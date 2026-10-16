A meteorológiai modellek szerinte novemberben már lesz hó, de egyelőre még nagy a bizonytalanság.
Autósok, figyelem: sávlezárások lesznek a következő hetekben ezeken az autópályákon
Jelentős burkolatjavítási munkák kezdődnek október 26-án az M1–M7-es autópályák közös szakaszán, az M7-esen és az M0-s autóúton. A munkálatok várhatóan november harmadik hetéig tartanak, és elsősorban Budaörs, Törökbálint és Diósd térségét érintik. A közlekedőknek sávlezárásokra, egyes lehajtók ideiglenes lezárására és torlódásokra kell számítaniuk. A felújítás során közel 35 ezer négyzetméternyi burkolatot javítanak ki, mintegy 9 kilométer hosszan.
2026. október 26-tól várhatóan november harmadik hetéig több ütemben lesznek burkolatjavítási munkálatok az M1–M7-es autópályák közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-s autóúton. Ezek elsősorban Budaörs, Törökbálint és Diósd térségét érintik. A beavatkozások idején sávlezárásokra, egyes csomópontoknál pedig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A tervezett beavatkozások összesen közel 35 000 m² felületet érintenek, mintegy 9 km hosszon. A munkálatok során várhatóan 8400 tonna aszfalt kerül bedolgozásra.
Az első ütemben, október 26. és 29. között az alábbi helyszíneken terveznek munkavégzést:
Október 26–27. között:
Az M1–M7-es autópályák közös, Budapest felől kivezető szakaszán, Budaörs térségében, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es autópálya felé a belső, az M1-es autópálya felé a külső sávon haladhat a forgalom.
Az M7-es autópályán, a Balaton irányában lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A közlekedők az érdi csomóponton keresztül kerülhetnek.
A beavatkozás részeként október 26-án mintegy 1800 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására.
Ezt követően, október 27-én az aszfaltozási munkafolyamat során 310 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 180 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.
Október 27–28. között:
Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi Sport utcai csomópontnál a két lassítósáv közül a külsőt lezárják. A lehajtás továbbra is biztosított lesz. Mintegy 2300 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 27-én az aszfaltozási munkák során 390 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 220 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.
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Október 28–29. között:
Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont térségében mintegy 500 méteren lezárják a külső sávot. A forgalom a belső sávon haladhat.
A budaörsi csomópontnál a Budapest irányába vezető gyorsítósáv külső részét lezárják, a felhajtás a gyorsítósáv belső részén továbbra is biztosított lesz. Ebben az időszakban 1400 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 29-én az aszfaltozási munkafolyamat során 230 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 130 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban
A tervek szerint a burkolatjavítások novemberben további helyszíneken folytatódnak az M7-es autópálya és az M0-s autóút érintett szakaszain. A későbbi munkálatok pontos időpontjairól és a kapcsolódó forgalomkorlátozásokról a Magyar Közút külön tájékoztatást ad. A munkálatok ütemezése az időjárási és a kivitelezési körülmények függvényében változhat.
Az érintett útszakaszokon torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és hosszabb menetidővel tervezzenek. Az aktuális korlátozásokról a www.utinform.hu weboldalon és a navigációs alkalmazások segítségével tájékozódhatnak.
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