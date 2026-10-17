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Megszólalt Magyar Péter: rémes szankciót törölhet el az EU Magyarországgal szemben - rengeteg pénzről van szó
A miniszterelnök szerint év végéig meglehet a megállapodás a napi 1 millió eurós migrációs büntetésről. Magyar Péter erről a brüsszeli uniós csúcs után beszélt a 444.hu-nak adott, szombaton megjelent interjújában.
A tárgyalások véghajrájában vagyunk, az uniós költségvetésig szerintem meg kell lennie a megállapodásnak - mondta a korábban kiszabott, Magyarországot sújtó, napi egymillió eurós migrációs büntetésről Magyar Péter. A kormányfő közölte, szeretné, ha ezt a pénzt valahogyan visszaadnák Magyarországnak.
"Nagyon meg szeretnének állapodni decemberben, azt gondolom, jó eséllyel indulunk" - fűzte hozzá. Az uniós csúcsról szólva elmondta, vita folyt a migrációs téma mellett csütörtök éjszaka az elszabaduló energiaárakkal és az európai versenyképességgel kapcsolatban. Utóbbiban a V4-ekkel, Olaszországgal és Görögországgal sokáig küzdöttek, és sikerült elérniük, hogy a szén-dioxid-kvóta rendszerét felülvizsgálja az Európai Unió. "Egy évvel elhalasztottuk a bevezetését, de mi nem akarjuk elfogadni.
A lengyel miniszterelnök például megmondta, hogy amíg ő ott van, addig nem lesz bevezetve" - fogalmazott. Magyar Péter arról is beszélt, hogy az október 23-i ünnepeségre 100-150 politikust, európai vezetőket hívtak meg. Az orosz elnököt nem, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt igen, utóbbi viszont szerinte nem fog eljönni Budapestre. Megállapodtak Zelenszkij elnökkel arról, hogy - miniszteri egyeztetés vagy egyeztetések után - még idén létrejöhet egy újabb találkozó. "Úgy is, hogy elmegyek Kijevbe, és aztán közösen elmegyünk Beregszászba, vagy az elnök úr eljön Budapestre, és onnan megyünk Beregszászra" - mondta.
Azzal összefüggésben, hogy Magyarországnak novemberig van mentessége az orosz kőolajra vonatkozó szankciók alól, az interjúban szó esett a Vlagyimir Putyin orosz elnök, illetve Donald Trump közötti dízelmegállapodásról is, ám magyar idő szerint szombat hajnalra az amerikai elnök felfüggesztette az orosz gazdaság elleni új átfogó szankciós csomagot, amelynek október 18-án kellett volna hatályba lépnie.
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(Címlapkép - Bodnár Boglárka, MTI/MTVA)
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