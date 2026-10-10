Jövőre felejtsd el a méregdrága Adriát: világhírű UNESCO-helyszínné válhat a filléres tóvidék

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Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Preszpa-tó térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára.
A három ország képviselői pénteken a görögországi Preszpa térségében találkoztak, hogy egyeztessenek a közös jelölés előkészítéséről. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. A találkozón elhangzott, hogy az Európai Unió kétmillió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését.
A Preszpa-tó térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Mi is írtunk róla részletesen:
A Nagy-Preszpa-tó Észak-Macedónia, Görögország és Albánia között oszlik meg, míg a Kis-Preszpa-tó elsősorban Görögország és Albánia területén fekszik. A térség különösen gazdag madárvilágáról ismert, a többi között a borzas gödény egyik fontos európai élőhelye.
Észak-Macedónia, Görögország és Albánia már korábban is együttműködött a tavak és környezetük védelmében. A mostani kezdeményezés ezt az együttműködést terjesztené ki a közös világörökségi jelölésre, amely a természeti értékek mellett a térség történelmi és kulturális örökségét is magában foglalná.
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Nemcsak kulturális presztízst, hanem komoly turisztikai és gazdasági lökést is jelenthet, ha egy helyszín felkerül az UNESCO világörökségi listájára: kutatások szerint a cím mérhetően növelheti a turisták számát, egy 2024-es uniós vizsgálat például 0,22 százalékos emelkedést kötött minden új világörökségi helyszínhez. Hogy hazánk hogy bicsaklott meg legutóbb, itt olvashatod el:
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