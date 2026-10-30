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Adventi kalendáriumnak álcázva tért vissza a magyarok kedvenc ünnepi sorsjegye: 175 milliós főnyeremény lapulhat benne
A karácsony hangulatát és a nagy nyeremények izgalmát egyesíti a Szerencsejáték Zrt. időszakosan elérhető sorsjegypárja a Kiskarácsony és Nagykarácsony. A sorsjegypár adventi kalendáriumos grafikája mögött akár milliós nyeremények és 75, valamint 175 millió forintos főnyeremények bújhatnak meg.
A 2017 óta népszerű karácsonyi sorsjegypár az év végi ünnepet megelőző időszakban évről-évre a játékosok egyik kedvence. A Kiskarácsony 1500, a Nagykarácsony sorsjegy 3500 forintos áron vásárolható meg. Idén mindkét sorsjegy naptárszerűen alulról felfelé nyíló, négyzet alakú formát kapott, hogy még inkább megidézzék az adventi kalendáriumok várakozásteli izgalmát.
A sorsjegypár központi látványeleme, a hógömb motívum is az ünnep varázslatos világát idézi fel. A Kiskarácsony négy különböző, gyűjthető grafikai kivitelben kerül forgalomba, míg a Nagykarácsony elegáns törtfehér és bézs árnyalataival, valamint aranyszínű részleteivel prémium megjelenést kínál.
„A karácsony az együtt töltött pillanatokról, a figyelmességről és az ajándékozás öröméről szól. Az idei Kiskarácsony és Nagykarácsony sorsjegyeket úgy alkottuk meg, hogy azokat kézbe véve a játékélmény nagyszerűségén és a nyeremények izgalmán túl emeljék az ünnepi hangulat fényét. A névre szólóan ajándékozható kialakításnak köszönhetően a sorsjegyek nem csupán a szerencse lehetőségét, hanem egy személyes üzenetet is közvetíthetnek.” – mondta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója.
A Kiskarácsony sorsjegyen négy különböző játék található, amelyek középpontjában a karácsonyfa alakú adventi kalendárium áll. A játékosok egyetlen sorsjeggyel akár hat nyereményt is elérhetnek. A legnagyobb nyeremény 75 millió forint, emellett pedig 100 darab 1 millió forintos összeg is gazdára vár.
A Nagykarácsony sorsjegy tíz játékkal kínál változatos szórakozást. A főjáték, az adventi naptár 1-től 24-ig számozott karácsonyfadíszeire épül. A sorsjeggyel két darab 175 millió forintos főnyeremény vár gazdára, de emellett öt darab 50 millió forintos, tíz darab 5 millió forintos és 150 darab 1 millió forintos nyeremény is rejtőzik a kaparófelület alatt. Egyetlen sorsjeggyel akár hét nyeremény megszerzésére is lehetőség nyílik.
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A karácsonyi sorsjegyek megjelenésükben, grafikai világukban és játékmenetükben is az ünnepi időszak hangulatát idézik, miközben kiemelkedő főnyereményeket és változatos játékokat kínálnak.
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