havazást jelez Magyarországon, az AccuWeather havi adatsora pedig november 23. és 26. között fagypont körüli éjszakai minimumokat mutat Budapest térségében. Ezeket a dátumokat azonban egyelőre óvatosan kell kezelni, hiszen ilyen hosszú távon még jelentős a bizonytalanság.

Ha megérkezik a megfelelő hideg és csapadék, először a hegyvidékeken jelenhetnek meg a hópelyhek. A Mátra és Kékestető környéke, valamint a Bükk magasabban fekvő részei, például Bánkút lehetnek a legesélyesebb területek. Erősebb lehűlés esetén a Börzsönyben, a Pilisben, a Bakonyban és a Kőszegi-hegységben is kialakulhatnak télies körülmények. Tavaly november 18-án reggelre szintén a Mátra és a Bükk csúcsai fehéredtek ki először.

A síkvidéken élőknek ennél tovább kellhet várniuk az első hóra. Ezeken a területeken a korai hidegfrontok érkezését gyakran inkább eső, hódara vagy latyak kíséri, tartós hótakaró pedig ritkán alakul ki ilyen korán a szezonban. A hó megjelenése önmagában még nem jelenti azt, hogy az meg is marad.

A télre várók esélyeit árnyalja a Copernicus Klímaváltozási Szolgálat október 10-én frissített szezonális előrejelzése is, amely az előttünk álló európai telet összességében az átlagosnál enyhébbnek és csapadékosabbnak mutatja. A Kárpát-medence alacsonyabban fekvő területein emiatt inkább esőre lehet számítani. Ez azonban nem zárja ki a rövidebb, kifejezetten hideg és havas időszakokat.