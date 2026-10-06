Kiengedték a letartóztatásból Fásy Ádám feleségét: házi őrizetben várhatja az NKA-ügy folytatását

Egy hónap után megszüntette a bíróság Fásy Ádám felesége és a Munkácsy Art Kft. vezetőjének letartóztatását, akiket az NKA-botránnyal összefüggésben gyanúsítanak fiktív számlázással. Miközben ők bűnügyi felügyelet alá kerültek, a 17 milliárd forintos támogatási ügy hullámai egyre magasabbra csapnak, az elmúlt napokban ugyanis Hankó Balázs volt kulturális minisztert és korábbi államtitkárát is letartóztatták - számolt be a Telex.

A Kecskeméti Törvényszék döntése értelmében Fásyné Gruzó Mária és Szabó Sándor négy hónapra bűnügyi felügyelet alá került. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem hagyhatják el a lakóhelyüket, és hetente kétszer jelentkezniük kell a rendőrségen. Szeptemberben azért vették őket őrizetbe, mert a gyanú szerint fiktív számlákkal próbálták igazolni egy magyar kortárs művészekről szóló dokumentumfilm első két részének határidőre történő befejezését.

A négyrészes sorozat gyártására Szabó cége eredetileg több mint 80 millió forintot igényelt a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől (NKTK). Bár a vállalkozás papíron független a Fásy-családtól, a cégvezető végül egy több mint 56 millió forintos megbízással vonta be a munkába a Fásy Ádám feleségéhez és lányához köthető cégeket. A projekt finanszírozása két forrásból érkezett. Az első két epizódra 82,5 millió forintot kaptak az NKA egyedi támogatási keretéből, a folytatásra pedig Hankó Balázs volt kulturális miniszter utalt ki a saját keretéből további közel 90 millió forintot.

A kiterjedt botrány még idén áprilisban robbant ki, amikor az NKTK egyik munkatársa jelezte Molnár Áron színész-aktivistának, hogy mintegy 17 milliárd forintnyi támogatást osztottak ki átláthatatlanul a kormánypárthoz köthető kulturális és gazdasági holdudvar számára. A nyilvánosság nyomására utólag közzétett listák igazolták a kirívóan magas, célzott kifizetéseket.

Az ügy felgöngyölítése a múlt héten ért el a legfelsőbb szintekig, amikor a hatóságok őrizetbe vették, majd letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert és egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát. Az üggyel összefüggésben jelenleg Bús Balázs is letartóztatásban van.