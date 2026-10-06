A megélhetéshez elengedhetetlen lenne a folyamatos munka, az elmúlt időszakban viszont a koncertek száma is jelentősen lecsökkent.
Kiengedték a letartóztatásból Fásy Ádám feleségét: házi őrizetben várhatja az NKA-ügy folytatását
Egy hónap után megszüntette a bíróság Fásy Ádám felesége és a Munkácsy Art Kft. vezetőjének letartóztatását, akiket az NKA-botránnyal összefüggésben gyanúsítanak fiktív számlázással. Miközben ők bűnügyi felügyelet alá kerültek, a 17 milliárd forintos támogatási ügy hullámai egyre magasabbra csapnak, az elmúlt napokban ugyanis Hankó Balázs volt kulturális minisztert és korábbi államtitkárát is letartóztatták - számolt be a Telex.
A Kecskeméti Törvényszék döntése értelmében Fásyné Gruzó Mária és Szabó Sándor négy hónapra bűnügyi felügyelet alá került. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem hagyhatják el a lakóhelyüket, és hetente kétszer jelentkezniük kell a rendőrségen. Szeptemberben azért vették őket őrizetbe, mert a gyanú szerint fiktív számlákkal próbálták igazolni egy magyar kortárs művészekről szóló dokumentumfilm első két részének határidőre történő befejezését.
A négyrészes sorozat gyártására Szabó cége eredetileg több mint 80 millió forintot igényelt a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől (NKTK). Bár a vállalkozás papíron független a Fásy-családtól, a cégvezető végül egy több mint 56 millió forintos megbízással vonta be a munkába a Fásy Ádám feleségéhez és lányához köthető cégeket. A projekt finanszírozása két forrásból érkezett. Az első két epizódra 82,5 millió forintot kaptak az NKA egyedi támogatási keretéből, a folytatásra pedig Hankó Balázs volt kulturális miniszter utalt ki a saját keretéből további közel 90 millió forintot.
A kiterjedt botrány még idén áprilisban robbant ki, amikor az NKTK egyik munkatársa jelezte Molnár Áron színész-aktivistának, hogy mintegy 17 milliárd forintnyi támogatást osztottak ki átláthatatlanul a kormánypárthoz köthető kulturális és gazdasági holdudvar számára. A nyilvánosság nyomására utólag közzétett listák igazolták a kirívóan magas, célzott kifizetéseket.
Az ügy felgöngyölítése a múlt héten ért el a legfelsőbb szintekig, amikor a hatóságok őrizetbe vették, majd letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert és egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát. Az üggyel összefüggésben jelenleg Bús Balázs is letartóztatásban van.
Súlyos egészségi állapotáról vallott Osváth Zsolt: visszavonul a nyilvánosságtól, ez áll a háttérben
Egészségügyi okok, kimerültség és stressz miatt bizonytalan időre visszavonul a tartalomgyártástól és a nyilvános szereplésektől Osváth Zsolt.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/40. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, lett-e valakinek telitalálata!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 4,1 milliárd forintos főnyereményt a 40. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Jól indul a hétvégéje 18 ezer magyarnak: nagy szerencséjük volt, közel 85 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/40. heti, pénteki nyerőszámait.
Vissszatér a legendás sorozat a streaming-óriás kínálatába: régóta vártak rá a rajongók – ekkortól lesz látható a képernyőn
A sorozat második évada is kiemelkedő színészgárdát vonultat fel.
Lenyűgöző jelenségek tanúja lehet, aki az égre néz októberben: érkezik a leglátványosabb őszi meteorraj, az Orionidák
Érdemes lesz az őszi estéken, illetve hajnalokon is résen lenni, sőt még nappali bolygóészlelésre is adódik majd lehetőség.
Kihúzták a Hatoslottó 40. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 755 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Másfél év után bezár a Tranzit by Flow, nem alakult ki elég stabil törzsvendégkör.
Kész, ennyi volt: hatalmas tisztogatás az HBO Maxon, ezek a közönségkedvencek tűnnek el napokon belül
Idén októberben jelentős átalakuláson esik át az HBO Max kínálata, ugyanis több tucat film és sorozat távozik a streamingplatformról.
Várkonyi Andrea szerint lánya a saját nevén akar érvényesülni, ő pedig legfeljebb egy-két telefont intéz el neki.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/40. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.
Óriási változás az októberi óraátállításnál 2026-ban: erre készüljön mindenki, ilyen már nagyon régen volt
Október 25-én hajnalban kell visszaállítani az órákat 2026-ban, ennél korábbi napra nem is eshet az őszi átállítás.
Szívfacsaró részletek Deák Bill Gyula utolsó óráiról: a fia szerint este még viccelődött is a zenészlegenda
Először nyilatkozott édesapja utolsó óráiról Deák Bill Gyula fia. Elmondása szerint a zenész egy sikeres szívritmus-szabályozó beültetése után kifejezetten jól érezte magát.
A volt miniszter eredetileg gyógyszerésznek tanult, majd egyetemi és kutatói karrier után került a politikába.
Október 12. és 16. között minden este egy újabb premierrel bővül a csatorna őszi kínálata.
Egyre több hazai színház és koncertszervező alkalmazza a repülőjegyeknél már régóta megszokott dinamikus árazást,
A műsor nem áll le végleg, csupán szünetre megy, és az évad második felével később tér vissza.
Na, vajon elvitte valaki a 755 millió forintos főnyereményt a hatos lottó vasárnapi sorsolásán?
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.