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Görögország, Macedónia, az Agios Achillios-sziget a kis Prespa-tónál, kecskecsorda halad el a 11. századi Agios Achillios-bazilika mellett
Utazás

Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék

MTI
2026. október 10. 10:58

Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Preszpa-tó térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára.

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A három ország képviselői pénteken a görögországi Preszpa térségében találkoztak, hogy egyeztessenek a közös jelölés előkészítéséről. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. A találkozón elhangzott, hogy az Európai Unió kétmillió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését.

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A Preszpa-tó térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Mi is írtunk róla részletesen: 

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A Nagy-Preszpa-tó Észak-Macedónia, Görögország és Albánia között oszlik meg, míg a Kis-Preszpa-tó elsősorban Görögország és Albánia területén fekszik. A térség különösen gazdag madárvilágáról ismert, a többi között a borzas gödény egyik fontos európai élőhelye.

Észak-Macedónia, Görögország és Albánia már korábban is együttműködött a tavak és környezetük védelmében. A mostani kezdeményezés ezt az együttműködést terjesztené ki a közös világörökségi jelölésre, amely a természeti értékek mellett a térség történelmi és kulturális örökségét is magában foglalná.

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Nemcsak kulturális presztízst, hanem komoly turisztikai és gazdasági lökést is jelenthet, ha egy helyszín felkerül az UNESCO világörökségi listájára: kutatások szerint a cím mérhetően növelheti a turisták számát, egy 2024-es uniós vizsgálat például 0,22 százalékos emelkedést kötött minden új világörökségi helyszínhez. Hogy hazánk hogy bicsaklott meg legutóbb, itt olvashatod el:

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Címlapkép: Getty Images
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