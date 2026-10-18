Országszerte virágzik hazánk egyik legmérgezőbb növénye, az őszi kikerics.
Pont az ünnepek előtt robbanhat fel a cukor ára: érdemes lehet belőle még most betárazni?
Romló terméskilátások, emelkedő világpiaci árak és korábbi jelzik, hogy egyre feszültebbé válik a cukorpiac. Magyarországon ugyanakkor egyelőre egészen más látszik a bolti árakon, a kristálycukor idén szeptemberben olcsóbb volt, mint egy vagy két évvel korábban. Megnéztük, mit jelentenek a nemzetközi hírek a hazai vásárlóknak, és indokolhatnak-e nagyobb bevásárlást az ünnepek előtt.
India cukorpiaci nehézségei jelenleg már az ország üzemanyag-ellátási terveit is átírják. A Reuters október 16-i beszámolója szerint az állami olajvállalatok új etanolbeszerzési tenderéből kizárták többek között a cukornádléből, cukorból és cukorszirupból előállított etanolt. A kormány ezzel a belföldi cukorellátást védené, miközben a benzinhez kevert etanollal az olajimportját is szeretné mérsékelni.
A döntés előzménye, hogy jelentősen romlottak az indiai terméskilátások. Az amerikai agrártárca újdelhi szakértői a 2026/27-es szezon cukortermelési előrejelzését 33,6 millió tonnáról 29,5 millió tonnára csökkentették. Ráadásul a csapadékhiány a cukornád mennyiségét és cukortartalmát is visszavetheti, a vízhiány pedig a feldolgozóüzemek működését is nehezítheti.
Nem véletlen, hogy India augusztusban egymillió tonna nyerscukor vámmentes importját is engedélyezte. Ez önmagában jelzi a fordulatot, az ország ugyanis közel egy évtized után szorul ismét cukorimportra.
A világpiacon cukor drágulás látszik
A feszültség a nemzetközi árakban is megjelent. A FAO adatait ismertető elemzés szerint a cukorárak 18 havi csúcsra emelkedtek, a szervezet cukorárindexe szeptemberben 6,1 százalékkal nőtt.
A kilátások ugyanakkor bizonytalanok. A Nemzetközi Cukorszervezet augusztusban még viszonylag kis, 200 ezer tonnás globális termelési hiányt várt a 2026/27-es szezonra. Figyelmeztetett viszont arra, hogy az időjárás további romlása jóval nagyobb hiányt okozhat. Fontos azonban megemlíteni, hogy ez az előrejelzés még az indiai termésbecslés októberi csökkentése előtt készült.
Ki kell emelni azt is, hogy a nyári drágulás után Indiában már árcsökkenésről számolt be a kormány október elején. A helyi intézkedések tehát módosíthatják az árak alakulását,
a világpiaci hírekből pedig nem következik automatikusan, hogy minden országban egyszerre drágul a bolti cukor.
Magyarországon brutálisan csökken a cukor ára
A híreket látva a Pénzcentrumon 2 évre visszamenőleg havi szinten elemeztük egy kiló kristálycukor árát. Ebből pedig egyértelműen nem árrobbanás látszik, sőt... A kristálycukor kilónkénti átlagára 2024 szeptemberében 409 forint volt, 2025 szeptemberében 362 forint, idén szeptemberben pedig 324 forint
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ez egy év alatt 10,5 százalékos, két év alatt 20,8 százalékos árcsökkenést jelent. A különbség kilónként 85 forinttal kisebb ár a két évvel korábbi szinthez képest.
Igaz azonba, hogy az utóbbi három hónapban lényegében megállt a csökkenés, júliusban és augusztusban 323, szeptemberben 324 forint volt az átlagár. Az egyforintos átlagár-elmozdulás azonban még egyáltalán nem utal jelentős drágulási hullámra.
A cukor árrésstoppos termék Magyarországon
Mint azt mindenki tudja, a kristálycukor bekerült a 2025. március 17-én bevezetett árréskorlátozás alá. Magából az árrésstoppból azonban nem következik, hogy a cukor nem drágulhat. Ha a kereskedő magasabb áron tudja beszerezni a terméket, a bolti ár változatlan árrésszabály mellett is emelkedhet. Ám mint látjuk, ez a helyzet egyelőre egyáltalán nem áll fenn.
Érdemes akkor betárazni az ünnepek előtt kristálycukorból?
