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Teljes képkockás közeli felvétel fehér kristálycukorról
Vásárlás

Pont az ünnepek előtt robbanhat fel a cukor ára: érdemes lehet belőle még most betárazni?

Biró Attila
2026. október 18. 13:35

Romló terméskilátások, emelkedő világpiaci árak és korábbi jelzik, hogy egyre feszültebbé válik a cukorpiac. Magyarországon ugyanakkor egyelőre egészen más látszik a bolti árakon, a kristálycukor idén szeptemberben olcsóbb volt, mint egy vagy két évvel korábban. Megnéztük, mit jelentenek a nemzetközi hírek a hazai vásárlóknak, és indokolhatnak-e nagyobb bevásárlást az ünnepek előtt.

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India cukorpiaci nehézségei jelenleg már az ország üzemanyag-ellátási terveit is átírják. A Reuters október 16-i beszámolója szerint az állami olajvállalatok új etanolbeszerzési tenderéből kizárták többek között a cukornádléből, cukorból és cukorszirupból előállított etanolt. A kormány ezzel a belföldi cukorellátást védené, miközben a benzinhez kevert etanollal az olajimportját is szeretné mérsékelni.

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A döntés előzménye, hogy jelentősen romlottak az indiai terméskilátások. Az amerikai agrártárca újdelhi szakértői a 2026/27-es szezon cukortermelési előrejelzését 33,6 millió tonnáról 29,5 millió tonnára csökkentették. Ráadásul a csapadékhiány a cukornád mennyiségét és cukortartalmát is visszavetheti, a vízhiány pedig a feldolgozóüzemek működését is nehezítheti.

Nem véletlen, hogy India augusztusban egymillió tonna nyerscukor vámmentes importját is engedélyezte. Ez önmagában jelzi a fordulatot, az ország ugyanis közel egy évtized után szorul ismét cukorimportra.

A világpiacon cukor drágulás látszik

A feszültség a nemzetközi árakban is megjelent. A FAO adatait ismertető elemzés szerint a cukorárak 18 havi csúcsra emelkedtek, a szervezet cukorárindexe szeptemberben 6,1 százalékkal nőtt. 

A kilátások ugyanakkor bizonytalanok. A Nemzetközi Cukorszervezet augusztusban még viszonylag kis, 200 ezer tonnás globális termelési hiányt várt a 2026/27-es szezonra. Figyelmeztetett viszont arra, hogy az időjárás további romlása jóval nagyobb hiányt okozhat. Fontos azonban megemlíteni, hogy ez az előrejelzés még az indiai termésbecslés októberi csökkentése előtt készült.

Ki kell emelni azt is, hogy a nyári drágulás után Indiában már árcsökkenésről számolt be a kormány október elején. A helyi intézkedések tehát módosíthatják az árak alakulását,

a világpiaci hírekből pedig nem következik automatikusan, hogy minden országban egyszerre drágul a bolti cukor.

Magyarországon brutálisan csökken a cukor ára

A híreket látva a Pénzcentrumon 2 évre visszamenőleg havi szinten elemeztük egy kiló kristálycukor árát. Ebből pedig egyértelműen nem árrobbanás látszik, sőt... A kristálycukor kilónkénti átlagára 2024 szeptemberében 409 forint volt, 2025 szeptemberében 362 forint, idén szeptemberben pedig 324 forint

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Ez egy év alatt 10,5 százalékos, két év alatt 20,8 százalékos árcsökkenést jelent. A különbség kilónként 85 forinttal kisebb ár a két évvel korábbi szinthez képest.

Igaz azonba, hogy az utóbbi három hónapban lényegében megállt a csökkenés, júliusban és augusztusban 323, szeptemberben 324 forint volt az átlagár. Az egyforintos átlagár-elmozdulás azonban még egyáltalán nem utal jelentős drágulási hullámra.

A cukor árrésstoppos termék Magyarországon

Mint azt mindenki tudja, a kristálycukor bekerült a 2025. március 17-én bevezetett árréskorlátozás alá. Magából az árrésstoppból azonban nem következik, hogy a cukor nem drágulhat. Ha a kereskedő magasabb áron tudja beszerezni a terméket, a bolti ár változatlan árrésszabály mellett is emelkedhet. Ám mint látjuk, ez a helyzet egyelőre egyáltalán nem áll fenn.

Érdemes akkor betárazni az ünnepek előtt kristálycukorból?

Összésségében azt mondhatjuk, hogy a bemutatott magyar árak és a nemzetközi hírek alapján egyelőre nincs megalapozott ok arra, hogy közelgő hazai cukorárrobbanás miatt nagyobb készletet halmozzanak fel a vásárlók.

A szeptemberig tartó adatsor egyértelmű csökkenést, majd árstabilizálódást mutat. A külföldi termésproblémák tehát önmagukban nem bizonyítják, hogy a magyar boltokban már az ünnepek előtt jelentős áremelés következne.

Hosszabb távon azonban érdemes figyelni a folyamatokat. Ha a kedvezőtlen időjárás tovább rontja a termést, szűkül az exportálható mennyiség, és tartósan magasabb szintre kerülnek a nemzetközi árak, az a hazai beszerzési költségekre is nyomást gyakorolhat. Ezen keresztül később a háztartásokhoz is eljuthat a drágulás. Ennek időpontját és mértékét azonban a rendelkezésre álló adatokból nem lehet megmondani.
Címlapkép: Getty Images
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