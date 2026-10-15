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Utazás

Egyre több magyar jön rá, nem itt kell parkolni, ha spórolni akarsz: tömegével pártoltak el ezektől a helyektől

Pénzcentrum
2026. október 15. 17:01

Kevesebb magyar autós parkol a bécsi repülőtér közelében, miközben a pozsonyi légikikötő utasforgalma közel megduplázódott. Az egyik nemzetközi parkolós cég adatai szerint egy év alatt 25 százalékkal esett vissza a magyar rendszámú autókhoz kapcsolódó foglalások száma. Mutatjuk, mi állhat a háttérben, és hogyan alakult a két repülőtér forgalma.

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Egyre kevesebb magyar autós parkol a bécsi reptérnél: 25 százalékkal esett vissza a foglalások száma
Jelentősen csökkent a magyar rendszámú autókhoz kapcsolódó parkolófoglalások száma a bécsi repülőtér közelében: 2026 első kilenc hónapjában 25 százalékos visszaesést mért a TOM Parking az előző év azonos időszakához képest.

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Eközben a pozsonyi repülőtér utasforgalma közel megduplázódott, a bécsi légikikötőé viszont csökkent. A parkolási adatokból ugyanakkor önmagukban nem állapítható meg, hogy a magyar utazók más repülőterekre pártoltak-e át.

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A Schwechatban működő parkolószolgáltató a 2025-ös és a 2026-os január–szeptemberi időszak mintegy 6400 foglalását vizsgálta meg. Az elemzés szerint a magyar rendszámú autókhoz kapcsolódó foglalások száma 25 százalékkal csökkent. A szlovák rendszámú járműveknél 22, a cseheknél 11 százalékos visszaesést mértek, miközben az osztrák rendszámú autók foglalásai 3 százalékkal emelkedtek.

Megugrott a pozsonyi repülőtér forgalma, Bécsben visszaesés jött

A két repülőtér utasforgalma is eltérően alakult 2026 első kilenc hónapjában. A pozsonyi repülőtér 3 693 231 utast fogadott, ami 99 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A bécsi légikikötőben ezzel szemben 23 478 801 utast regisztráltak, 4,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Szeptemberben is hasonló volt a különbség: Pozsonyban 498 957 utas fordult meg, 89 százalékkal több, mint 2025 azonos hónapjában. Bécsben 2 910 597 utast regisztráltak, ami 7,5 százalékos éves visszaesés.

Daniel Gossmann, a TOM Parkingot üzemeltető IDD Square GmbH ügyvezetője szerint a járatkínálat, a megközelíthetőség és az utazási költségek egyaránt befolyásolják egy repülőtér vonzerejét. A bécsi repülőtér üzemeltetője a forgalom csökkenését elsősorban a fapados légitársaságok kínálatának szűkülésével, valamint a közel-keleti válság miatt csökkentett járatszámmal magyarázza.

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A cég adatai ugyanakkor nem bizonyítják, hogy a bécsi repülőtér helyett a magyar utazók Pozsonyt, Budapestet vagy más légikikötőt választottak volna. A foglalások visszaesése önmagában nem mutatja meg, hogy az érintettek végül honnan indultak útnak.

Mit mutatnak a parkolási adatok?

A vizsgálatba kizárólag a kifizetett, le nem mondott, legalább hatórás parkolási időre szóló foglalások kerültek be. Az ország szerinti besorolás a foglaláskor megadott rendszám alapján történt, és csak azok az országok szerepeltek az összehasonlításban, amelyekhez a 2025-ös bázisidőszakban legalább 300 foglalás tartozott.

Az eredmények kizárólag a vállalat saját ügyfélkörének foglalásait tükrözik, ezért nem tekinthetők a bécsi repülőtér teljes utasforgalmára nézve reprezentatívnak. A rendszám országa ráadásul nem feltétlenül egyezik meg az autó használójának állampolgárságával vagy lakóhelyével.
Címlapkép: Getty Images
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