Összésségében azt mondhatjuk, hogy a bemutatott magyar árak és a nemzetközi hírek alapján egyelőre nincs megalapozott ok arra, hogy közelgő hazai cukorárrobbanás miatt nagyobb készletet halmozzanak fel a vásárlók.
A szeptemberig tartó adatsor egyértelmű csökkenést, majd árstabilizálódást mutat. A külföldi termésproblémák tehát önmagukban nem bizonyítják, hogy a magyar boltokban már az ünnepek előtt jelentős áremelés következne.
Hosszabb távon azonban érdemes figyelni a folyamatokat. Ha a kedvezőtlen időjárás tovább rontja a termést, szűkül az exportálható mennyiség, és tartósan magasabb szintre kerülnek a nemzetközi árak, az a hazai beszerzési költségekre is nyomást gyakorolhat. Ezen keresztül később a háztartásokhoz is eljuthat a drágulás. Ennek időpontját és mértékét azonban a rendelkezésre álló adatokból nem lehet megmondani.
Óriási akciót robbantott a Pepco október közepén: ennek rengeteg családanya örülni fog, ezeket keresi most mindenki
Női télikabátokkal, bokacsizmákkal és meleg kiegészítőkkel, valamint a gyerekeknek Mancs őrjáratos darabokkal készül október 15-től a Pepco.
Helyreigazító közlemény az „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cükkünk kapcsán.
3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
Két akkumulátoros vágóeszköz és egy elektromos lombszívó is bekerült a Lidl szombaton induló ajánlatai közé.
Csúnyán lehúzta Rácz Jenő mekis luxushamburgerét a magyar gasztroinfluenszer: “Ezt a hamburgert soha ne vegyétek meg”
Nem győzte meg Erdődi Pétert a McDonald’s Rácz Jenő nevével kínált új hamburgere.
Gasztronómiai szakújságírók nemrég összevetették a McDonald’s és a Burger King húspogácsáját. Arra jutottak, hogy...
A felmérés rámutatott, hogy a résztvevők kedvezőbben értékelték a lazacot, amikor nem kaptak információt a takarmány összetételéről.
Veszélyes szalagok miatt hívtak vissza egy Temun kapható gyermekjelmezt. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy azonnal intézkedjenek.
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
Nem biztos, hogy a közbiztonság és a higiéniai körülmények romlására a boltok környékén a készpénzhasználat kivezetése a megfelelő válasz.
Népszerű ásványvizet hívtak vissza azonnali hatállyal: mikrobiológiailag van gond vele, ezek a tételek érintettek
Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt kétféle Primavera ásványvizet hívott vissza a Magyarvíz Kft.
Az online élelmiszer-vásárlás egyre népszerűbb a magyarok körében, és már nem csupán néhány gyorsan beszerezhető termék rendeléséről szól.
Idegen anyag jelenléte miatt hívnak vissza egy macskaeledelt, a Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a konzervet ne adják oda kedvenceiknek.
Ötször gyorsabban nő az online kiskereskedelem, mint a teljes kiskereskedelmi forgalom Magyarországon.
Brutál áron érkezik a Lush adventi kalendáriuma 2026-ban: ezt kapod majdnem 100 ezer forintért - megéri?
A csomagban 25 termék kapott helyet, a fürdőbombák és tusfürdők mellett testápoló, ajakradír, parfüm és még zokni is található benne.
Évente több mint 300 millió fát vágnak ki a divatipar miatt, de egyre több vállalat keres alternatív megoldásokat a faalapú nyersanyagok kiváltására.
Tényleg elvehetik a robotok a bolti dolgozók munkáját? Elképesztő kísérlet indult a szupermarketekben
Humanoid robotokat tesztel az éjszakai polcfeltöltésre egy dán szupermarketlánc, hogy a dolgozók a vevőkiszolgálásra tudjanak koncentrálni.
Itt az ALDI csattanós válasza a Lidl sztártermékére: indulhat a roham a diszkontokba, sok gyerek álma ez az újdonság
Különleges terméket dob piacra az Aldi: október 15-től olyan játék kassza kerül a boltokba, amellyel a gyerekek otthon is eljátszhatják a bevásárlást.
November 1-jétől új uniós vámszabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagokra.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
Az OKSZ szerint az árréstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop lazítása, a hulladékgazdálkodási törvény és a palackvisszaváltás rendezése elengedhetetlen.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.